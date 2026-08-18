இன்றைய ராசிபலன் 18 ஓகஸ்ட் 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அமோகமாக இருக்கப்போகிறது!

WhatsApp
Tuesday, August 18, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

பிலிப்பைன்ஸ் பாடசாலையில் துப்பாக்கிச்சூடு: இரு மாணவர்கள் உயிரிழப்பு
by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் AI புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது – ஆய்வில் தகவல்!
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 18 ஓகஸ்ட் 2026: இன்று இந்த 3...
by இளவரசி
ரஜினியின் 51 வருட திரைப்பயணம்!
by பூங்குன்றன்
அர்ஜூன் தாஸின் கம்பீரமான குரலில் ஒலிக்கும் ‘ஒன்ஸ்மோர்’ படத்தின் ஒன்றரை...
by பூங்குன்றன்
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்ட புதிய அறிவிப்பு
by பூங்குன்றன்
சர்வதேச விசாரணை தேவை என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து யாழில் “நீதியின்...
by பூங்குன்றன்
உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் சூத்திரதாரிகளுக்கு அச்சம் | அமைச்சர் இராமலிங்கம்...
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 18 ஓகஸ்ட் 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அமோகமாக இருக்கப்போகிறது!

இன்றைய ராசிபலன் 18 ஓகஸ்ட் 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அமோகமாக இருக்கப்போகிறது!

written by இளவரசி 4 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இன்றைய ராசிபலன் 18 ஓகஸ்ட் 2026

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில், தினமும் ஏற்படும் கிரக நிலைகள் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்த மாற்றங்கள் தொழில், வியாபாரம், நிதி நிலை, குடும்ப உறவுகள், காதல், திருமண வாழ்க்கை மற்றும் ஆரோக்கியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

அந்த வகையில், 2026 ஆகஸ்ட் 18ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் நாள் எப்படி அமையப் போகிறது என்பதை பார்க்கலாம். குறிப்பாக இன்று மேஷம், மிதுனம், விருச்சிகம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு பல்வேறு வகையில் சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இருக்கலாம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் நேர்மறையான நாளாக அமையக்கூடும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த சில விருப்பங்கள் நிறைவேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். இதனால் மனதில் மகிழ்ச்சியும் புதிய நம்பிக்கையும் ஏற்படும்.

நிதி தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறைந்து, புதிய வருமானத்திற்கான வழிகள் திறக்கலாம். வியாபாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தொழில் சார்ந்த உறவுகள் வலுப்பெறும். புதிய தொடர்புகள் எதிர்காலத்தில் நல்ல வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கலாம்.

பணியிடத்தில் சவாலான பணிகளையும் தன்னம்பிக்கையுடன் செய்து முடிப்பீர்கள். வீட்டில் சாதகமான சூழல் நிலவும். குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவர்களின் ஆலோசனையும் ஆதரவும் உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண உதவும். ஆரோக்கியமும் சிறப்பாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். சில சூழ்நிலைகள் உங்கள் பொறுமையை சோதிக்கக்கூடும். குறிப்பாக நெருங்கிய உறவினர் மூலம் எதிர்பாராத பண இழப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு இருப்பதால் நிதி விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை.

புதிய ஒப்பந்தங்கள் அல்லது முக்கியமான ஆவணங்களில் கையெழுத்திடுவதற்கு முன்பு அனைத்து விவரங்களையும் முழுமையாக சரிபார்க்க வேண்டும். சிறிய கவனக்குறைவும் பின்னர் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

மறுபுறம், வாழ்க்கைத்துணையின் முழுமையான ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். உடன்பிறப்புகளுடன் சில கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டாலும், நிதானமாக அணுகினால் நிலைமை மோசமடைவதைத் தவிர்க்கலாம். உணர்ச்சிவசப்பட்டு பேசாமல் இருப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிரவுன்

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சுறுசுறுப்பும் உற்சாகமும் நிறைந்த நாளாக அமையலாம். நாள் முழுவதும் பல்வேறு பணிகளில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். புதிய சொத்து வாங்குவது தொடர்பாக நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். இது உங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கும்.

பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களுடன் சிறிய வாக்குவாதங்கள் ஏற்படலாம். இருப்பினும் தொழிலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களைத் தரும். புதிய வியாபாரம் தொடங்குவது குறித்து நீண்ட நாட்களாக யோசித்து வந்திருந்தால், அதற்கான முயற்சிகளை முன்னெடுக்க இன்று நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.

புதிய தொழில் முயற்சி வெற்றியடையும் சூழ்நிலை உருவாகலாம். இதனால் உங்கள் மகிழ்ச்சி இரட்டிப்பாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சோதனையான நாளாக இருக்கலாம். மற்றவர்களை கண்மூடித்தனமாக நம்புவது எதிர்பாராத இழப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே பணம் மற்றும் தொழில் தொடர்பான விஷயங்களில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்பாடுகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள். பிறர் கூறும் வதந்திகளை நம்புவதையும், அவற்றை மற்றவர்களிடம் பரப்புவதையும் தவிர்க்க வேண்டும்.

பெற்றோரின் ஆசீர்வாதத்துடன் நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த ஒரு முக்கியமான பணி நிறைவேறக்கூடும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் ஏதேனும் கருத்து வேறுபாடு இருந்தால், அதை வாக்குவாதமாக மாற்றாமல் மனம் திறந்த உரையாடல் மூலம் தீர்க்க முயற்சி செய்யுங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் வாழ்க்கைக்கு இடையில் சமநிலையைப் பேணுவது மிகவும் முக்கியம். மற்றவர்களிடம் இரக்கத்துடனும் புரிதலுடனும் நடந்து கொள்வது நல்ல பலன்களைத் தரும்.

இன்று மேற்கொள்ளும் பயணத் திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக அமையலாம். திருமண வாழ்க்கையிலும் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். இருப்பினும் எந்தவொரு முக்கிய முடிவையும் அவசரமாக எடுக்க வேண்டாம். சிந்திக்காமல் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் பின்னர் சிக்கலை ஏற்படுத்தலாம்.

புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உங்கள் அறிவை விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். புதிய அனுபவங்கள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சில விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. குறிப்பாக வாகனங்களைப் பயன்படுத்தும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். எதிர்பாராத வாகனப் பழுதுகள் ஏற்பட்டு கூடுதல் செலவுகள் உருவாகலாம்.

மறுபுறம், புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைப்பது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்திருந்த வேலை அல்லது பணியில் முன்னேற்றம் கிடைக்கலாம்.

எனினும் உறவினர் ஒருவரிடமிருந்து சற்று ஏமாற்றமளிக்கும் செய்தி வரக்கூடும். இதனால் மனதை தளர விடாமல் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த ஒரு முக்கியமான பணி இன்று நிறைவேறக்கூடும். எந்த வேலையையும் அவசரமாக செய்யாமல் நிதானமாக செயல்படுங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது மிகவும் அவசியம். குறிப்பாக பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனக்குறைவு ஏற்பட்டால் நிதி இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

வாழ்க்கைத்துணையுடன் சிறிய சுற்றுலா அல்லது பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். இது இருவருக்கும் மகிழ்ச்சியான அனுபவமாக அமையலாம். இருப்பினும் தேவையற்ற மன அழுத்தம் உங்களை பாதிக்கக்கூடும் என்பதால் ஓய்வுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.

மாணவர்கள் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற இன்று படிப்பில் முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும். நீண்ட நாட்களாக தொலைந்துபோன அல்லது தவறவிட்ட ஒரு முக்கியமான பொருளை மீண்டும் பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் சாதகமான நாளாக இருக்கக்கூடும். தங்கள் துறையில் பெரிய வெற்றியைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். உங்கள் முயற்சிக்கும் உழைப்புக்கும் உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம்.

உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களிடமிருந்து முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவதோடு, இறை நம்பிக்கையுடனும் செயல்படுவது மன உறுதியை அதிகரிக்கலாம்.

