ஒரு அபாயகரமான புதிய கட்டத்தை எட்டும் ஈரான்– இஸ்ரேல் போர் | ஈழத்து நிலவன்

புதிய ஏவுகணைகள், எரியும் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், எல்.என்.ஜி அதிர்ச்சிகள் மற்றும் விரிவடையும் பிராந்திய மோதல்
ஏவுகணைகளையும் வரைபடங்களையும் கடந்த போர்
ஈரான்–இஸ்ரேல் போர் மிகவும் அபாயகரமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த மோதல் இனி இராணுவத் தளங்கள், எல்லைப் பகுதிகள் அல்லது அடையாள ரீதியான பதிலடி தாக்குதல்கள் என்ற வரம்புக்குள் மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை. அது தற்போது மூலோபாய எரிசக்தி உள்கட்டமைப்புகளை குறிவைக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. நவீன பொருளாதாரங்களின் உயிர்நாடி எரிசக்தி என்பதால், அதனை மையமாகக் கொண்ட தாக்குதல்கள் பிராந்திய போரைக் கடந்த ஒரு உலகளாவிய அதிர்ச்சியாக மாறும் ஆற்றல் உடையவை.
ஹைஃபா மற்றும் அஷ்டோட் போன்ற இஸ்ரேலின் முக்கிய தொழில் மற்றும் சுத்திகரிப்பு மையங்கள் தாக்குதலுக்குள்ளாகியிருப்பதா
‘நஸ்ரல்லாஹ்’ ஏவுகணை: தீவிரமடையும் போரின் புதிய அடையாளம்
ஈரான் முன்வைத்ததாகக் கூறப்படும் “நஸ்ரல்லாஹ்” ஏவுகணை அமைப்பு, இந்த மோதலின் புதிய பரிமாணத்தை வெளிப்படுத்தும் அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது. பல அடுக்கு ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்புகளைத் துளைத்து, மிகத் துல்லியமாக பல்வேறு இலக்குகளைத் தாக்கக்கூடியதாக இதை சித்தரிக்கப்படுகிறது. இது முற்றிலும் புதிய தொழில்நுட்பமா அல்லது ஏற்கனவே உள்ள ஏவுகணை அமைப்பின் மேம்படுத்தப்பட்ட வடிவமா என்பது வேறுபட்ட மதிப்பீடுகளுக்குரியது.
ஆனால் அதன் தொழில்நுட்ப விவரத்தை விடப் பெரிய கேள்வி இதன் அரசியல் மற்றும் மூலோபாயச் செய்தி தான். ஈரான் சொல்ல விரும்புவது தெளிவானது: இஸ்ரேலின் இராணுவப் பாதுகாப்பை மட்டும் அல்ல, அதன் பொருளாதார இதயத்தையும் நாங்கள் குறிவைக்க முடியும் என்பதே அந்தச் செய்தி.
இது ஒரு சாதாரண ஆயுதப் பயன்பாடு அல்ல. இது “திறன் காட்சி” மற்றும் “பாதுகாப்புக் கோட்டைக் கடந்த உளவியல் அழுத்தம்” என்ற இரு நிலைகளிலும் பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று.
ஹைஃபா மற்றும் அஷ்டோட்: இஸ்ரேலின் எரிசக்தி நரம்புக் கட்டங்கள்
ஹைஃபா மீதான தாக்குதல் உடனடி சேதத்திற்காக மட்டும் முக்கியமல்ல; அது எதை பிரதிபலிக்கிறது என்பதற்காகவே அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. ஹைஃபா, இஸ்ரேலின் முக்கிய சுத்திகரிப்பு மற்றும் தொழில்துறை மையங்களில் ஒன்று. அங்கு ஏற்படும் எந்தவொரு பாதிப்பும் வெறும் தீ விபத்து, மின்தடை அல்லது கட்டிட சேதம் என்ற அளவுக்குள் நிற்காது.
