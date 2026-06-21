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Home ஆன்மிகம் வார ராசிபலன் (21 ஜூன் 2026 – 27 ஜூன் 2026): இந்த வாரம் அதிர்ஷ்ட மழையில் நனைவது இந்த 5 ராசிகளா?

வார ராசிபலன் (21 ஜூன் 2026 – 27 ஜூன் 2026): இந்த வாரம் அதிர்ஷ்ட மழையில் நனைவது இந்த 5 ராசிகளா?

written by இளவரசி 2 minutes read
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வார ராசிபலன் (21 ஜூன் 2026 – 27 ஜூன் 2026): இந்த வாரம் அதிர்ஷ்ட மழையில் நனைவது இந்த 5 ராசிகளா?

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி மனித வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பல மாற்றங்கள் கிரகங்களின் இயக்கத்துடன் தொடர்புடையதாக கருதப்படுகின்றன. கிரகங்களின் இடமாற்றம் மற்றும் அவற்றின் பார்வைகள் ஒருவரின் தொழில், பணவரவு, ஆரோக்கியம், குடும்ப வாழ்க்கை மற்றும் எதிர்கால முன்னேற்றத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என நம்பப்படுகிறது.

அந்த வகையில், 2026 ஜூன் 21 முதல் ஜூன் 27 வரை உள்ள இந்த வாரத்தில் 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கப் போகின்றன என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம். குறிப்பாக சில ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகுந்த அதிர்ஷ்டத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் வழங்கக்கூடிய காலமாக இருக்கலாம்.

மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் தொழில் மற்றும் நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் சிறந்த முன்னேற்றம் ஏற்படக்கூடும். பணிபுரிபவர்களுக்கு வேலை சூழல் சாதகமாக அமையும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் நல்ல லாபத்தை தரும். முன்பே செய்த முதலீடுகளிலிருந்து எதிர்பாராத நன்மைகள் கிடைக்கலாம். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையக்கூடும். சிலருக்கு வெளிநாட்டு பயண வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம்.

ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் தன்னம்பிக்கையும் மன உறுதியும் அதிகரிக்கும். வேலை மற்றும் வணிகத்தில் முன்னேற்றம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பணவரவு அதிகரிப்பதோடு சேமிப்புகளும் உயரக்கூடும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நேரங்களை செலவிடும் சூழல் அமையும். தொழிலில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கலாம். முதலீடுகளில் நல்ல லாபம் கிடைக்கக்கூடும்.

மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மன அமைதி அதிகரிக்கும் வாரமாக இது அமையலாம். நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் படிப்படியாக முடிவுக்கு வரும். குடும்பத்தினர் மற்றும் சகோதரர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். அரசு வேலைக்காக முயற்சி செய்பவர்களுக்கு சாதகமான சூழல் அமையலாம். வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகளும் கிடைக்கக்கூடும். இருப்பினும் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை.

கடகம்
கடக ராசிக்காரர்கள் நீண்ட நாட்களாக இருந்த மன அழுத்தங்களில் இருந்து விடுபடக்கூடும். பண பிரச்சனைகள் குறையும். தடைபட்டிருந்த பணம் கைக்கு வர வாய்ப்பு உள்ளது. பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்கக்கூடும். தொழில் தொடர்பான விஷயங்களில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். முதலீடுகளில் கவனத்துடன் முடிவெடுக்க வேண்டும்.

சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் பல தடைப்பட்ட விஷயங்கள் மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கலாம். நிதி நிலை மேம்படும். பரம்பரை சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கலாம். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். ஆன்மீக சிந்தனை அதிகரிக்கலாம். தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது.

கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டமான காலமாக இருக்கும். வேலை வாய்ப்பு தேடுபவர்களுக்கு நல்ல தகவல்கள் கிடைக்கலாம். பணிபுரிபவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக முடியும். திருமண வாழ்க்கையில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும்.

துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் புதிய முன்னேற்ற வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் முன் கவனமாக சிந்திக்க வேண்டும். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் கிடைக்கும். பண சேமிப்பு அதிகரிக்கும் வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாட்டு தொடர்புடைய வேலை வாய்ப்புகளும் கிடைக்கலாம்.

விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் வாரமாக இருக்கும். தொழிலில் சாதகமான முன்னேற்றம் ஏற்படும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் அமையலாம். அரசு தொடர்பான பணிகளில் வெற்றி கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகலாம்.

தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் நிறைந்த வாரமாக இருக்கும். தொழிலில் நல்ல வளர்ச்சி ஏற்படும். கூட்டு தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு லாபம் கிடைக்கக்கூடும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையலாம். ஆரோக்கியத்தில் சிறிது கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றிகள் குவியும் காலமாக இருக்கும். செல்வம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பரம்பரை சொத்து பிரச்சனைகள் தீர வாய்ப்பு உள்ளது. பேசும் போது நிதானம் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.

கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு கடின உழைப்புக்கான பலன் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக செய்த முயற்சிகளுக்கு நல்ல முடிவு கிடைக்கலாம். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது.

மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும் நிறைந்ததாக இருக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். புதிய முதலீடுகளை செய்வதற்கு முன் முழுமையாக சிந்திக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் தாயாரின் உடல்நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

இந்த வாரத்தில் கன்னி, மேஷம், ரிஷபம், மகரம் மற்றும் விருச்சிகம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன. இருப்பினும் ஒவ்வொருவரின் தனிப்பட்ட ஜாதக அமைப்பைப் பொறுத்தும் பலன்கள் மாறுபடலாம்.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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