வீட்டிற்கு புதிய விருந்தினர் வருகை தரக்கூடும். இதனால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். மேலும், குடும்பத்தில் நடைபெறவுள்ள ஒரு நல்ல நிகழ்வுக்கான ஏற்பாடுகளைத் தொடங்கும் வாய்ப்பும் இருக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சுமாரான நாளாக இருக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் அமைதி நிலவக்கூடும். வாழ்க்கைத்துணையுடனான உறவில் முன்பை விட நல்ல புரிதல் ஏற்படும்.

சமூகத்தில் உங்கள் மரியாதையும் மதிப்பும் அதிகரிக்கலாம். வீட்டிற்கு புதிய விருந்தினர் வருவதால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும்.

இருப்பினும் வாகனம் ஓட்டும்போது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வேகம் அல்லது கவனக்குறைவு தேவையற்ற பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கலாம். பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து பயணம் செய்வது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று குடும்பத்தில் சில பதற்றமான சூழ்நிலைகள் உருவாகலாம். தேவையற்ற வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், எந்த சூழ்நிலையிலும் வார்த்தைகளைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம்.

குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால் உடனடியாக பதிலளிக்காமல், நிதானமாக சிந்தித்து செயல்படுங்கள். சண்டை மற்றும் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது குடும்ப அமைதியைப் பாதுகாக்கும்.

வியாபாரத்தில் இருப்பவர்கள் இன்று முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதை முடிந்தவரைத் தவிர்க்க வேண்டும். அவசர முடிவுகள் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். பணிபுரிபவர்கள் தங்களின் செயல்திறனை மேம்படுத்த கூடுதல் முயற்சி செய்ய வேண்டும். நிதி சிக்கல்களை சமாளிக்க கடினமாக உழைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். உடல்நலத்தில் சிறிய பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், ஆரோக்கியத்தில் அலட்சியம் காட்டாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

எதிர்பாராத குடும்பச் செலவுகள் ஏற்பட்டு நிதி அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். மேலும், சில வருத்தமான செய்திகள் உங்களைத் தேடி வரக்கூடும். இதனால் மன அழுத்தம் ஏற்படாமல் சூழ்நிலையை நிதானமாக கையாள வேண்டும்.

வியாபாரத்தில் இருப்பவர்கள் இன்று மிகவும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். நஷ்டம் ஏற்படும் வாய்ப்பு இருப்பதால் பெரிய முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தும்போது கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது அவசியம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வதந்திகளை நம்பாமல் இருப்பது மிகவும் முக்கியம். பிறர் கூறும் தகவல்களை உடனடியாக நம்பி முடிவெடுப்பது தேவையற்ற மன அழுத்தத்தையும் குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தலாம்.

எந்தவொரு தகவலுக்கும் உடனடியாக எதிர்வினையாற்றாமல், முதலில் அதன் உண்மைத்தன்மையை சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள். குறிப்பாக குடும்பம் அல்லது உறவுகள் தொடர்பான விஷயங்களில் வதந்திகளின் அடிப்படையில் முடிவெடுக்க வேண்டாம்.

வாழ்க்கைத்துணையுடன் பேசும்போது கருணையுடனும் புரிதலுடனும் நடந்து கொள்ளுங்கள். கடுமையான வார்த்தைகள் உறவில் தேவையற்ற விரிசலை ஏற்படுத்தலாம். அமைதியான அணுகுமுறை உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

இன்று அதிர்ஷ்டம் அதிகம் இருக்கும் 3 ராசிகள்

இன்றைய பொதுவான ராசிபலனின்படி, மேஷம், மிதுனம் மற்றும் விருச்சிகம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு நாள் ஒப்பீட்டளவில் மிகவும் சாதகமாக அமையக்கூடும். நிதி முன்னேற்றம், தொழில் வெற்றி, புதிய வாய்ப்புகள், அங்கீகாரம் மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சி போன்ற பலன்களை அவர்கள் அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ளது.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இன்றைய ராசிபலன் 17 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...

