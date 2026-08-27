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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 27 ஓகஸ்ட் 2026: இன்று எந்த ராசிகளுக்கு அதிக கவனம் தேவை?

இன்றைய ராசிபலன் 27 ஓகஸ்ட் 2026: இன்று எந்த ராசிகளுக்கு அதிக கவனம் தேவை?

written by இளவரசி 4 minutes read
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இன்றைய ராசிபலன் 27 ஓகஸ்ட் 2026: இன்று எந்த ராசிகளுக்கு அதிக கவனம் தேவை?

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில், தினமும் கிரகங்களின் நிலை, நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் அவற்றின் தாக்கம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.

இந்த மாற்றங்கள் தொழில், வியாபாரம், நிதி நிலை, குடும்ப உறவுகள், திருமண வாழ்க்கை மற்றும் ஆரோக்கியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

அந்த வகையில், 2026 ஓகஸ்ட் 27ஆம் திகதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் நாள் எவ்வாறு அமையப் போகிறது என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவாலான நாளாக இருக்கலாம். உடல்நலம் தொடர்பான சில பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதுடன், வியாபாரத்திலும் எதிர்பாராத இழப்புகளை சந்திக்க நேரிடலாம். எனவே, முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதில் அவசரம் காட்டாமல் இருப்பது நல்லது.

எதிரிகளின் நடவடிக்கைகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்த சிலர் முயற்சிக்கலாம். குடும்பத்திலும் பதற்றமான சூழல் உருவாகி, கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

கணவன்-மனைவி இடையே வாக்குவாதங்கள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால், பேச்சில் நிதானத்தை கடைப்பிடிப்பது அவசியம். இன்று எந்தவொரு பிரச்சினையையும் அமைதியாக அணுகுவது உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிரவுன்

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நிதி விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும். தேவையற்ற கடன்களைத் தவிர்ப்பதுடன், மற்றவர்களிடம் பணம் கடன் வாங்குவதையும் முடிந்தவரை தவிர்ப்பது நல்லது.

வியாபாரம் தொடர்பான சில முடிவுகளில் உங்கள் துணையின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். இருப்பினும், சில பணிகளில் எதிர்பாராத தடைகள் ஏற்படலாம். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் அவற்றை சமாளிக்க முடியும்.

மாணவர்கள் மனதில் இருந்த சில அழுத்தங்களில் இருந்து விடுபட்டு படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியும். ஆன்மீக நிகழ்வு ஒன்றில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பும் கிடைக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு வியாபார ரீதியாக இன்று சாதகமான நாளாக இருக்கலாம். உங்கள் முயற்சிகளில் மற்றவர்களின் கருத்துக்கள் தேவையற்ற தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாமல் பார்த்துக் கொள்வது முக்கியம்.

சமூக சேவை மற்றும் பொதுநலப் பணிகளில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். இதன் மூலம் புதிய நபர்களின் அறிமுகமும் கிடைக்கலாம். இருப்பினும், உங்களைச் சுற்றி உருவாகும் சர்ச்சைகளில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது.

கூட்டு வியாபாரத்தில் இருப்பவர்கள் தங்கள் கூட்டாளிகளின் செயல்பாடுகளை கவனமாக கண்காணிக்க வேண்டும். பணம் மற்றும் முக்கிய ஆவணங்கள் தொடர்பாக அலட்சியம் காட்ட வேண்டாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சுமாரான நாளாக அமையலாம். நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு பழைய நண்பர் ஒருவரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்து மகிழ்ச்சி ஏற்படலாம்.

மூத்த குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், அவர்களிடம் பேசும்போது நிதானமாக இருப்பது நல்லது. அதே நேரத்தில் திருமணமான தம்பதிகளிடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும்.

தனிமையில் இருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற ஒருவரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு இருக்கலாம். மாணவர்கள் தேர்வுகளுக்காக கூடுதல் முயற்சியுடன் தயாராக வேண்டிய நாள் இது. கவனச்சிதறலை தவிர்த்து படிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இருக்கும். பணம் சம்பாதிப்பதற்கான புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். வருமானத்திற்கான வழிகள் அதிகரிப்பதால் நம்பிக்கையும் உற்சாகமும் அதிகரிக்கும்.

வீட்டிற்கு விருந்தினர்கள் வருகை தருவதால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகலாம். இருப்பினும், பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் மோதலை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாம்.

உடன்பிறந்தவர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கலாம். அதே நேரத்தில் உடல்நலத்தில் அலட்சியம் காட்டாமல், உணவு மற்றும் ஓய்வில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பல நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். வியாபாரத்தில் லாபம் மற்றும் ஆதாயம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கலாம்.

நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். அன்புக்குரியவர்களுடன் சுற்றுலா அல்லது சிறிய பயணம் மேற்கொள்ள இது சாதகமான நேரமாக இருக்கலாம்.

