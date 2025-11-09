செனோடேபில் இரண்டு நிமிட மௌனத்திற்கு தலைமை தாங்கும் இங்கிலாந்து மன்னர்

இன்று காலை (நவம்பர் 9, 2025 ஞாயிற்றுக்கிழமை) செனோடேபில் (Cenotaph) நடைபெறும் நினைவுக் கூரும் ஞாயிறு (Remembrance Sunday) சேவையின் போது, இங்கிலாந்து மன்னர் இரண்டு நிமிட மௌனத்திற்கு தலைமை தாங்குவார்.
மன்னருடன் இணைந்து அரச குடும்பத்தின் மற்ற உறுப்பினர்களும், மூத்த அரசியல்வாதிகளும், போரில் உயிர் நீத்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக மலர்வளையம் வைப்பார்கள்.
இந்த இரண்டு நிமிட மௌனம் சரியாக காலை 11 மணிக்குத் தொடங்குகிறது.
ராயல் பிரிட்டிஷ் லெஜியனின் (Royal British Legion) அணிவகுப்பு (marchpast) காலை 11:25 மணிக்குத் தொடங்கும்.
10,000 ஆயுதப்படை வீரர்கள் இந்த அணிவகுப்பில் பங்கேற்பார்கள்.
இரண்டாம் உலகப் போர் முடிந்து 80 ஆண்டுகள் ஆவதைக் குறிக்கும் விதமாக, அந்த மோதலில் பணியாற்றிய சுமார் 20 வீரர்கள் இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொள்வார்கள்.
இந்த அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்வைக் காண ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வைட்ஹால் பகுதியில் திரள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.