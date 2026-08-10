கனடாவில் கடைத்திருட்டு அதிகரிப்பு! 10 ஆண்டுகளில் 79% உயர்வு – 2025இல் 2.8 லட்சம் சம்பவங்கள் பதிவு!

கனடாவில் கடைத்திருட்டு சம்பவங்கள் கடந்த ஒரு தசாப்த காலத்தில் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதாக புதிய புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. Statistics Canada வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, 2025ஆம் ஆண்டில் நாடு முழுவதும் 208,941 கடைத்திருட்டு சம்பவங்கள் பொலிஸாரிடம் பதிவாகியுள்ளன.
இதன்படி, ஒரு இலட்சம் மக்களுக்கு 502 கடைத்திருட்டு சம்பவங்கள் என்ற விகிதம் பதிவாகியுள்ளது. 2024ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த விகிதம் 11 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
மேலும், 2015 முதல் 2025 வரையான பத்தாண்டு காலப்பகுதியில் கனடாவின் கடைத்திருட்டு விகிதம் 79 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. தொடர்ந்து ஐந்தாவது ஆண்டாக கடைத்திருட்டு சம்பவங்களின் விகிதம் அதிகரித்திருப்பதும் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
ஒட்டுமொத்த குற்றங்கள் குறைந்த போதும் கடைத்திருட்டு அதிகரிப்பு
கனடாவின் ஒட்டுமொத்த குற்ற நிலவரத்துடன் ஒப்பிடும்போது கடைத்திருட்டின் இந்த அதிகரிப்பு மாறுபட்ட போக்கைக் காட்டுகிறது.
2025ஆம் ஆண்டில் கனடாவின் Crime Severity Index (CSI) 5 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. அதேவேளை, பொலிஸாரால் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒட்டுமொத்த குற்றங்களின் விகிதமும் 2 சதவீதம் குறைந்துள்ளது.
ஆனால், இதற்கு மாறாக கடைத்திருட்டு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது வர்த்தகத் துறையினரிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிறு வணிகங்களுக்கு அதிகரிக்கும் பாதுகாப்புச் செலவுகள்
கடைத்திருட்டு அதிகரிப்பால் குறிப்பாக சிறு மற்றும் நடுத்தர வர்த்தக நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
Canadian Federation of Independent Business (CFIB) மேற்கொண்ட ஆய்வின்படி, கனடாவின் சிறு வணிக உரிமையாளர்களில் சுமார் 50 சதவீதம் பேர், தங்கள் பகுதிகளில் கடந்த ஆண்டில் குற்றச் செயல்கள் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
இதன் காரணமாக பல வணிக நிறுவனங்கள் தங்களது பாதுகாப்பை அதிகரிக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளன. பாதுகாப்பு கேமராக்கள், அலாரம் அமைப்புகள் மற்றும் ஏனைய உயர் பாதுகாப்பு வசதிகளுக்காக வணிகர்கள் கூடுதல் செலவுகளை மேற்கொண்டு வருவதாக CFIB தெரிவித்துள்ளது.
டொராண்டோவில் சிறப்பு பொலிஸ் நடவடிக்கை
கடைத்திருட்டு மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சில்லறை வர்த்தகக் குற்றங்களை கட்டுப்படுத்த டொராண்டோ பொலிஸாரும் சிறப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
Toronto Police நிறுவியுள்ள Organized Retail Crime Unit இதுவரை மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளில் 546 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், 4,033 குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆகஸ்ட் 5ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட தகவலின்படி, இந்த விசாரணைகளின் போது 1.6 மில்லியன் கனேடிய டொலர்களுக்கும் அதிக பெறுமதியான திருடப்பட்ட பொருட்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
பொருளாதார இழப்பைத் தாண்டி பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்
கடைத்திருட்டு என்பது வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு ஏற்படும் நேரடி பொருளாதார இழப்பாக மட்டும் பார்க்க முடியாது என வணிக அமைப்புகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
இத்தகைய சம்பவங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களின் பாதுகாப்பு, வணிக நிறுவனங்களின் பாதுகாப்புச் செலவுகள் மற்றும் அன்றாட வர்த்தக நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
தொடர்ச்சியாக குற்றங்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் குழுக்களுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என CFIB வலியுறுத்தியுள்ளது.
மேலும், குற்றச்சம்பவங்களுக்கு பொலிஸாரின் விரைவான பதிலளிப்பை உறுதி செய்வதுடன், சிறு வணிக நிறுவனங்களுக்கான பாதுகாப்பு ஆதரவுகளையும் அதிகரிக்க வேண்டும் எனவும் அந்த அமைப்பு அரசாங்கங்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
கனடாவின் ஒட்டுமொத்த குற்ற விகிதம் குறைந்து வரும் நிலையில், கடைத்திருட்டு மட்டும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது அந்நாட்டின் சில்லறை வர்த்தகத் துறைக்கு புதிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.