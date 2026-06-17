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இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 17 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு மன அழுத்தம், பிரச்சினை அதிகரிக்குமாம்!

இன்றைய ராசிபலன் 17 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு மன அழுத்தம், பிரச்சினை அதிகரிக்குமாம்!

written by இளவரசி 2 minutes read
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இன்றைய ராசிபலன் 17 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு மன அழுத்தம், பிரச்சினை அதிகரிக்குமாம்!

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் நட்சத்திர நிலைகள் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தொழில், பணவரவு, குடும்பம், உடல்நலம், உறவுகள் என பல துறைகளில் இன்றைய நாள் என்ன பலன்களை தரப்போகிறது என்பதை பார்க்கலாம்.

மேஷம்

இன்று வேலைப்பளு அதிகரித்து மன அழுத்தம் ஏற்படக்கூடும். சில முக்கிய திட்டங்களுக்காக பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகலாம். நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த கடன் பிரச்சினை முடிவுக்கு வர வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய வாகனம் வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு கடன் உதவி கிடைக்கலாம். குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியான நேரம் செலவிட வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

ரிஷபம்

இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாளாக அமையும். பணியிடத்தில் புதிய சலுகைகள் அல்லது வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் சில ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும் அவை தற்காலிகமானதாக இருக்கும். கண் தொடர்பான பிரச்சினைகள் இருந்தால் அலட்சியம் செய்யாமல் கவனம் செலுத்துங்கள். மதிப்புமிக்க பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மிதுனம்

இன்று முடிவுகளை எடுக்கும் போது பொறுமையும் புத்திசாலித்தனமும் அவசியம். புதிய சொத்து வாங்கும் எண்ணம் இருந்தால் அனைத்து விவரங்களையும் சரிபார்க்க வேண்டும். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றலாம். பழைய பண விவகாரங்கள் சாதகமாக முடியும். குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உருவாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

கடகம்

இன்று சுமாரான நாளாக இருக்கும். சொத்து சம்பந்தமான பிரச்சினைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக முடிவடைய வாய்ப்பு உள்ளது. மேலதிகாரிகளின் உதவியால் முக்கிய பணிகளை எளிதாக முடிக்கலாம். தொழில் வளர்ச்சியில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். தம்பதியரிடையே நல்ல புரிதல் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

சிம்மம்

நம்பிக்கையும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும் நாள். வேலை தொடர்பான பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரலாம். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். அவசர முடிவுகளை தவிர்த்து திட்டமிட்டு செயல்படுவது நல்லது. புதிய முன்னேற்ற வாய்ப்புகள் தேடி வரக்கூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்

கன்னி

சில குழப்பங்களால் மனதில் சோர்வு மற்றும் அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். பணியிடத்தில் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டுத் திட்டங்கள் பற்றி யோசிக்கலாம். குடும்பத்துடன் ஆன்மீக பயணம் செல்ல வாய்ப்பு உண்டு.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

துலாம்

இன்று ஏற்றத் தாழ்வுகள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்கள் வேலைகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மாணவர்களுக்கு அறிவை வளர்த்துக்கொள்ள நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்படலாம். துணையுடன் புதிய தொழில் திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

விருச்சிகம்

இன்று மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும். குறிப்பாக குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்கள் கவலையை உருவாக்கலாம். அதே நேரத்தில் தம்பதியரிடையே நல்ல புரிதல் இருக்கும். அலுவலகத்தில் சில சவால்களை சந்திக்க நேரிடலாம். பிறரின் கருத்துகளை மனதில் எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

தனுசு

இன்று மரியாதையும் அங்கீகாரமும் அதிகரிக்கும். வேலை மாற்றம் குறித்து நினைத்திருந்தால் நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் ஒருவரின் உடல்நிலை கவலை தரலாம். மாணவர்கள் அதிக முயற்சி எடுத்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். அலுவலக பிரச்சினைகள் தீரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

மகரம்

இன்று மனதில் குழப்பங்களும் சிந்தனைகளும் அதிகமாக இருக்கலாம். பணியிடத்தில் தேவையற்ற மோதல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய வணிக கூட்டாண்மை உருவாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்துடன் ஆன்மீக பயணம் செல்லலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்

கும்பம்

பரபரப்பான நாள் காத்திருக்கிறது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை உருவாகும். நீண்ட நாள் ஆசை ஒன்று நிறைவேறலாம். புதிய விருந்தினர்களின் வருகையால் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். நண்பர்களிடம் சற்று கவனமாக நடந்து கொள்ளுங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

மீனம்

இன்று வேலை அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கலாம். குடும்பத்தின் ஆதரவு முழுமையாக கிடைக்கும். சமூக மற்றும் அரசியல் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய முயற்சிகளை தொடங்கும் முன் கவனமாக யோசிக்க வேண்டும். அலுவலகத்தில் தவறான ஆலோசனைகளிலிருந்து விலகி இருங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

இன்று மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் ராசிகள்

மேஷம்
கன்னி
விருச்சிகம்
மகரம்

இந்த ராசிக்காரர்கள் இன்று உணர்ச்சிவசப்படாமல் அமைதியாக செயல்பட்டால் சிக்கல்களை எளிதாக சமாளிக்க முடியும்.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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