இன்று ஒரு முக்கியமான நபரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். அந்த சந்திப்பு எதிர்காலத்தில் புதிய வாய்ப்புகளுக்கான கதவைத் திறக்கக்கூடும். கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாளாக இருக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் ஒற்றுமையும் நிலவும். நீண்ட நாட்களாக தள்ளிப்போட்டு வந்த பணிகளை இனியும் தாமதப்படுத்தாமல் முடிப்பது நல்லது.

சட்டம் தொடர்பான விஷயங்களில் அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவரின் ஆலோசனை தேவைப்படலாம். பயணம் மேற்கொள்ளும் போது வாகனத்தில் திடீர் கோளாறு ஏற்பட்டு எதிர்பாராத செலவுகள் உருவாக வாய்ப்புள்ளதால் கவனமாக இருக்கவும்.

நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த முக்கியமான பணி ஒன்று இன்று நிறைவு பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சில இடையூறுகள் ஏற்படக்கூடிய நாளாக இருக்கலாம். நீங்கள் திட்டமிட்ட செயல்களில் எதிர்பாராத தடைகள் உருவாகலாம்.

வியாபாரத்தில் தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிப்பதால் நிதி நிலை குறித்து கவலை ஏற்படலாம். எனவே, இன்று புதிய திட்டங்களை தொடங்குவதில் அவசரம் காட்டாமல் இருப்பது நல்லது.

புதிய முதலீடுகள் அல்லது பெரிய நிதி முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் பலமுறை சிந்தியுங்கள். குடும்பத்தில் துணை மற்றும் குழந்தைகளின் உடல்நலம் அல்லது குழந்தைகளின் கல்வி தொடர்பாக சில கவலைகள் ஏற்படலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதனைகள் மற்றும் முன்னேற்றங்கள் நிறைந்த நாளாக அமையலாம். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல வருமானம் கிடைக்கலாம். பெற்றோரின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.

புதிய வாகனம் அல்லது வீடு வாங்குவது தொடர்பான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம். இருப்பினும், பெரிய முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் அனைத்து அம்சங்களையும் ஆராய்ந்து செயல்படுவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சில சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கலாம். நேரத்தை வீணடிப்பதைத் தவிர்த்து, முக்கியமான பணிகளில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.

வேலை தேடும் இளைஞர்களுக்கு எதிர்பார்த்த நல்ல செய்தி கிடைக்கக்கூடும். பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. உங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளை அலட்சியப்படுத்தாமல் சரியான நேரத்தில் நிறைவேற்றுங்கள்.

இன்று சில முக்கியமான நபர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பும் உருவாகலாம். அந்த சந்திப்புகள் எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையக்கூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மனக்கவலைகள் மற்றும் குடும்பப் பிரச்சினைகள் காரணமாக கலவையான நாளாக அமையலாம். இருப்பினும், வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

இன்று உங்கள் பேச்சு மற்றும் தகவல் தொடர்பில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் கூறும் ஒரு சிறிய வார்த்தை கூட தேவையற்ற பிரச்சினையை உருவாக்கக்கூடும்.

எனவே, கோபமாக பேசுவதைத் தவிர்த்து, ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நிதானமாக அணுகுங்கள். எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டால் இன்றைய சவால்களை எளிதாக சமாளித்து முன்னேற்றத்தை நோக்கி செல்ல முடியும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ஒப்பீட்டளவில் நேர்மறையான நாளாக இருக்கலாம். இருப்பினும், உடல்நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். ஆரோக்கியமான உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டு, உடலுக்கு தேவையான ஓய்வையும் வழங்குங்கள்.

செலவுகள் அதிகரிப்பதால் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். எனவே, தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைத்து, அவசியமான விஷயங்களுக்கு மட்டுமே பணத்தை பயன்படுத்துவது நல்லது.

நண்பர்களுடன் பழகும்போது உங்கள் வார்த்தைகளில் கவனம் செலுத்துங்கள். தவறான புரிதல்களுக்கு இடமளிக்காமல் தெளிவாகப் பேசுவது உறவுகளை சீராக வைத்திருக்க உதவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

இன்று எந்த ராசிகளுக்கு அதிக கவனம் தேவை?

இன்றைய பலன்களின் அடிப்படையில் மேஷம், விருச்சிகம், கும்பம் மற்றும் மகரம் ராசிக்காரர்கள் மன அழுத்தம், நிதி பிரச்சினைகள், குடும்ப கருத்து வேறுபாடுகள் அல்லது பணிச்சுமை போன்ற விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.

அதே நேரத்தில் சிம்மம், கன்னி மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், வியாபாரம், பணவரவு மற்றும் புதிய வாய்ப்புகள் தொடர்பாக சாதகமான சூழல் உருவாகலாம்.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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