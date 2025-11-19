உறைபனி காரணமாக இங்கிலாந்தில் பயண எச்சரிக்கை: வெப்பநிலை -10°C வரை குறைய வாய்ப்பு

இங்கிலாந்தில் பனி மற்றும் உறைபனி காரணமாகப் பல பகுதிகளில் வானிலை ஆய்வு மையம் மஞ்சள் எச்சரிக்கைகளை விடுத்துள்ளது.
இது ஸ்காட்லாந்து மற்றும் வடக்கு இங்கிலாந்துப் பகுதிகளில் பயணத்தைப் பாதிக்கக்கூடும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
முக்கிய எச்சரிக்கைகளும் பனிப்பொழிவும்
இன்று புதன்கிழமை (19) காலை 11:00 மணி வரை, central belt, தெற்கு ஸ்காட்லாந்து மற்றும் வடக்கு இங்கிலாந்து ஆகிய பெரும்பாலான பகுதிகளுக்கு உறைபனி எச்சரிக்கை நடைமுறையில் உள்ளது.
ஓர்க்னி, ஷெட்லாண்ட் மற்றும் மேற்கத்திய தீவுகள் உட்பட வடக்கு ஸ்காட்லாந்து முழுவதும் பனி மற்றும் உறைபனிக்கு மற்றுமொரு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது வியாழக்கிழமை இரவு 9:00 மணி வரை நீடிக்கும்.
வடக்கு அயர்லாந்துக்கு இரவு முழுவதும் பனி மற்றும் உறைபனி எச்சரிக்கையும், வேல்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்தின் மிடில்லாண்ட்ஸ் பகுதிகளின் பெரும்பகுதிக்கு உறைபனி எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தாழ்வான பகுதிகளில் 2 முதல் 5 சென்டிமீட்டர் வரை பனிப்பொழிவும், உயரமான நிலப்பரப்பில் 10 சென்டிமீட்டர் வரையும் பனிப்பொழிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
வடக்கு ஸ்காட்லாந்தில் கடல் மட்டம் வரையிலும், சில கிழக்குப் மற்றும் மேற்கு கடலோரப் பகுதிகள் வரையிலும் புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் அடிக்கடி பனிப்பொழிவு இருக்கும்.
போக்குவரத்துப் பாதிப்புகள் மற்றும் ஆலோசனைகள்
ஸ்காட்லாந்தின் பிரதான வீதிகளைப் பராமரிக்கும் Bear Scotland, வடமேற்கு ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள A82 மற்றும் A9 போன்ற வீதிகளில் பனிப்பொழிவு காரணமாகப் பனி உழவு இயந்திரங்கள் (snow ploughs) வீதிகளைச் சீர்செய்வதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
மேற்குக் கடற்கரை மற்றும் மேற்கத்திய தீவுகளில் Calmac படகு சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன; சில பயண ரத்துகளும் தாமதங்களும் ஏற்பட்டுள்ளன.
பனி மற்றும் உறைபனியால் வீதிகள் வழுக்கும் தன்மையைப் பெறலாம், இது பயணத்தையும் ரயில்களையும் பாதிக்கலாம் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின் வெட்டு ஏற்படுவதற்கும், வீதிகள் மூடப்படுவதற்கும் வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
வாகன ஓட்டிகள் பயணத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன் தங்கள் கார்கள் வீதிகளுக்குத் தகுதியானதா என்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும் என்று ஸ்காட்லாந்து பொலிஸ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.