இன்றைய ராசிபலன் (14 ஜூன் 2026): இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் கையில் பணம் புரளப்போகுது!

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில், கிரகங்களின் தினசரி சஞ்சாரம் ஒவ்வொரு ராசிக்காரரின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. தொழில், வியாபாரம், பணவரவு, குடும்ப உறவுகள், ஆரோக்கியம் மற்றும் காதல் வாழ்க்கை உள்ளிட்ட பல அம்சங்களில் இன்று குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் நிகழக்கூடும்.
அந்த வகையில், 2026 ஜூன் 14 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கிறது, யாருக்கு எச்சரிக்கை தேவை என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பொறுமையும் நிதானமும் மிகவும் அவசியம். கடந்த காலத்தில் இருந்த கடன் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும். குடும்பத்தில் நீண்டநாட்களாக நிலவி வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் சரியாகும் வாய்ப்பு உள்ளது.
வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கும் திட்டம் அமையலாம். குழந்தைகளின் உடல்நிலை தொடர்பான கவலைகள் இருந்தால் அதில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். இருப்பினும் பண விஷயங்களில் அலட்சியம் காட்டாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
ரிஷபம்
இன்று ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாளாக அமையும். குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்களுடன் சுற்றுலா செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். இதனால் மனஅழுத்தம் குறைந்து புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள்.
நண்பர்கள் மூலமாக எதிர்பாராத நிதி உதவி கிடைக்கக்கூடும். வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகி வருமானம் அதிகரிக்கும். நீண்டகாலமாக இருந்த குடும்பத் தகராறுகள் முடிவுக்கு வந்து குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
மிதுனம்
புதிய முயற்சிகளை தொடங்க விரும்புபவர்களுக்கு இன்று மிகவும் சாதகமான நாள். பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்பாடுகள் பாராட்டைப் பெறும். இதுவரை எதிர்ப்பாக இருந்தவர்கள்கூட உங்களுக்கு ஆதரவாக மாறக்கூடும்.
வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி தொடர்பான ஆலோசனைகள் அல்லது ஏற்பாடுகள் நடைபெறலாம். உடல்நலமும் சிறப்பாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
கடகம்
நாளின் தொடக்கத்தில் சற்று மந்தமான சூழ்நிலை இருந்தாலும், பின்னர் பல நல்ல முன்னேற்றங்கள் காணப்படும். பணவரவு தொடர்பான விஷயங்களில் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.
நிதிநிலை வலுப்பெறும் வாய்ப்புகள் அதிகம். வாழ்க்கைத் துணையுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் சரியாகும். கோபத்தை கட்டுப்படுத்தினால் அனைத்து விஷயங்களிலும் வெற்றி பெற முடியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்
சிம்மம்
சில சவால்கள் இருந்தாலும் பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். முக்கிய பொறுப்புகள் உங்களை தேடி வரலாம்.
சொத்து விவகாரங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம். கடன் கொடுப்பது அல்லது வாங்குவது போன்ற முடிவுகளை தற்காலிகமாகத் தவிர்ப்பது நல்லது. உடல்நலத்தில் சிறிய கவனம் தேவைப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
கன்னி
இன்று யாரையும் கண்மூடித்தனமாக நம்ப வேண்டாம். வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகள் செய்வதை ஒத்திவைப்பது நல்லது. சிலர் ஏமாற்ற முயற்சிக்கக்கூடும்.
குடும்பத்தில் பதற்றமான சூழல் உருவாகலாம். குறிப்பாக சொத்து தொடர்பான விவகாரங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வாகனம் ஓட்டும் போது கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
துலாம்
கிரகங்களின் சாதகமான அமைப்பு காரணமாக இன்று பல நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன்கள் கிடைக்கும்.
குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். கோபம் மற்றும் அகங்காரத்தை தவிர்த்தால் உறவுகள் மேலும் வலுப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
விருச்சிகம்
பணம் தொடர்பான முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் போது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாருக்காவது கடன் கொடுக்க நினைத்தால் பலமுறை யோசிக்கவும்.
பணியிடத்தில் சிறிய தவறுகள்கூட பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். அனுபவமிக்க நபர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியும் முன்னேற்றமும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் நல்ல புரிதல் உருவாகும்.
வியாபாரத்தில் இருந்த சிக்கல்கள் தீர்ந்து வருமானம் அதிகரிக்கும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். உடல்நலமும் மேம்படும். திடீர் பயணங்கள் நல்ல பலன்களைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
மகரம்
நீண்டநாட்களாக மனதில் இருந்த கவலைகள் குறையும் நாள். புதிய சொத்து வாங்கும் வாய்ப்பு உருவாகலாம்.
நீண்டகால திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். மற்றவர்களின் பிரச்சினைகளில் தேவையில்லாமல் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் வர வாய்ப்பு இருப்பதால் கவனமாக செயல்படுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
கும்பம்
வெற்றி மற்றும் பாராட்டுகள் கிடைக்கக்கூடிய நாள். பேசும் வார்த்தைகளில் நிதானம் தேவை.
தந்தையின் ஆலோசனை முக்கியமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். சமூகப்பணிகளில் ஈடுபடுபவர்கள் கூடுதல் பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும். பழைய தவறுகளிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்வது எதிர்கால வெற்றிக்கு உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
மீனம்
இன்று சவால்களும் ஏற்றத் தாழ்வுகளும் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். புதிய திட்டங்களை தொடங்காமல் இருப்பது நல்லது.
வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத சிக்கல்கள் ஏற்படக்கூடும். அலுவலகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரிக்கலாம். குடும்பத்தில் சிறிய வாக்குவாதங்கள் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. பொறுமையுடன் நடந்து கொள்வது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
💰 இன்று பண யோகம் அதிகம் உள்ள ராசிகள்
இன்றைய கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில் கீழ்க்கண்ட 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பணவரவு, நிதி முன்னேற்றம் மற்றும் அதிர்ஷ்ட ஆதரவு அதிகமாக இருக்கும் என ஜோதிட கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.
ரிஷபம்
மிதுனம்
கடகம்
தனுசு
இவர்களுக்கு எதிர்பாராத வருமானம், புதிய வணிக வாய்ப்புகள், நிலுவையில் இருந்த பணம் கிடைத்தல் மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றம் போன்ற நன்மைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.