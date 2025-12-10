72 மணி நேரத்தில் 6 துப்பாக்கிச் சூடுகள் – தெரு கும்பல் வன்முறை அதிகரிப்பு

ஒன்ராறியோவில் கடந்த வார இறுதியில் 72 மணி நேரத்தில் ஆறு துப்பாக்கிச் சூடுகள் இடம்பெற்றுள்ளதுடன், தெரு கும்பல் தொடர்பான வன்முறையில் சந்தேகத்திற்குரிய அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஆறு துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவங்களும், டிசம்பர் 5 முதல் டிசம்பர் 8 வரை பல இடங்களில் இடம்பெற்றுள்ளன.
“இந்த சம்பவங்களில் எதுவும் யாருக்கும் உடல் ரீதியாக காயம் ஏற்படவில்லை, ஆனால் இந்த செயல்களால் ஏற்படும் கடுமையான ஆபத்தை இது குறைக்கவில்லை” என்று பொலிஸ் அதிகாரி பால் பாஸ்டியன் X இல் வெளியிட்ட ஒரு வீடியோவில் கூறினார்.
“இந்த வன்முறை பாதிக்கப்பட்ட சுற்றுப்புறங்களுக்கும் எங்கள் முழு சமூகத்திற்கும் ஏற்படுத்திய குறிப்பிடத்தக்க பயத்தையும் கவலையையும் நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம்.” என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த சம்பவங்கள் தொடர்புடையதாக நம்பப்படுவதாகவும், அனைத்து குடியிருப்புகளும் வேண்டுமென்றே குறிவைக்கப்பட்டதாகவும் பொலிஸார் கூறுகின்றனர்.