அத்தகைய தாக்குதல்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ந்தால்:
• சுத்திகரிப்பு உற்பத்தி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படலாம்
• அவசர பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் நீடிக்கலாம்
• காப்பீட்டு செலவுகள் உயரும்
• விநியோகச் சங்கிலி தடுமாறும்
• முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கை குறையும்
அதாவது, தாக்குதலின் நோக்கம் ஒரு கட்டிடத்தை சேதப்படுத்துவதில் மட்டும் இல்லை; ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத் தன்னம்பிக்கையை உலுக்குவதும் அதில் அடங்கும். இதுவே “எரிசக்தி போர்” என்ற கருத்தின் மையம்.
கத்தாரின் ராஸ் லாஃபன் அதிர்ச்சி: உலக எரிவாயு சந்தைக்கு நேர்ந்த அடிபாடு
தற்போதைய மோதலின் மிகப் பெரிய எரிசக்தி அதிர்ச்சி இஸ்ரேலில் அல்ல; அது கத்தாரில் உருவாகியுள்ளது. ராஸ் லாஃபன் தொழில்துறை நகரில் உள்ள எல்.என்.ஜி உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி வசதிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்ற தகவல், இந்த மோதல் உலகளாவிய பொருளாதாரத்தின் இதயத்தையே தொடத் தொடங்கியிருப்பதை காட்டுகிறது.
கத்தார் உலகின் மிகப் பெரிய எல்.என்.ஜி ஏற்றுமதியாளர்களில் ஒன்று. அங்கு ஏற்படும் பாதிப்பு காரணமாக:
• ஐரோப்பாவில் எரிவாயு விநியோகம் மீண்டும் பதற்றமடையலாம்
• ஆசிய சந்தைகளில் மாற்று வினியோகத்திற்கான கடுமையான போட்டி உருவாகலாம்
• உலகளவில் எரிவாயு விலை உயரலாம்
• மின்சார உற்பத்திச் செலவு மற்றும் தொழிற்சாலை இயக்கச் செலவு அதிகரிக்கலாம்
இத்தாலி, பெல்ஜியம், தென் கொரியா, சீனா போன்ற நாடுகள் இதன் நேரடி தாக்கத்தை உணர வேண்டியிருக்கும். இதன் விளைவாக, மத்திய கிழக்கில் நடக்கும் போர், உலகின் பல பகுதிகளில் குடும்பச் செலவுத் திட்டத்தையும் தொழில் உற்பத்தித் திட்டத்தையும் பாதிக்கும் நிலைக்கு நகர்கிறது.
எரிசக்தி போரே இப்போது மையப்போர்
இந்த மோதலின் மிக ஆழமான மாற்றம் என்னவெனில், இது இராணுவத் தாக்குதல் மற்றும் பதிலடி என்ற வழக்கமான கோட்டிலிருந்து விலகி, பொருளாதார வற்புறுத்தலின் போர்முறைக்கு நகர்ந்துள்ளது. எரிசக்தி உள்கட்டமைப்புகளை தாக்குவது என்பது உடனடி ராணுவ வெற்றியைப் பெறும் முயற்சி மட்டுமல்ல; எதிரியின் பொருளாதார மூச்சைக் கட்டுப்படுத்தும் நீண்டகால திட்டமாகும்.
சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், ஏற்றுமதி முனையங்கள், எரிவாயு செயற்பாட்டு வசதிகள் போன்றவை ஒரு முறை தீவிரமாக சேதமடைந்தால் அவற்றை மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு கொண்டுவருவதற்கு மாதங்களோ ஆண்டுகளோ தேவைப்படலாம். இதனால் போரின் திசை மாறுகிறது.
இது இனி ஒரு எளிய கேள்வி அல்ல:
யார் அதிகம் தாக்குகிறார்கள்?
இது இப்போது வேறு கேள்வி:
யார் அதிக காலம் பொருளாதார அதிர்ச்சியைத் தாங்க முடியும்?
