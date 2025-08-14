WhatsApp
Thursday, August 14, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

புகலிட கோரிக்கையாளர்களால் இங்கிலாந்து மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லையென குற்றச்சாட்டு!
by இளவரசி
மியன்மார் இராணுவத்துக்கும் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே மோதல்; 16 பொதுமக்கள் உயிரிழப்பு!
by இளவரசி
தாய்லந்து பிரதமர் நிரந்தரமாக பதவி நீக்கப்படுவாரா? 29இல் தீர்ப்பு வெளியிடப்படும்!
by இளவரசி
தைவானை உலுக்கிய சூறாவளி; சிங்கப்பூருக்கான விமான சேவைகள் இரத்து!
by இளவரசி
அமெரிக்கா, ரஷ்யா மற்றும் உக்ரேனிய தலைவர்கள் முத்தரப்பு சந்திப்பு!
by இளவரசி
இலங்கை அரசு இந்த அருமையான வாய்ப்பைக் கோட்டை விடக் கூடாது!...
by தமிழ்மாறன்
இலங்கையில் மனித உரிமை மீறல்கள் மோசம்! – அமெரிக்கா கவலை...
by தமிழ்மாறன்
சந்நிதிக்கு வழிபடச் சென்ற பெண்ணே கடல் நீரேரியில் இருந்து சடலமாக...
by தமிழ்மாறன்

மியன்மார் இராணுவத்துக்கும் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே மோதல்; 16 பொதுமக்கள் உயிரிழப்பு!

மியன்மார் இராணுவத்துக்கும் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே மோதல்; 16 பொதுமக்கள் உயிரிழப்பு!

written by இளவரசி
மியன்மார் இராணுவத்துக்கும் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே மோதல்

மியன்மார் இராணுவத்துக்கும் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே மோதல் வெடித்துள்ளது.

இதில் மியன்மாரின் மண்டலே நகரத்திற்கு வெளியே பொதுமக்கள் மீது நடத்தப்பட்ட வான்வெளித் தாக்குதலில் பலர் உயிரிழந்தனர்.

பொதுமக்களில் 16 பேர் வரை உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த வாரத் தொடக்கத்தில் டாங் யின் கிராமத்துக்கு அருகே நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் 2 மணி நேரம் வரை நீடித்தது.

இராணுவத்துக்கும் ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு எதிர்ப்புக் கிளர்ச்சிக் குழுவுக்கும் இடையே அடிக்கடி மோதல் நடந்தது வருகிறது.

அதில் அந்த வழியாகச் சென்ற லொரிகள் சிக்கின. அந்த வட்டாரத்தில் இருந்த பல வாகனங்களும் கட்டடங்களும் சேதமுற்றன.

மியன்மாரில் உள்நாட்டுப் போரில் பொதுமக்கள் கொல்லப்படுவது தொடர்ச்சியாக நடந்து வருகிறது.

இளவரசி

