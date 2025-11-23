இளைஞர்களுக்குப் போதிய ஆதரவு இல்லை: ஒரு மில்லியன் பேர் வேலைவாய்ப்பின்றி உள்ளனர்

இங்கிலாந்தில் உள்ள இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பைப் பெற அரசாங்கத்தின் ஆதரவு போதுமானதாக இல்லை என்று புதிய ஆய்வறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் இளைஞர்கள் கல்வி, வேலை அல்லது பயிற்சியில் இல்லாமல் உள்ள நிலையில், அவர்களுக்கு உதவ அரசுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு உள்ளது என்று TUC பொதுச் செயலாளர் பால் நோவாக் கூறினார்.
TUC ஆல் 16 முதல் 24 வயதுக்குட்பட்ட 2,000 பேரிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், பாதிக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள், பயிற்சி மற்றும் முன்னேற்ற வாய்ப்புகளுடன் கூடிய ஊதியமுள்ள அடிப்படை வேலைகளைப் பெறப் போதிய மாநில ஆதரவு இல்லை என்று உணர்கின்றனர்.
குறிப்பாக மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர்களிடையே இந்த எண்ணிக்கை மூன்றில் இரண்டு பங்காக உயர்கிறது. பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் தங்களுக்குத் தேவையான தொழில் ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டுதல் ஆதரவு இல்லை என்று கிட்டத்தட்ட பாதி பேர் தெரிவித்துள்ளனர்.
வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதங்களைக் குறைப்பதற்கு, கண்ணியமான, ஊதியத்துடன் கூடிய பணியின் நிஜ அனுபவமே சிறந்த வழி. இளைஞர்களுக்கு முக்கிய அனுபவத்தையும் உண்மையான ஊதியத்தையும் வழங்கக்கூடிய ஒரு “வேலைவாய்ப்புக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும் திட்டம்” (jobs guarantee scheme) ஒரு கேம் சேஞ்சராக அமையும் என்று TUC வலியுறுத்துகிறது.