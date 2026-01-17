இங்கிலாந்து வலுவானதும் வெற்றிகரமானதுமான நாடு – கன்சர்வேடிவ் தலைவர் கெமி பாடெனோக்

உலகின் மிக வலுவானவும் வெற்றிகரமானவும் உள்ள நாடுகளில் ஒன்றாக இங்கிலாந்து திகழ்வதாக கன்சர்வேடிவ் கட்சித் தலைவர் கெமி பாடெனோக் (Kemi Badenoch) தெரிவித்துள்ளார். முன்னாள் அமைச்சர் ரொபர்ட் ஜென்ரிக் (Robert Jenrick), கன்சர்வேடிவ் கட்சியை விமர்சித்து சீர்திருத்த UK கட்சியில் இணைந்ததை தொடர்ந்து அவர் இந்த கருத்துகளை வெளியிட்டார்.
நாடு திவாலாகிவிட்டதாக வாக்காளர்களிடம் கூறுவது அவர்களை மேலும் விரக்தியடையச் செய்யும் என்றும், இவ்வகை பேச்சுகள் அரசியலில் எதிர்மறை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் பாடெனோக் சுட்டிக்காட்டினார். சீர்திருத்த UK கட்சி எதிர்மறை அரசியல் அணுகுமுறையையே முன்னெடுக்கிறது என்றும், அதனால் அந்தக் கட்சி நீண்ட காலம் நிலைநிறுத்தப்படாது என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.
மேலும், தற்போது கன்சர்வேடிவ் கட்சி ஒன்றுபட்ட நிலையில் இருப்பதாகவும், நாட்டின் முக்கிய பிரச்சினைகளுக்கு நடைமுறை தீர்வுகளை வழங்கும் திறன் தங்களிடம் உள்ளதாகவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.