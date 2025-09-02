காரில் காதலியை கொன்ற நபரை மனநல மருத்துவனைக்கு அனுப்ப உத்தரவு!

கிழக்கு இலண்டனில் ஒரு காரில் தனது காதலியை கொன்று, சில மணிநேரங்களுக்குப் பிறகு தனது சகோதரனிடம் வாக்குமூலம் அளித்த ஒருவருக்கு மருத்துவமனை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 6ஆம் திகதி, ஹாக்னியின் விஸ்டன் வீதியில் உள்ள வோக்ஸ்ஹால் காரில் 25 வயதான கென்னடி வெஸ்ட்கார்-சபரோச் கழுத்தை நெரித்துக் கொல்லப்பட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டார்.
இதனையடுத்து, அவரது காதலன், 28 வயதான கோகோவா லோயிஸ் டேப், கொலையை ஒப்புக்கொண்டார்.
டேப் தனது நீண்டகால காதலியை, கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 5ஆம் திகதி மாலை கொலை செய்துள்ளார். அவரது மரணம் “கழுத்தில் கைமுறையாக அழுத்துவதன்” காரணமாக ஏற்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்தது.
பலமுறை அவள் குத்தப்பட்டாள். மேலும், அவள் கத்தித் தாக்குதலிலிருந்து தன்னைத் தற்காத்துக் கொள்ள முயன்றதைக் குறிக்கும் பிற காயங்களும் இருந்தன.
அவளைக் கொன்ற பிறகு, டேப் அவளுடைய உடலை, ஓட்டுநர் இருக்கையிலிருந்து பயணிகள் இருக்கைக்கு நகர்த்தி, சீட் பெல்ட்டைக் அணிந்துகொண்டு காரை ஓட்டிச் சென்றான்.
பின்னர் அவர் கொலை செய்யப்பட்ட பெண்ணின் தொலைபேசியைப் பயன்படுத்தி தனது நண்பருக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பினார். மறுநாள் காலை, அவர் தனது சகோதரரிடம் வாக்குமூலம் அளித்தார்.
இந்த நிலையில், அவர் கைது செய்யப்பட்டதுடன், அவரது மன ஆரோக்கியம் 2023 இல் குறையத் தொடங்கியது என்றும் டேப் பதட்டமடைந்து பின்னர் பொறாமைப்பட்டார் என்று நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அத்துடன், அவருக்கு மனநல பிரச்சினைக்குத் தீர்வு தரும் சேவைகளுடன் சில தொடர்புகள் இருந்ததாகவும், மேலும் அவர் 2014 முதல் புகைத்து வந்த கஞ்சாவைத் தவிர்க்குமாறு எச்சரிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.
இந்த நிலையில், மனநலச் சட்டத்தின் கீழ் டேப்பிற்கு மருத்துவமனை உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து, வெஸ்ட்கார்-சபரோச்சின் தாயார் லிண்டா வெஸ்ட்கார், நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், டேப்பை சிறைக்கு அனுப்பியிருக்க வேண்டும் என்றும், “இந்த வழக்கு, நமது நீதி அமைப்பின் உடைந்த தன்மையை அம்பலப்படுத்தியது” என்றும் கூறினார்.
“இது எப்படி சரியாக இருக்க முடியும்? கொலையாளிகள் குற்றவாளிகளாக அல்ல, நோயாளிகளாக நடத்தப்பட்டால் பொதுமக்கள் எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள்?
“பெண்களைக் கொல்வதன் உண்மையான விளைவுகளை அவர்கள் காணவில்லை என்றால், வன்முறையாளர்களுக்கு என்ன தடுப்பு உள்ளது?”
“தேவையற்ற கருணை” என்ற அடிப்படையில் குடும்பத்தினர் தண்டனையை அவசரமாக மறுபரிசீலனை செய்யக் கோருவார்கள் என்று தாயார் லிண்டா வெஸ்ட்கார் மேலும் கூறினார்.