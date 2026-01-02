இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஸோரான் மம்தானி நியூயார்க் மேயராக பதவியேற்பு

அமெரிக்காவின் மிகப் பெரிய நகரமான நியூயார்க்கின் புதிய மேயராக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஸோரான் மம்தானி (Zohran Mamdani) பதவி ஏற்றுள்ளார். 34 வயதான அவர், நியூயார்க் நகரின் முதல் முஸ்லிம் மேயராகவும், இதுவரை பதவி ஏற்ற மிக இளைய மேயராகவும் வரலாற்றில் இடம்பிடித்துள்ளார்.
நகரின் முன்னாள் ரயில் நிலையம் ஒன்றில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில், தமது மனைவியுடன் கலந்துகொண்ட மம்தானி, கையில் நூற்றாண்டுகள் பழமையான திருக்குர்ஆனை ஏந்தியபடி பதவி ஏற்றுக்கொண்டார். இந்த நிகழ்வு பலரது கவனத்தை ஈர்த்ததாக குறிப்பிடப்படுகிறது.
உகாண்டாவில் பிறந்த ஸோரான் மம்தானியின் தந்தை மஹமூத் மம்தானி ஒரு புகழ்பெற்ற விரிவுரையாளர் ஆவார். அவரது தாயார் மீரா நாயர் சர்வதேச அளவில் அறியப்பட்ட திரைப்பட இயக்குநராகத் திகழ்கிறார். இவ்வாறு கல்வி மற்றும் கலைப் பின்னணியைக் கொண்ட குடும்பத்தில் வளர்ந்த மம்தானி, அரசியலில் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கியுள்ளார்.