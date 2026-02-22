தாயை கொலை செய்து சடலத்துடன் இரண்டு மாதங்கள் வாழ்ந்த மகன் – மம்மி நிலைக்கு மாறிய சடலம்!

WhatsApp
Sunday, February 22, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

தலைவர் சந்தித்த தமிழக ஓவியர் மருது – எழுத்தாளர் தீபச்செல்வன்...
by பூங்குன்றன்
தாயை கொலை செய்து சடலத்துடன் இரண்டு மாதங்கள் வாழ்ந்த மகன்...
by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் சிறப்புத் தேவையுடைய குழந்தைகளுக்கான ஆதரவு தொடரும்: கல்வி அமைச்சர்...
by இளவரசி
வரலாற்றுத் திருப்பத்திற்கு வாய்ப்பைக் கொடுத்த தலைவர்… பிரபா – ரணில்...
by பூங்குன்றன்
இங்கிலாந்தில் நிதி ஆலோசனைகளுக்காக AI தளங்களை நாடும் மக்களின் எண்ணிக்கை...
by இளவரசி
நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘பிளாக் கோல்டு’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
by பூங்குன்றன்
தெரிவுக்குழுவின் முதலாவது கூட்டம் விரைவில் கூட்டப்படவேண்டும்
by பூங்குன்றன்
டில்வின் சில்வாவின் கருத்து தொடர்பில் சுரேஷ் பிரேமசந்திரன் சந்தேகம்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் தாயை கொலை செய்து சடலத்துடன் இரண்டு மாதங்கள் வாழ்ந்த மகன் – மம்மி நிலைக்கு மாறிய சடலம்!

தாயை கொலை செய்து சடலத்துடன் இரண்டு மாதங்கள் வாழ்ந்த மகன் – மம்மி நிலைக்கு மாறிய சடலம்!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
தாயை கொலை செய்து சடலத்துடன் இரண்டு மாதங்கள் வாழ்ந்த மகன் - மம்மி நிலைக்கு மாறிய சடலம்!

இங்கிலாந்து, வேல்ஸில் கொவிட் லாக்டவுன் காலத்தில் மகன் ஒருவர் தனது தாயைக் கொன்றுவிட்டு, இரண்டு மாதங்களாக அவரது சடலத்துடன் ஒரே வீட்டில் வாழ்ந்த திடுக்கிடும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தச் சம்பவத்தின் பின்னணியில் உள்ள பல அதிர்ச்சி உண்மைகளை அண்மையில் வெளியான பிபிசி ஆவணம் வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வந்துள்ளது.

பெம்ப்ரோக் டாக்கின் மார்க்கெட் வீதியில் வசித்து வந்த 68 வயதான ஜூடித் ரீட், 2020 டிசெம்பரில் அவரது மகன் டேல் மோர்கனால் (வயது 43) சுத்தியலால் தாக்கிப் படுகொலை செய்யப்பட்டார். ஜூடித்தின் தலையில் 14 முறைக்கும் குறையாமல் தாக்கப்பட்டதாக அவரது உறவினர் தெரிவித்துள்ளார்.
கொலையைச் செய்த பிறகு, லாக்டவுன் கட்டுப்பாடுகளைப் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்ட மோர்கன், சுமார் இரண்டு மாதங்கள் தனது தாயின் சடலத்துடன் அதே வீட்டில் வசித்துள்ளார்.

ஜூடித்தின் வீட்டு ஜன்னல் குளிர்காலம் முழுவதும் திறந்து வைக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு சந்தேகமடைந்த அண்டை வீட்டார் பொலிஸாருக்குத் தகவல் கொடுத்தனர். விசாரணையின் போது, தனது தாய் மருத்துவமனையில் இருப்பதாக மோர்கன் பொய் கூறியுள்ளார்.

2021 பிப்ரவரி 20ஆம் திகதியன்று பொலிஸார் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்றபோது, ஜூடித்தின் சடலம் சிதைந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது. குளிர்காலக் காற்று ஜன்னல் வழியாக உள்ளே வந்ததால், அந்த அறை ஒரு ‘பிரிட்ஜ்’ போலச் செயல்பட்டு சடலம் மம்மி நிலைக்கு மாற உதவியதாக தடயவியல் நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஜூடித்தின் நாட்குறிப்பை ஆய்வு செய்தபோது, மோர்கன் போதைப்பொருள் பழக்கத்திற்கு அடிமையானதும், தனது தாயிடமிருந்து பணத்தைச் சுரண்டியதும் தெரியவந்தது.

