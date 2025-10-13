இஸ்ரேலுக்கு ‘பொற்காலம்’ என டொனால்ட் ட்ரம்ப் புகழாரம்: 20 பிணைக்கைதிகள் குடும்பத்துடன் இணைந்தனர்

டொனால்ட் ட்ரம்ப் முன்மொழிந்த அமைதித் திட்டத்தின் விளைவாக, காசாவில் ஹமாஸால் பிணைக்கைதிகளாக வைக்கப்பட்டிருந்த உயிருடன் இருந்த அனைத்து 20 இஸ்ரேலியர்களும், இன்று செஞ்சிலுவைச் சங்கத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.
இதற்குப் பதிலாக, 2,000 பாலஸ்தீனியக் கைதிகள் விடுவிக்கப்பட உள்ளனர். இந்த பிணைக்கைதிகள், அக்டோபர் 7, 2023 அன்று கடத்தப்பட்டவர்கள் ஆவர்.
அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப், இஸ்ரேலின் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று ஆற்றிய உரையில், இன்று “புதிய மத்திய கிழக்கின் வரலாற்று விடியலின்” தொடக்கம் என்று பிரகடனம் செய்தார்.
அவர், இது ஒரு போரின் முடிவல்ல என்றும், மாறாக ‘பயங்கரவாதம் மற்றும் மரணத்தின் சகாப்தத்தின் முடிவாக’வும், மேலும் “நம்பிக்கை, எதிர்பார்ப்பு, மற்றும் கடவுளின் சகாப்தத்தின் தொடக்கமாகவும்” அமைவதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
ட்ரம்ப் இதை “நீண்டகால இணக்கம் மற்றும் நீடித்த நல்லிணக்கத்தின் தொடக்கம்” என்று அழைத்தார். மேலும், “இஸ்ரேலுக்கும் மத்திய கிழக்குக்கும் இது ஒரு பொற்காலமாக இருக்கும்” என்றும் அவர் கூறினார்.
இஸ்ரேலுக்குப் பயணம் செய்வதற்கு முன்னதாக ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன்னில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜனாதிபதி ட்ரம்ப், “போர் முடிந்துவிட்டது” என்று வலியுறுத்தினார்.
இரண்டு ஆண்டுகால சிறைவாசத்திற்குப் பிறகு, 20 துணிச்சலான பிணைக்கைதிகள் தங்கள் குடும்பங்களின் மகிழ்ச்சியான அரவணைப்பிற்குத் திரும்புகிறார்கள் என்று ட்ரம்ப் தெரிவித்தார்.
திங்கட்கிழமை அதிகாலையில், ஏழு பிணைக்கைதிகள் காசா நகரில் செஞ்சிலுவைச் சங்கத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர். மீதமுள்ள 13 பேர் தெற்கு காசாவில் சடங்கு எதுவுமின்றி ஆயுதம் தாங்கிய ஹமாஸ் உறுப்பினர்களால் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.
பிணைக்கைதிகள் விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு, இஸ்ரேலியப் பாதுகாப்புப் படை அவர்களைத் தெற்கு இஸ்ரேலில் உள்ள ரீயிம் இராணுவத் தளத்திற்கு அழைத்துச் சென்றது. விடுவிக்கப்பட்டவர்களில் சிலர் தங்கள் பயணத்தின்போது தங்கள் அன்புக்குரியவர்களைத் தொலைபேசியில் அழைக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
விடுவிக்கப்பட்டவர்களில் மாடன் அங்க்ரெஸ்ட், காலி பெர்மன், ஸிவ் பெர்மன், அவினாடன் ஓர், அலோன் ஓஹெல், ஓம்ரி மிரான், ஈடன் ஆபிரகாம் மோர் மற்றும் கை கில்போவா-டலால் உட்பட 20 பேர் அடங்குவர்.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் முதல் கட்டமாக, இஸ்ரேலியப் பிணைக்கைதிகளுக்கு ஈடாக 2,000 பாலஸ்தீனியக் கைதிகள் விடுவிக்கப்படுவார்கள். இஸ்ரேலால் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள இந்தக் கைதிகளில் பலர் குழந்தைகள் என்றும், பலர் வன்முறைக் குற்றங்களுக்காக ஆயுள் தண்டனை அனுபவிப்பவர்கள் என்றும், மேலும் அக்டோபர் 7 தாக்குதல்களில் இவர்கள் யாரும் ஈடுபட்டிருக்கவில்லை என்றும் நம்பப்படுகிறது.
அமெரிக்கத் தலைவர் ட்ரம்ப், இஸ்ரேலுக்குப் பயணம் செய்த பிறகு, அமைதி ஒப்பந்தத்தை அங்கீகரிப்பதற்காக எகிப்துக்குப் பயணம் செய்ய உள்ளார்.
இந்த உச்சிமாநாடு எகிப்திய ஜனாதிபதி அப்தெல் ஃபத்தா எல்-ஸிஸி உடன் இணைந்து நடத்தப்படுகிறது. இந்தப் பேச்சுவார்த்தைகள் ஹமாஸின் ஆயுதங்களைக் களைவது, காசாவின் மறுசீரமைப்பு மற்றும் உதவி வழங்குதல் போன்ற “இரண்டாம் கட்டம்” குறித்த முக்கியமான கேள்விகளில் கவனம் செலுத்தும்.
இஸ்ரேலியப் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு, “மற்றவர்கள் பலவீனமாக இருந்தபோது, நீங்கள் பலமாக இருந்தீர்கள்” என்று கூறி ட்ரம்ப்பை இஸ்ரேல் பரிசிற்கு பரிந்துரைத்தார்.
இதற்கிடையில், ட்ரம்ப் நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றுகையில், ‘பாலஸ்தீனத்தை அங்கீகரி’ என்று பதாகை வைத்திருந்த ஒரு எதிர்ப்பாளர், அவையிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.