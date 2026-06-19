இன்றைய ராசிபலன் 19 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட கதவு திறக்கப் போகுதாம்!

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் கிரகங்களின் சஞ்சாரமும் நட்சத்திர மாற்றங்களும் ஒவ்வொரு ராசிக்காரரின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். தொழில், பணவரவு, குடும்ப வாழ்க்கை, உடல்நலம் மற்றும் உறவுகள் போன்ற பல அம்சங்களில் இன்று என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழப்போகின்றன என்பதை பார்க்கலாம்.
மேஷம்
இன்று சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள். வணிக ஒப்பந்தங்களில் அவசர முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் சில பிரச்சினைகள் மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கலாம். மாணவர்கள் புதிய திறன்களை கற்றுக்கொள்ள முயற்சிக்கலாம். வாகனப் பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
ரிஷபம்
இன்று வேலை மற்றும் குடும்பம் இரண்டிலும் பரபரப்பு அதிகமாக இருக்கும். நிதி விஷயங்களில் கவனக்குறைவு வேண்டாம். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் வந்தால் அவற்றை ஆராய்ந்து முடிவு எடுங்கள். செலவுகளில் கட்டுப்பாடு அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
மிதுனம்
பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும் நாள். வேலைப்பளு காரணமாக மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். தொழிலில் புதிய முயற்சிகள் நல்ல பலனை தரும். நிதி விஷயங்களில் கவனமாக செயல்படுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
கடகம்
இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். தொழிலில் ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களின் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
சிம்மம்
குடும்பத்தில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் முடிவுக்கு வரும். உடல்நலத்தில் சிறு பிரச்சினைகள் இருந்தாலும் நாள் சாதகமாக அமையும். புதிய திட்டங்களில் கவனமாக செயல்படுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
கன்னி
இன்று உங்களின் முயற்சிகள் வெற்றியடையும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். மகிழ்ச்சியான சந்திப்புகள் மனநிறைவை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
துலாம்
நிதி தொடர்பான முடிவுகளில் எச்சரிக்கை தேவை. சொத்து பரிவர்த்தனைகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள். புதிய முயற்சிகள் நல்ல பலனை தரக்கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
விருச்சிகம்
இன்று தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். நிலுவை பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். வாழ்க்கைத்துணையின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
தனுசு
உங்களின் முயற்சிகள் பாராட்டைப் பெறும். புதிய சந்திப்புகள் தொழிலில் முன்னேற்றத்தை உருவாக்கும். பழைய கடன் பிரச்சினைகள் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
மகரம்
நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மன அமைதி கிடைக்கும். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். நிதி நிலை மேம்படும். மன ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்
கும்பம்
சில எதிர்பாராத சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். புதிய முதலீடுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்ப உறவுகளில் பொறுமை அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
மீனம்
இன்று அதிர்ஷ்டம் முழுமையாக உங்களுக்கு துணையாக இருக்கும். தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். எதிர்பாராத பணவரவு மகிழ்ச்சியை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று அதிர்ஷ்டம் அதிகம் இருக்கும் 4 ராசிகள்:
கன்னி
விருச்சிகம்
தனுசு
மீனம்
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.