எஃப்-35 சம்பவம்: அமெரிக்க வான்வழி மேலாதிக்கத்தின் மீது விழும் நிழல்
அமெரிக்காவின் எஃப்-35 போர் விமானம், ஈரான் மீதான நடவடிக்கைக்குப் பிறகு அவசரமாகத் தரையிறங்கியதாக வெளியான தகவல், இந்த மோதலின் ஆழமான இராணுவப் பரிமாணத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. உலகின் அதிநவீன போர் விமானங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் எஃப்-35 கூட தாக்குதலுக்குள்ளாகியிருக்கலாம் என்ற சாத்தியமே வாஷிங்டனுக்கு கடுமையான சிந்தனையை ஏற்படுத்துகிறது.
இது ஒரு அடிப்படை உண்மையை நினைவூட்டுகிறது:
வான்வழி மேலாதிக்கம் என்பது முழுமையான பாதுகாப்பு அல்ல.
ஒரு உயர் தொழில்நுட்ப போர் விமானத்திற்கே சவால் எழுப்ப முடிகிறதெனில், குறைந்த செலவிலான ஏவுகணைகள் மற்றும் வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் எவ்வளவு பெரிய சமநிலையின்மையை உருவாக்குகின்றன என்பது தெளிவாகிறது. இது போரின் செலவு-விளைவு சமன்பாட்டையே மாற்றும்.
ஹார்முஸ் நீரிணை: உலகின் அபாயகரமான எரிசக்தி நெறிப்பாதை
ஹார்முஸ் நீரிணை உலகின் மிக முக்கியமான கடல்சார் எரிசக்திப் போக்குவரத்துப் பாதைகளில் ஒன்று. உலக எண்ணெய் விநியோகத்தில் மிகப் பெரிய பகுதி இந்த நெறிப்பாதை வழியே செல்கிறது. எனவே, இப்பாதையில் ஏற்படும் ஒவ்வொரு பதற்றமும் உலக சந்தையில் உடனடி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது.
இந்த நீரிணை பாதுகாப்பற்றதாக மாறினால்:
• உலக எண்ணெய் விலை திடீரென உயரும்
• காப்பீட்டு கட்டணங்கள் பெருகும்
• கப்பல் போக்குவரத்து செலவுகள் ஏறும்
• விநியோகத் தாமதங்கள் அதிகரிக்கும்
• பணவீக்கம் மீண்டும் உலகளவில் தீவிரமடையும்
அதனால் ஹார்முஸ் ஒரு கடல்சார் வழித்தடம் மட்டுமல்ல; அது உலக பொருளாதாரத்தின் மூச்சுக் குழாய்.
வாஷிங்டனின் இக்கட்டான நிலை: ஆதரிக்கவா, தடுக்கவா, வெளியேறவா?
அமெரிக்கா இப்போது ஒரு மிகக் கடினமான மூவகைச் சிக்கலில் சிக்கியுள்ளது. அது இராணுவ ரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும், அரசியல் ரீதியாகவும் ஒரே நேரத்தில் அழுத்தத்தை எதிர்கொள்கிறது.
போரைக் கூடுதல் அளவில் தீவிரப்படுத்தினால், எண்ணெய் விலைகள் உயரும்; கூட்டாளி நாடுகளின் உள்கட்டமைப்புகள் தாக்குதலுக்குள்ளாகும் அபாயம் பெருகும்; அமெரிக்க இராணுவ வளங்கள் மேலும் சிதறும். மாறாக, இஸ்ரேலின் நடவடிக்கைகளை திறந்தவெளியில் கட்டுப்படுத்த முயன்றால், அது பலவீனம் அல்லது உட்புற முரண்பாடு எனப் படிக்கப்படலாம்.
