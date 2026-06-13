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முக்கிய செய்திகள்
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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 13 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகூடும் நாள்!

இன்றைய ராசிபலன் 13 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகூடும் நாள்!

written by இளவரசி 2 minutes read
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இன்றைய ராசிபலன் 13 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகூடும் நாள்!

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் நிலை ஒவ்வொரு நாளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தொழில், வியாபாரம், பணவரவு, குடும்ப உறவுகள், ஆரோக்கியம் மற்றும் கல்வி உள்ளிட்ட பல துறைகளில் இந்த மாற்றங்கள் பிரதிபலிக்கும்.

அந்த வகையில், 2026 ஜூன் 13 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று 12 ராசிக்காரர்களுக்குமான பலன்களை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று முன்னேற்றம் தரக்கூடிய நாளாக அமையும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும் வகையில் செல்வாக்கு மிக்க நபர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.

அரசு துறையில் பணிபுரிபவர்கள் தங்களது பொறுப்புகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வரும் மாணவர்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெற வாய்ப்புள்ளது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

ரிஷபம்

இன்று உணர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. காதல் உறவுகளில் இருப்பவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் கிடைக்கும்.

புதிய வணிக வாய்ப்புகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் உங்களுக்கு நன்மைகளைத் தரக்கூடும். ஆரோக்கியத்தில் அலட்சியம் காட்டாமல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். எதிர்பார்த்த சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவாலான நாளாக இருக்கலாம். நீண்ட தூரப் பயணங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகலாம்.

பணியிடத்தில் நிலுவையில் உள்ள பணிகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இருப்பினும் குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்கள் இன்று பேசும் வார்த்தைகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குடும்ப விஷயங்களில் நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.

பணியிடத்தில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். குழந்தைகளின் கல்வி தொடர்பாக மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கலாம். நண்பர்களுடன் இனிமையான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்பத்தினரின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் சிறப்பான நாளாக அமையும். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். தொழில் மற்றும் பணியிடத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.

உங்களின் முயற்சிகளுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். இன்று நீங்கள் தொடங்கும் செயல்களில் வெற்றி பெற வாய்ப்பு அதிகம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

கன்னி

முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதில் அவசரம் காட்ட வேண்டாம். நம்பகமான நபர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.

வியாபாரத்தில் நிதி நெருக்கடி காரணமாக கவலைகள் ஏற்படலாம். உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்களின் உழைப்புக்கு உடனடி பலன் கிடைக்காததால் ஏமாற்றமடையலாம். இருப்பினும் உடல்நலம் திருப்திகரமாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

துலாம்

இன்று வாகனங்களை இயக்கும்போது அதிக கவனம் தேவை. எதிர்பாராத செலவுகள் உருவாகக்கூடும்.

புதிய வேலை வாய்ப்பு அல்லது தொழில் தொடர்பான நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த ஒரு முக்கிய பணி நிறைவேறும். உறவினர்களிடமிருந்து சற்று ஏமாற்றமளிக்கும் தகவல் வரலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதகமான சூழல் உருவாகும். வியாபாரத்தில் எடுத்த முடிவுகள் வெற்றியைத் தரும்.

உங்களுக்கு எதிராக இருந்தவர்களும் ஆதரவாக மாறக்கூடும். தேவையற்ற செலவுகள் மற்றும் கடன்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்ப உறவுகள் மேலும் வலுப்பெறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

தனுசு

உடல்நலத்தில் சிறிய பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதால் கவனம் தேவை. பணியிடத்தில் சில சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம்.

சக ஊழியர்களின் செயல்பாடுகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். குடும்ப வாழ்க்கையில் துணையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். பேசும் வார்த்தைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

வணிகத்தில் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் நன்கு ஆராய்ந்து செயல்பட வேண்டும். குடும்பத்தில் ஒருவரின் உடல்நிலை தொடர்பாக கவலை ஏற்படலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும். தொழிலிலும் வியாபாரத்திலும் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

உங்களின் கடின உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். எதிர்காலத்திற்கு பயனுள்ள சில முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்கள் இன்று மனஉளைச்சலை சந்திக்க நேரிடலாம். நெருங்கிய ஒருவரின் செயல்பாடு உங்களை வருத்தப்படுத்தலாம்.

புதிய முதலீடுகள் மற்றும் முயற்சிகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். அமைதியுடனும் பொறுமையுடனும் செயல்படுவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்

இன்றைய அதிர்ஷ்ட ராசிகள்

இன்றைய கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில் சிம்மம், கும்பம், மேஷம் மற்றும் விருச்சிகம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்கள் காத்திருக்கின்றன. தொழில், நிதி மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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