வார ராசிபலன் 16 ஓகஸ்ட் 2026 – 22 ஓகஸ்ட்...

இன்றைய ராசிபலன் 13 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களை...

இன்றைய ராசிபலன் 10 ஆகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு...

இன்றைய ராசிபலன் 07 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள்...

இன்றைய ராசிபலன் 04 ஆகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு...

பிரபலமானவை

இலண்டனில் பொலிஸாரின் அதிரடி சோதனை: £8 மில்லியனுக்கும் அதிகமான 90 வாகனங்கள் பறிமுதல்!
குளத்து தண்ணீரிலேயே இரவு பகலாக வாழும் 16 வயது சிறுவன்
இன்றைய ராசிபலன் 10 ஆகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஆபத்துகள் நிறைந்த நாளாம்… யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?
வார ராசிபலன் 16 ஓகஸ்ட் 2026 – 22 ஓகஸ்ட் 2026: 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த வாரம் எப்படி?

ஆன்மீகம்

வார ராசிபலன் 16 ஓகஸ்ட் 2026 – 22 ஓகஸ்ட் 2026:...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 13 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களை இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 10 ஆகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஆபத்துகள்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 07 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் மனஉளைச்சலை...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 04 ஆகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டக்...
by இளவரசி

மகளிர்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!
by இளவரசி
உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி

சமையல்

கிராமத்து ஸ்டைல் சின்ன வெங்காய குழம்பு!
by இளவரசி
சுவையான முருங்கைக்காய் கூட்டு ரெசிபி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
தோசை, சப்பாத்திக்கு ஏற்ற சுவையான முட்டை மசாலா குழம்பு!
by இளவரசி
சுவையான பாரம்பரிய ரெசிபி – செட்டிநாடு இறால் தொக்கு!
by இளவரசி
எளிமையான பொருட்களைக் கொண்டு பூண்டு மிளகு காரக் குழம்பு!
by இளவரசி

மருத்துவம்

பெண்களே கவனம்! மாரடைப்பு அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்!
by இளவரசி
முருங்கை கீரையின் பாரம்பரிய மருத்துவ நன்மைகள்
by இளவரசி
நாள்பட்ட நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவோம்!
by இளவரசி
பகல் நேர அதீத தூக்கம்: இது உடல்நலப் பாதிப்பா?
by இளவரசி
மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி

சினிமா

ரஜினியின் 51 வருட திரைப்பயணம்!

by பூங்குன்றன்
அர்ஜூன் தாஸின் கம்பீரமான குரலில் ஒலிக்கும் ‘ஒன்ஸ்மோர்’ படத்தின் ஒன்றரை நிமிட கவிதை
by பூங்குன்றன்
ராகவ் ரங்கநாதன் நடிக்கும் ‘பீப் ‘ படத்தை விளம்பரப்படுத்தும் காணொளி வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நன்றி தெரிவித்த சூர்யா!
by பூங்குன்றன்
துஷ்யந்த் நடித்திருக்கும் ‘ஆல் பாஸ்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ஜனநாயகன் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
அருள்வான் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பால் உற்பத்தியில் நிலையான வெற்றியைத் தீர்மானிப்பது தரமான தீவனபுல் வளர்ப்பே | மா. சுவேந்திரன்

by பூங்குன்றன்
இளைஞர்களுக்கான பொன்னான வாய்ப்பு | பால் உற்பத்தியில் எழுச்சி பெறுமா கண்டாவளை ?...
by பூங்குன்றன்
 சிறிலங்காவில் கருத்துச் சுதந்திரம் மறுப்பு | எழுத்தாளர் மாயன் விசாரணைக்கு அழைப்பு | நவீனன்
by பூங்குன்றன்
புலிகளை அழிக்கப் பயன்படுத்திய சக்திகளும் – 2009-இற்குப் பின்னரான அதன் பக்க விளைவுகளும்!...
by பூங்குன்றன்
ஒளிப்படக் கலையின் உயிரோட்டம்: சுரேந்திரன் | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.