இதனால் எழும் மையக் கேள்வி:
அமெரிக்கா இந்த மோதலை விரிவுபடுத்தப் போகிறதா, கட்டுப்படுத்தப் போகிறதா, அல்லது முகம் காக்கும் வெளியேற்றப் பாதையைத் தேடப் போகிறதா?
இந்தக் கேள்வியே அடுத்த கட்டப் பிராந்திய அரசியலை நிர்ணயிக்கக்கூடும்.
சீனாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் திறக்கும் மூலோபாய வாயில்
மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்கா நீண்டகாலமாகச் சிக்கிக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு தருணமும், மற்ற பெரிய சக்திகளுக்கு மறைமுக நன்மைகளை அளிக்கிறது. குறிப்பாக சீனாவுக்கு, இது இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் மூலோபாய இடைவெளியை உருவாக்குகிறது. அமெரிக்காவின் கவனமும் பாதுகாப்பு வளங்களும் மேற்காசியாவுக்கு திருப்பப்பட்டால், பெய்ஜிங் தனது அரசியல் மற்றும் இராணுவக் கணக்குகளை அமைதியாக மறுசீரமைத்துக்கொள்ளும்.
அதேவேளை, உயர்ந்து செல்லும் எரிபொருள் விலைகள் ரஷ்யாவுக்கு பொருளாதார ரீதியாகச் சாதகமான சூழலை உருவாக்கலாம். மேற்கத்திய கூட்டணியின் கவனம் சிதறும்போது, மாஸ்கோ தனது உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு கணக்குகளில் கூடுதல் மூலோபாய இடத்தைப் பெறுகிறது.
அதனால், இந்தப் போர் நேரடியாக ஈரான்–இஸ்ரேல் மோதல் என்றாலும், அதன் நீண்டகால அலைவீச்சுகள் சீனா மற்றும் ரஷ்யா போன்ற சக்திகளின் அரசியல் இடத்தை விரிவுபடுத்தக்கூடும்.
முடிவுரை: உலகளாவிய செலவுகளை விதிக்கும் ஒரு பிராந்தியப் போர்
மார்ச் 19, 2026க்குப் பிந்தைய முன்னேற்றங்கள், இந்த மோதல் இனி ஒரு குறுகிய எல்லைப் பதற்றம் அல்ல என்பதைத் தெளிவுபடுத்துகின்றன. இது உலகளாவிய பொருளாதார அமைப்பின் மிக நுணுக்கமான உள்கட்டமைப்புகளை அச்சுறுத்தும் கட்டமைப்பு ரீதியான போராக மாறியுள்ளது.
எரிசக்தி உள்கட்டமைப்புகள், சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், எரிவாயு முனையங்கள், கடல் போக்குவரத்துப் பாதைகள் — இவை அனைத்தும் இலக்குகளாக மாறியிருக்கும்போது, இந்தப் போரின் தாக்கம் போர்க்கள எல்லைகளைக் கடந்து செல்கிறது.
இதனால் இப்போது எழும் கேள்வி வெறும் இராணுவக் கேள்வி அல்ல: யார் கடுமையாகத் தாக்க முடியும்? என்பதல்ல, யார் பொருளாதார அதிர்ச்சியைத் தாங்க முடியும்? யார் சந்தைகளை நிலைநிறுத்த முடியும்? யார் ஒரு பிராந்தியப் போரை உலகளாவிய வீழ்ச்சியாக மாறாமல் தடுக்க முடியும்? என்பதே மையக் கேள்வி.
தற்போது பார்க்கும்போது, அந்தக் கேள்விகளுக்கான பதில் இன்னும் ஆழமான நிச்சயமற்ற தன்மையிலேயே உள்ளது.
எழுதியவர்: ஈழத்து நிலவன்
தமிழ்த் தேசிய வரலாற்று ஆய்வாளர், சர்வதேச அரசியல், பொருளாதாரம், உளவுத்துறை மற்றும் இராணுவ விவகார ஆய்வாளர்
20/03/2026