Wednesday, September 17, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
கவினின் ‘கிஸ்’ படத்திற்காக குரல் கொடுத்த ‘மக்கள் செல்வன்’ விஜய்...
by பூங்குன்றன்
தனுஷ் நடிக்கும் ‘இட்லி கடை’ படத்தின் இசை வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
சுவிஸ் தூதுவர் – அமைச்சர் சாவித்திரி போல்ராஜூக்கிடையில் கலந்துரையாடல்
by பூங்குன்றன்
கொழும்பு மக்களுக்கு முக்கிய அறிவித்தல்!
by பூங்குன்றன்
சம்பத் மனம்பேரியை 7 நாட்கள் பொலிஸ் தடுப்பு காவலில் வைத்து...
by பூங்குன்றன்
இங்கிலாந்தில் உணவுப் பொருட்களின் விலை தொடர்ந்து உயர்வு!
by இளவரசி
பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து...
by இளவரசி
வடகொரியாவில் ஆங்கில சொற்களுக்கு தடை: ஐஸ் கிரீம் என்று கூறினாலும்...
by இளவரசி

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

இங்கிலாந்தில் அரச முடிசூட்டு விழாவுக்கு பின்னர் மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கை

written by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் அரச முடிசூட்டு விழாவுக்கு பின்னர் மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கை

அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்பின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இங்கிலாந்தில் போராட்டங்களும் வெடித்துள்ளன.

இந்நிலையில், டிரம்ப்பின் வருகைக்காக, அரச முடிசூட்டு விழாவுக்குப் பின்னர் மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கை இங்கிலாந்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

செவ்வாய்க்கிழமை இரவு, வின்ட்சர் கோட்டையின் சுவர்களில் டிரம்ப் மற்றும் மறைந்த பாலியல் குற்றவாளி ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் ஆகியோரின் படங்கள் திட்டமிட்டு, ஒளிரச் செய்யப்பட்டன.

வின்ட்சரில் டிரம்ப்பின் வருகைக்கு எதிராக ஆயிரக்கணக்கானோர் திரண்டு, “டொனால்ட் டிரம்ப் இங்கு வரவேற்கப்படவில்லை” என்று முழக்கமிட்டனர்.

இன்று புதன்கிழமை மத்திய இலண்டனில் 50 தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய Stop Trump Coalition ஒரு தேசியப் போராட்டத்தை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது.

தேம்ஸ் நதியில் பொலிஸாரின் படகுகள், ஸ்னைப்பர்கள் மற்றும் ட்ரோன்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

அத்துடன், ட்ரோன் கட்டுப்பாடுகளை மீறியதற்காக நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

டிரம்ப்பின் இரண்டு நாள் உத்தியோகபூர்வ அரச பயணத்தின்போது, பொதுமக்கள் கூடும் நிகழ்வுகள் எதுவும் திட்டமிடப்படவில்லை.

இதேவேளை, டிரம்பின் தாய் மேரி ஆன் மேக்லியோட் டிரம்ப், ஸ்காட்லாந்தைச் சேர்ந்தவர். மேலும், டிரம்ப் ஸ்காட்லாந்தில் இரண்டு கோல்ஃப் மைதானங்களையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சுவிஸ் தூதுவர் – அமைச்சர் சாவித்திரி போல்ராஜூக்கிடையில் கலந்துரையாடல்

கொழும்பு மக்களுக்கு முக்கிய அறிவித்தல்!

சம்பத் மனம்பேரியை 7 நாட்கள் பொலிஸ் தடுப்பு காவலில் வைத்து...

இங்கிலாந்தில் உணவுப் பொருட்களின் விலை தொடர்ந்து உயர்வு!

வடகொரியாவில் ஆங்கில சொற்களுக்கு தடை: ஐஸ் கிரீம் என்று கூறினாலும்...

ஏமன் துறைமுக நகரம் மீது இஸ்ரேல் வான்வழித் தாக்குதல்

நட்பு நாடுகளின் உதவியுடன் போர் விமானங்களுடன் தயார் நிலையில் போலந்து!
குப்பைமேனியின் அற்புத மருத்துவ குணங்கள்
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
ஈழ தமிழ் சினிமாவிற்கு முதல் முதலாக இசை அமைக்கும் இசைஞானி இளையராஜா

இவர்களுக்கு 100 வயதுக்கு மேல் வாழும் அதிர்ஷ்டம்!
by இளவரசி
ஆசைகள் நிறைவேற தெய்வீக ஆசீர்வாதம்!
by இளவரசி
இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் அதிர்ஷ்டம்!
by இளவரசி
தினமும் 3 நிமிட தோப்புக்கரணம்!
by இளவரசி
நவக்கிரக வழிபாட்டின் நன்மைகள்
by இளவரசி

கருவளையங்களை நீக்க இயற்கை பொருட்கள்!
by இளவரசி
பெண்களுக்கான மனஅழுத்த நிவாரண குறிப்புகள்
by இளவரசி
வெள்ளை ஆடைகளுக்கான லாண்டரி கடை இரகசியம்!
by இளவரசி
பெண்கள் விரைவாக இளமையை இழக்க காரணம்
by இளவரசி
குழந்தைகளை திட்டாமல் வளர்ப்பது எப்படி?
by இளவரசி

காலை உணவில் முருங்கைக்கீரை!
by இளவரசி
தேங்காய் பிரட் உருண்டை!
by இளவரசி
கத்திரிக்காய் சட்னி 🌶️
by இளவரசி
சிக்கன்–முட்டை பொடிமாஸ்!
by இளவரசி
செவ்வாழையை சாப்பிடும் நேரமும் பலனும்!
by இளவரசி

சீத்தா பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்!
by இளவரசி
வெறும் வயிற்றில் கறிவேப்பிலை நீர் 🌿
by இளவரசி
சிறுநீரக நோயின் அறிகுறிகள் – அலட்சியம் வேண்டாம்!
by இளவரசி
செவ்வாழையை சாப்பிடும் நேரமும் பலனும்!
by இளவரசி
மூட்டு வலி குறைய வீட்டு வைத்தியம்!
by இளவரசி

கவினின் ‘கிஸ்’ படத்திற்காக குரல் கொடுத்த ‘மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி

by பூங்குன்றன்
தனுஷ் நடிக்கும் ‘இட்லி கடை’ படத்தின் இசை வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
அறிமுக நடிகர் தர்ஷன் நடிக்கும் ‘சரீரம் ‘
by பூங்குன்றன்
நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் வெளியிட்ட ‘கும்கி 2’ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்
by பூங்குன்றன்
ஈழ தமிழ் சினிமாவிற்கு முதல் முதலாக இசை அமைக்கும் இசைஞானி இளையராஜா
by பூங்குன்றன்

குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

