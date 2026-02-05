WhatsApp
Thursday, February 5, 2026
வட்டி விகிதங்களில் மாற்றமில்லை: இங்கிலாந்து வங்கி முக்கிய முடிவு

இந்த ஆண்டின் முதல் நாணயக் கொள்கைக் குழு (MPC) கூட்டத்தில், இங்கிலாந்து வங்கி வட்டி விகிதங்களை 3.75% என்ற அளவிலேயே வைத்திருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த டிசெம்பர் மாதம் வட்டி விகிதம் 4%-லிருந்து 3.75%-ஆகக் குறைக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அந்த நிலையே தொடர வாய்ப்புள்ளதாகப் பெரும்பாலான ஆய்வாளர்கள் கணித்துள்ளனர்.

வங்கியின் இலக்கான 2%-ஐ விட அதிகமாக, அதாவது பணவீக்கம் 3.4% என்ற அளவில் நீடிக்கிறது. பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பலவீனமான பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்கும் இடையிலான சமநிலையை மாற்றுவதற்கான போதிய தரவுகள் இந்த ஆண்டு இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

இதனால், வட்டி விகிதக் குறைப்பு எப்போது அல்லது எவ்வளவு இருக்கும் என்பது குறித்து வங்கி தற்போது தெளிவான முடிவை அறிவிக்காமல் தவிர்க்கலாம். இருப்பினும், 2026ஆம் ஆண்டில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை வட்டி விகிதக் குறைப்புகள் இருக்கலாம் என்று சில கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.

சுமார் ஒரு மில்லியன் டிராக்கர் (tracker) அல்லது மாறுபடும் வட்டி விகிதக் கடன் வாடிக்கையாளர்கள், வட்டி விகித மாற்றங்களால் நேரடியாகப் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. நிலையான வட்டி விகிதக் கடன்களுக்கான (fixed-rate deals) போட்டிகள் காரணமாக ஆண்டின் தொடக்கத்தில் வட்டி குறைந்தாலும், கடன் வழங்குநர்கள் எதிர்கொள்ளும் நெருக்கடிகளால் அந்த நிலை மாறக்கூடும்.

வட்டி விகிதக் குறைப்பால் சேமிப்பு கணக்குகளுக்கான வட்டி விகிதங்கள் குறைக்கப்படுவது சேமிப்பாளர்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. “சேமிப்பு விகிதங்களின் வீழ்ச்சி கஷ்டப்படும் சேமிப்பாளர்களை வருத்தமடையச் செய்யும்” என்று மணிபேக்ட்ஸ் (Moneyfacts) அமைப்பின் ரேச்சல் ஸ்பிரிங்கால் தெரிவித்துள்ளார். பணவீக்கம் அதிகமாக இருப்பதால், சேமிப்பிலிருந்து கிடைக்கும் உண்மையான வருவாய் பலவீனமாக உள்ளது எனவும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.

இளவரசி

