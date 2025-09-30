பாடசாலைகளில் கழிப்பறை பயன்பாடு உயிரியல் பாலினத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது: வெளியான புதிய வழிகாட்டுதல்

புதிய வழிகாட்டுதலின்படி, ஸ்காட்லாந்து பாடசாலைகளில் உள்ள மாணவர்கள் அவர்கள் விரும்பும் பாலினத்தின் (preferred gender) அடிப்படையில் அல்லாமல், தங்கள் உயிரியல் பாலினத்திற்கு (biological sex) ஏற்ப கழிப்பறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சமத்துவச் சட்டம் (Equality Act) குறித்த உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட ஐந்து மாதங்களுக்குப் பிறகு ஸ்காட்லாந்து அரசாங்கம் இந்த நடவடிக்கையைச் செயல்படுத்தியுள்ளது.
முன்னதாக, திருநங்கைமாணவர்களை அவர்கள் மிகவும் வசதியாக உணரும் கழிப்பறைகளைத் தேர்ந்தெடுக்க அனுமதிக்குமாறு பாடசாலைகளுக்கு அரசாங்கம் வழிகாட்டியிருந்தது, அதாவது உயிரியல் ரீதியான சிறுவர்கள் சிறுமிகளின் கழிப்பறைகளைப் பயன்படுத்த வழிவகுத்தது.
இந்த புதிய வழிகாட்டுதல் அந்த ஆலோசனையை ரத்து செய்துள்ளதுடன், பாடசாலைகளில் சிறுவர் மற்றும் சிறுமிகளுக்கான தனித்தனி கழிப்பறை வசதிகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
சட்டப்படி, இந்த வசதிகள் உயிரியல் பாலினத்தின் அடிப்படையில் கிடைக்க வேண்டும். ஆயினும், திருநங்கை மாணவர்கள் தங்கள் உயிரியலுடன் ஒத்துப்போகும் கழிப்பறையைப் பயன்படுத்தலாம், அல்லது பாடசாலை பாலின-நடுநிலை (gender neutral) கழிப்பறைகளையும் வழங்கலாம்.
திருநங்கை மாணவர்களுக்கான வசதிகளை பாடசாலை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று வழிகாட்டுதல் கூறுகிறது, இதில் பாலின-நடுநிலை வசதிகளைப் பயன்படுத்துவதும் அடங்கும்.
இந்த வழிகாட்டுதல் மாற்றங்கள், ஏப்ரல் மாதம் ஒரு ஸ்காட்லாந்து நீதிபதி, சில பாடசாலைகளில் பாலின-நடுநிலை வசதிகளை மட்டுமே வழங்கிய பின்னர், மாணவர்கள் ஒற்றைப் பாலினக் கழிப்பறைகளைப் (single-sex toilets) பெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்ததைத் தொடர்ந்து வந்துள்ளது.
இது, 2010 சமத்துவச் சட்டத்தின் கீழ் பாலினம் என்பது உயிரியல் பாலினத்தைக் குறிக்கிறது என்று இங்கிலாந்து உயர் நீதிமன்றம் ஒருமனதாகத் தீர்ப்பளித்த ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு நடந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.