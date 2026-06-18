இன்றைய ராசிபலன் 18 ஜூன் 2026: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நாள்!

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் நட்சத்திர நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தொழில், பணவரவு, குடும்பம், உறவுகள் மற்றும் உடல்நலம் என பல துறைகளில் இன்று என்ன பலன்கள் காத்திருக்கின்றன என்பதை பார்க்கலாம்.
மேஷம்
இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் உற்சாகமும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வாழ்க்கைத் துணையின் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். காதல் உறவுகளில் இருப்பவர்களுக்கு இனிமையான அனுபவங்கள் கிடைக்கலாம். பணவரவு நிலை சீராக இருக்கும். பணத்தால் தடைப்பட்டிருந்த வேலைகள் மீண்டும் வேகம் பெறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
ரிஷபம்
இன்று பல சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் தொழிலிலும் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம். பொருளாதார நிலை மேம்படும். புதிய வாகனம் வாங்கும் எண்ணம் இருந்தால் அதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். சிறிய பயணம் மகிழ்ச்சியை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
மிதுனம்
சவால்கள் இருந்தாலும் அவற்றை சமாளிக்கும் திறன் உங்களிடம் இருக்கும். வேலை தொடர்பான பயணங்கள் எதிர்பார்த்த பலனை தராமல் போகலாம். பண விவகாரங்களில் ரகசியத்தை கடைபிடிப்பது நல்லது. பழைய நண்பர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். ஓய்வுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்
கடகம்
புதிய முயற்சிகளை தொடங்க மிகவும் நல்ல நாள். முக்கியமான நபர்களை சந்தித்து எதிர்காலத்திற்கு பயனுள்ள தொடர்புகள் உருவாகலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது. உடன்பிறந்தவர்களுடன் இருந்த பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
சிம்மம்
இன்று உடல்நலத்தில் சிறிய ஏற்றத் தாழ்வுகள் ஏற்படக்கூடும். வேலைப்பளு அதிகரித்து மன சோர்வை ஏற்படுத்தலாம். அலுவலகத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. வாழ்க்கைத் துணைக்கு பரிசு கொடுப்பது உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
கன்னி
இன்று பொருளாதார ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம். புதிய முயற்சிகளை தொடங்குவதற்கு இது ஏற்ற நாள். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் எண்ணம் உருவாகலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
துலாம்
நாள் முழுவதும் பரபரப்பாக செயல்பட வேண்டியிருக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலை முடிவடையும். நண்பர்களிடம் சற்று எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். வணிகத்தில் பெரிய முடிவுகளை எடுக்கும் முன் கவனமாக யோசிக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
விருச்சிகம்
இன்று உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது. தொழில் மற்றும் குடும்ப விஷயங்களில் சவால்கள் வரக்கூடும். சொத்து தொடர்பான விவகாரங்களில் பொறுமை அவசியம். குடும்பத்தின் எதிர்காலத்திற்கு முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
தனுசு
முந்தைய நாட்களை விட இன்று சிறப்பான முன்னேற்றம் காணலாம். பணியிட பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படலாம். எதிரிகளின் சூழ்ச்சிகளில் சிக்காமல் இருப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் புதிய விருந்தினர் வருகை மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
மகரம்
இன்று சற்று சவாலான நாளாக இருக்கலாம். வியாபாரத்தில் பின்னடைவு ஏற்படலாம். நண்பர்களிடம் பேசும் வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. எந்த வேலையையும் அலட்சியமாக செய்யக்கூடாது. குடும்பத்தில் தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
கும்பம்
இன்று அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் பேச்சுத்திறன் மற்றவர்களை ஈர்க்கும். துணையுடன் பேசும் போது பொறுமையுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
மீனம்
உங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்த நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் பயணம் செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் உடன்பிறந்தவர்களின் நடத்தை மனக்கசப்பை ஏற்படுத்தலாம். உங்கள் திட்டங்களை ரகசியமாக வைத்திருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவைப்படும் ராசிகள்
சிம்மம்
விருச்சிகம்
மிதுனம்
இந்த ராசிக்காரர்கள் இன்று உடல் சோர்வு, மன அழுத்தம் அல்லது சிறிய உடல்நலப் பிரச்சினைகளை அலட்சியப்படுத்தாமல் ஓய்வு மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.