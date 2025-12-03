WhatsApp
Wednesday, December 3, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

புயல் மற்றும் வெள்ளத்தால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இங்கிலாந்து அரச குடும்பம் இரங்கல்
by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் ZipCar செயல்பாடுகள் இவ்வாண்டுடன் முடிவுக்கு வருகிறது!
by இளவரசி
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் |...
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள்...
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | –...
by பூங்குன்றன்
by பூங்குன்றன்
இலங்கைக்கு அனுதாபம் தெரிவித்தார் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப்
by பூங்குன்றன்
முழு புசணிக்காயை சோற்றுக்குள் மறைக்கும் அரசாங்கம் | எம்.ஏ.சுமந்திரன்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் இங்கிலாந்தில் ZipCar செயல்பாடுகள் இவ்வாண்டுடன் முடிவுக்கு வருகிறது!

இங்கிலாந்தில் ZipCar செயல்பாடுகள் இவ்வாண்டுடன் முடிவுக்கு வருகிறது!

written by இளவரசி 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இங்கிலாந்தில் ZipCar செயல்பாடுகள் இவ்வாண்டுடன் முடிவுக்கு வருகிறது!

இங்கிலாந்தில் ZipCar செயல்பாடுகள் இவ்வாண்டுடன் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்படுகிறது.

அமெரிக்காவை தலைமையிடமாக கொண்ட ZipCar வாடகை சேவைகள் நிறுவனம் தனது செயல்பாடுகளை இங்கிலாந்தில் நிறுத்த திட்டம் முன்வைத்துள்ளது.

இது தொடர்பாக இங்கிலாந்தில் உள்ள தங்கள் அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களிடம் ZipCar சேவைகள் ஆலோசனை நடத்த தொடங்கியுள்ளது.

அதன்படி, இம்மாதம் 31ஆம் திகதிக்கு பிறகு புதிய முன்பதிவுகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க ZipCar சேவைகள் திட்டமிட்டுள்ளது.

கடந்த 2024ஆ் ஆண்டு அறிக்கையின் படி ZipCarஇன் இங்கிலாந்து கிளையில் 71 ஊழியர்கள் பணியாற்றுகின்றனர்.

எதிர்வரும் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் வரை இங்கிலாந்து பயனாளர்கள் ZipCar சேவைகளை பயன்படுத்த முடியும் என்று உறுதியளித்துள்ளது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

புயல் மற்றும் வெள்ளத்தால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இங்கிலாந்து அரச குடும்பம் இரங்கல்

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் |...

சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள்...

மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | –...

இலங்கைக்கு அனுதாபம் தெரிவித்தார் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப்

முழு புசணிக்காயை சோற்றுக்குள் மறைக்கும் அரசாங்கம் | எம்.ஏ.சுமந்திரன்

பிரபலமானவை

கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இலங்கையில் சீரற்ற காலநிலையால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 47 ஆக உயர்வு!
வரலாறு காணாத வெள்ளப்பெருக்கு; கொழும்பிலும் சில பகுதி மக்களை வெளியேற்ற பணிப்பு! இலங்கை நிலவரம்
இலங்கையில் அவசரகால நிலைமை பிரகடனம்; உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 132ஆக அதிகரிப்பு!

ஆன்மீகம்

பெண்கள் குங்குமம் வைப்பதன் ஆன்மிக காரணங்கள்
by இளவரசி
கோபுரங்கள் தரும் ஆன்மீக நன்மைகள்
by இளவரசி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
by இளவரசி
துளசிச் செடியை வீட்டில் வைத்து வழிபடுவதன் நன்மைகள்
by இளவரசி
இறந்தவர்கள் நம் கனவில் வந்தால் என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி

மகளிர்

கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏன் இடுப்பு வலி ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
புடவை வாங்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை
by இளவரசி
பெண்கள் ஏன் மெட்டி அணிய வேண்டும்?
by இளவரசி
40 வயதிலும் பெண்கள் அழகாக தோற்றமளிக்க – எளிய வழிகள்!
by இளவரசி
பெண்களுக்கு கைகொடுக்கும் கேக் செய்முறை கற்கைநெறி
by இளவரசி

சமையல்

பாண், உருளைக்கிழங்குடன் வீட்டிலேயே சூப்பர் ஸ்நாக்!
by இளவரசி
இந்த உணவுகளை சேர்த்து சமைத்தால் விஷமாகும்!
by இளவரசி
சிக்கன் சமோசா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
இறாலின் கருப்பு நரம்பை நீக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம்
by இளவரசி
தைராய்டு பிரச்சினை உள்ளவர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்
by இளவரசி

மருத்துவம்

வெள்ளத்தால் பரவும் நோய்களைத் தடுக்க – சுகாதார அமைச்சின் விசேட அறிவுறுத்தல்கள்
by இளவரசி
கார் தண்ணீரில் விழுந்தால் எப்படி உயிர் காக்கலாம்?
by இளவரசி
எலுமிச்சை தோலின் நன்மைகள்!
by இளவரசி
குழந்தைகளை பாதிக்கும் கண் விழித்திரை நோய்
by இளவரசி
நோயாளிகள் அடிக்கடி செய்யும் முக்கிய தவறுகள்!
by இளவரசி

சினிமா

by பூங்குன்றன்
ரிச்சர்ட் ரிஷி நடிக்கும் ‘திரௌபதி 2’ படத்தின் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் ரியோ நடிக்கும் ‘ராம் இன் லீலா’
by பூங்குன்றன்
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் ‘பராசக்தி’ படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
விஜய் சேதுபதி – பூரி ஜெகன்நாத் கூட்டணியின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அதர்ஸ் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தடை அதை உடை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்

by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | – ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்
ஈழத் தமிழர்க்காக குரல் தந்த வானம்பாடி ஈரோடு தமிழன்பன் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு -52 | சங்க காலத்தில் நாழிகைக் கணக்கர் |...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More