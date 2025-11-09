தென்கொரியாவில் கொதிகலன் கோபுரம் இடிந்து விழுந்தது: மூன்றாவது சடலம் மீட்பு; நால்வர் சிக்கியுள்ளனர்

தென் கொரியாவில் உள்ள ஒரு வெப்ப மின் நிலையத்தில் கொதிகலன் கோபுரம் இடிந்து விழுந்ததைத் தொடர்ந்து, இடிபாடுகளுக்குள் இருந்து மூன்றாவது உடல் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
தென்கிழக்கு நகரமான உல்சானில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்பதற்கான சவாலான நடவடிக்கைகளில் மீட்புப் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
வியாழக்கிழமை அன்று இந்த அமைப்பு சரிந்தது. இடிந்து விழும் நேரத்தில், இந்த அமைப்பு இடிக்கப்படுவதற்காகத் தயாராகி வந்தது.
சம்பவ இடத்தில் பணியாளர்கள் இன்னும் சிக்கியுள்ளனர், மொத்தம் நான்கு பேர் இன்னும் உள்ளே சிக்கியுள்ளனர்.
முதல் இரண்டு உடல்கள் வெள்ளிக்கிழமை மீட்கப்பட்டன என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
44 வயதுடைய ஒருவர் அதே நாளில் (வெள்ளிக்கிழமை) மீட்கப்படுவதற்காக காத்திருந்தபோது இறந்துவிட்டார், மேலும் தீயணைப்பு வீரர்கள் அவரது உடலை ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலையில் மீட்டனர்.
மேலும் இரண்டு தொழிலாளர்கள் இறந்திருக்கலாம் என்று கருதப்படுவதோடு, அவர்கள் இன்னும் இடிபாடுகளுக்கு அடியில் சிக்கியிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது.
மீதமுள்ள இரண்டு தொழிலாளர்களின் சரியான இருப்பிடம் இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
இந்தச் சரிந்துபோன அமைப்பு 60 மீட்டர் (196 அடி) உயரம் கொண்டது. இது 40 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு, 2021 ஆம் ஆண்டில் கொதிகலன் கோபுரத்தில் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டன.