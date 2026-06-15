இன்றைய ராசிபலன் 15 ஜூன் 2026: நிதி இழப்பை சந்திக்கக்கூடிய ராசிகள் இவர்கள் தான்!

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் ஒவ்வொரு நாளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது. தொழில், வியாபாரம், நிதிநிலை, குடும்ப வாழ்க்கை மற்றும் ஆரோக்கியம் போன்ற துறைகளில் இன்று என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழக்கூடும் என்பதை ராசிப்பலன்கள் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.
2026 ஜூன் 15 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று சில ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றி மற்றும் முன்னேற்றம் காத்திருக்க, சிலர் நிதி விஷயங்களிலும் உறவுகளிலும் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளது.
மேஷம்
இன்று உணர்ச்சிவசப்பட்டு எந்த முடிவையும் எடுக்காதீர்கள். பழைய பிரச்சினைகளை மனதில் சுமந்து செல்லாமல் புதிய வாய்ப்புகளில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. உறவினர்கள் அல்லது அண்டை வீட்டாருடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். தொழில் தொடர்பாக அலைச்சல் இருந்தாலும் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் நிலுவையில் இருந்த சில பிரச்சினைகள் தீர்ந்து வேலைகள் சுறுசுறுப்பாக நடைபெறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
ரிஷபம்
பண விஷயங்களில் மிகுந்த எச்சரிக்கை அவசியம். முதலீடுகள் மற்றும் புதிய நிதி திட்டங்களில் அவசர முடிவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். பணியிடத்தில் சில அழுத்தங்கள் இருந்தாலும் மேலதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய மாற்றங்கள் உருவாகும். உழைப்புக்கான பலன் கிடைக்கும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
மிதுனம்
இன்று நேர்மறை சிந்தனை உங்களை வெற்றிக்கு அழைத்துச் செல்லும். தேவையற்ற கவலைகளை விட்டுவிட்டு செயல்படுங்கள். செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது முக்கியம். புதிய தொழில் முயற்சிகளில் பொறுமை தேவை. பணியிடத்தில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
கடகம்
இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் துணை நிற்கும் நாள். சமூகத்தில் மரியாதையும் செல்வாக்கும் உயரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். புதிய முயற்சிகளை தொடங்க நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு நண்பர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பும் உருவாகலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
சிம்மம்
குடும்ப விஷயங்கள் காரணமாக மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். ஆனால் தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். தலைமைத்துவ திறமை வெளிப்படும். துணையுடன் பேசும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். சமூக நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
கன்னி
இன்று நிதி இழப்புகள் ஏற்படக்கூடிய நாள் என்பதால் மிகுந்த கவனம் தேவை. முதலீடுகள் எதிர்பார்த்த பலனை தராமல் போகலாம். தொழிலில் ஆபத்தான முடிவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். சக ஊழியர்களிடம் முழுமையாக நம்பிக்கை வைக்க வேண்டாம். சொத்து வாங்குபவர்கள் ஆவணங்களை நன்கு சரிபார்க்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
துலாம்
பல வேலைகளை ஒரே நேரத்தில் கையாள வேண்டிய சூழல் உருவாகும். மன அழுத்தம் இருந்தாலும் வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடலாம். குடும்ப விவகாரங்களில் பொறுமையுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
விருச்சிகம்
வருமானம் மற்றும் செலவுகளுக்கு இடையில் சமநிலையை பேணுவது அவசியம். வாகனம் வாங்கும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறலாம். குடும்பப் பொறுப்புகளை சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள். குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
தனுசு
உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நாள். வாகனம் ஓட்டும்போது எச்சரிக்கை அவசியம். குடும்ப முடிவுகளை எடுக்கும் முன் அனைவரின் கருத்தையும் கேட்க வேண்டும். குழந்தைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். மனநிம்மதி கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
மகரம்
இன்று எதிர்பாராத ஏமாற்றங்களை சந்திக்க நேரிடலாம். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் சவால்கள் உருவாகும். புதிய திட்டங்களை தொடங்குவது நல்லதல்ல. குடும்பத்தில் சொத்து தொடர்பான பிரச்சினைகள் தலைதூக்கலாம். வாகனப் பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
கும்பம்
இன்று சற்று சவாலான நாளாக அமையலாம். முக்கிய பணிகளில் தடை ஏற்படக்கூடும். உடல்நலத்தில் அலட்சியம் காட்டாதீர்கள். குடும்பத்தில் மூதாதையர் சொத்து தொடர்பான விவகாரங்கள் பிரச்சினையை உருவாக்கலாம். தொழில் முயற்சிகளில் கவனக்குறைவு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்
மீனம்
இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாளாக இருக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். புதிய நண்பர்களின் அறிமுகம் உற்சாகத்தை அளிக்கும். குடும்பத்தில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் முடிவுக்கு வந்து அமைதி நிலவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
இன்று கவனமாக இருக்க வேண்டிய 4 ராசிகள்
கன்னி, மகரம், கும்பம், ரிஷபம்
இந்த ராசிக்காரர்கள் இன்று நிதி முடிவுகள், முதலீடுகள், சொத்து தொடர்பான நடவடிக்கைகள் மற்றும் தொழில் முயற்சிகளில் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது. பொறுமையும் திட்டமிடலும் இருந்தால் பெரிய பாதிப்புகளை தவிர்க்க முடியும்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.