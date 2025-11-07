டியூப் நிலையத்திற்கு வெளியே கத்திக் குத்து: 47 வயது நபர் படுகாயம்; ஒருவர் கைது

பிக்காடில்லி டியூப் ரயில் நிலையத்திற்கு வெளியே ஒரு 47 வயது நபர் கொடூரமாகக் கத்தியால் குத்தப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாகச் சாட்சிகளைத் தேடும்படி பொலிஸார் அவசர வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
இந்தச் சம்பவம் அக்டோபர் 25, சனிக்கிழமை அன்று மாலை 5 மணிக்கு நடந்துள்ளது. கிரீன் பார்க் சுரங்கப்பாதை நிலையத்தின் பிக்காடில்லி நுழைவாயிலுக்கு அருகில் ஒரு கத்திக் குத்துச் சம்பவம் குறித்த தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து, பொலிஸாரும் முதலுதவி சிகிச்சை அளிப்பவர்களும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர்.
சம்பவ இடத்தில் காயமடைந்த நிலையில் காணப்பட்ட 47 வயதுடைய நபர் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். அவர் அங்கு சீரான நிலையில் இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து பொலிஸார் இந்தச் சம்பவம் குறித்து விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர். கத்திக் குத்துச் சம்பவம் நடந்த மறுநாள், அதாவது அக்டோபர் 26, ஞாயிற்றுக்கிழமை, இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக ஒரு நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
கைது செய்யப்பட்ட அந்த நபர் மீது, கடுமையான உடல்நலக்குறைவு ஏற்படுத்துதல் மற்றும் கத்தி போன்ற கூர்மையான ஆயுதம் வைத்திருந்ததற்காகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
தற்போது அவர் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
புலனாய்வாளர்கள் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்தச் சம்பவத்தைக் கண்ட எவரேனும் இருந்தால், அவர்கள் முன்வந்து தகவல் அளிக்குமாறு பொலிஸார் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.