மோர்கனின் இந்தச் செயல் குறித்து நீதிபதி கூறுகையில், “உங்களை நேசித்த, உங்களுக்காகப் போராடிய ஒரு தாயை 43 வருட அர்ப்பணிப்புக்குப் பிறகு சுத்தியலால் அடித்துக் கொன்றுவிட்டீர்கள்” என்று கண்டனம் தெரிவித்தார்.

இந்தக் கொடூரமான குற்றத்திற்காக டேல் மோர்கனுக்கு 2021ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் 21 ஆண்டுகள் மற்றும் 6 மாதங்கள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

தலைவர் சந்தித்த தமிழக ஓவியர் மருது – எழுத்தாளர் தீபச்செல்வன்...

இங்கிலாந்தில் சிறப்புத் தேவையுடைய குழந்தைகளுக்கான ஆதரவு தொடரும்: கல்வி அமைச்சர்...

வரலாற்றுத் திருப்பத்திற்கு வாய்ப்பைக் கொடுத்த தலைவர்… பிரபா – ரணில்...

இங்கிலாந்தில் நிதி ஆலோசனைகளுக்காக AI தளங்களை நாடும் மக்களின் எண்ணிக்கை...

தெரிவுக்குழுவின் முதலாவது கூட்டம் விரைவில் கூட்டப்படவேண்டும்

டில்வின் சில்வாவின் கருத்து தொடர்பில் சுரேஷ் பிரேமசந்திரன் சந்தேகம்

பிரபலமானவை

கிளிநொச்சி மக்கள் பெருமளவில் ஒன்றுகூடும் நிகழ்வில் விருதுபெறும் மண்ணின் மைந்தர்களை அறிமுகம் செய்யவுள்ளோம் | செயலாளர் வைத்தியர் மதியழகன்
இங்கிலாந்தில் கடுமையான இணைய சட்டம்: 48 மணி நேரத்தில் ஆபாசப் படங்களை நீக்குவது கட்டாயம்
இனவெறித் தாக்குதலால் நபர் கொலை: இங்கிலாந்தில் இரு சிறுவர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை
செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் – தீர்த்தக்குட ஊர்வலத்துடன் விழா கோலாகலம்

ஆன்மீகம்

2026 பிப்ரவரி 17 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் என்ன...
by இளவரசி
மகா சிவராத்திரி: சிவலிங்கத்திற்கு இவற்றை வைத்து வழிபட்டால் செல்வமும் வெற்றியும் கிடைக்கும்
by இளவரசி
13 பிப்ரவரி 2026 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் இன்று...
by இளவரசி
12 பிப்ரவரி 2026 ராசிபலன்: சில ராசிகளுக்கு சவால்கள், சிலருக்கு சாதக...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 11 பிப்ரவரி 2026: 12 ராசி, நட்சத்திரங்களின்...
by இளவரசி

மகளிர்

குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தை கொண்டாட தயாராகிறீர்களா? இதோ சில ஐடியாக்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
by இளவரசி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
by இளவரசி
முட்டைக்கோஸ் பொரியல்
by இளவரசி
மீதமான இட்லியால் சுவையான சில்லி இட்லி!
by இளவரசி

மருத்துவம்

வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி
சிரப் மருந்துகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாட்டு காலம்
by இளவரசி
சிக்கன் சாப்பிடுவதால் சிக்குன்குனியா வருமா?
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றம் அதிகமா வீசுதா?
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘பிளாக் கோல்டு’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு

by பூங்குன்றன்
உலக நாயகன் – சுப்பர் ஸ்டார் இணையும் படத்தின் அறிமுக காணொளி வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் கயல் வின்சென்ட் நடிக்கும் ‘அந்தோனி’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்ட வெளியீட்டு...
by பூங்குன்றன்
சேயோன்’ ஆக நடிக்கும் சிவகார்த்திகேயன்
by பூங்குன்றன்
பூக்கி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பூக்கி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

வரலாற்றுத் திருப்பத்திற்கு வாய்ப்பைக் கொடுத்த தலைவர்… பிரபா – ரணில் ஒப்பந்தம் நிகழ்ந்த நாளிது | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 59 | சித்திரமும் கைப்பழக்கம் | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
மொழிக்காய் உயிர் தந்தவர்களின் மண் இது… |   தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.