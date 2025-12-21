இலண்டன் நிலத்தடி ரயில் நிலைய விபத்தில் 16 வயது சிறுமி உயிரிழப்பு

இலண்டனின் எசெக்ஸில் உள்ள லோட்டன் நிலத்தடி ரயில் நிலையத்தில் ஒரு சம்பவத்தின் போது 16 வயது டெய்சி ஹவுஸ் உயிரிழந்தார் என்று அவரது குடும்பம் தெரிவித்துள்ளது. சம்பவம் தொடர்பாக, தண்டவாளத்தில் ஒருவர் காயமடைந்ததன்படியே பிரிட்டிஷ் போக்குவரத்து பொலிஸ் மற்றும் அவசர மருத்துவ பணியாளர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர்.
சிகிச்சைக்கு அனுப்பப்பட்ட டெய்சி, மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார். அவரது குடும்பம், டெய்சி அறிவார்ந்த, அழகான, புத்திசாலித்தனமான மற்றும் நகைச்சுவையுணர்வு கொண்டவள் என்று கூறி, இப்போதுதான் மேல்நிலை கல்வியைத் தொடங்கியிருந்தார் என்றும் நினைவுகூரினர்.
சம்பவம் திங்கட்கிழமை மதியம் 1.30 மணியளவில் இடம்பெற்றது. டெய்சிக்கு உதவிய அவசர சேவை பணியாளர்களுக்கு குடும்பத்தினர் நன்றியுடனும், ஆறுதல் கூறிய அனைவருக்கும் நன்றியுடனும் தெரிவித்தனர். மேலும், இக்கட்டான நேரத்தில் தனிப்பட்ட அமைதியை அவர்களுக்கு அனுமதிக்க பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.