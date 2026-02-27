WhatsApp
Friday, February 27, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
இடைத்தேர்தல்: Green Party வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றி; லேபர் கட்சிக்கு...
by இளவரசி
காதல் ‘கீதா கோவிந்தம்’ திருமணத்தில் முடிந்தது | ராஷ்மிகாவின் கரம்...
by பூங்குன்றன்
தி.மு.க.வில் இணைந்தார் ஓ.பன்னீர்செல்வம் | தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பு
by பூங்குன்றன்
பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டத்திற்கு எதிராக புத்தூரில் போராட்டம்
by பூங்குன்றன்
பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு | வடக்கு – கிழக்கில்...
by பூங்குன்றன்
ஜீ. வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் ‘மெண்டல் மனதில் ‘...
by பூங்குன்றன்
உணவுக்கழிவு சேகரிப்பு: காலக்கெடுவைத் தவறவிடும் நான்கில் ஒரு பங்கு கவுன்சில்கள்!
by இளவரசி
நடிகர் மதும்கேஷ் நடிக்கும் ‘காதல் ரீசெட் ரிப்பீட்’ படத்தின் முன்னோட்டம்...
by பூங்குன்றன்

இடைத்தேர்தல்: Green Party வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றி; லேபர் கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவு!

இடைத்தேர்தல்: Green Party வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றி; லேபர் கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவு!

written by இளவரசி
இடைத்தேர்தல் Green Party வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றி லேபர் கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவு

கோர்டன் மற்றும் டென்டன் (Gorton and Denton) இடைத்தேர்தலில் பசுமைக் கட்சி (Green Party) முதல்முறையாக வரலாற்று வெற்றி பெற்றுள்ளது. லேபர் கட்சி மூன்றாம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டது. இது பிரதமர் கியர் ஸ்டார்மர் தலைமையிலான லேபர் கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.

இங்கிலாந்து நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தல் வரலாற்றில் பசுமைக் கட்சி தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. அக்கட்சியின் வேட்பாளர் ஹன்னா ஸ்பென்சர் (Hannah Spencer) 14,980 வாக்குகளைப் பெற்று? புதிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

ரிஃபார்ம் யுகே (Reform UK) கட்சி 10,578 வாக்குகளுடன் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தது. கடந்த 1931ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தத் தொகுதியில் தோல்வியே கண்டிராத லேபர் கட்சி, 9,364 வாக்குகளை மட்டுமே பெற்று மூன்றாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டது. கன்சர்வேடிவ் கட்சி வெறும் 706 வாக்குகளுடன் நான்காவது இடத்தைப் பிடித்தது.

லேபர் கட்சியின் வாக்கு விகிதம் 51%-லிருந்து 25%-ஆகக் குறைந்துள்ளது. அதே நேரத்தில், பசுமைக் கட்சியின் வாக்கு விகிதம் 13%-லிருந்து 41%-ஆகப் பெரும் வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளது.

பசுமைக் கட்சித் தலைவர் சாக் போலான்ஸ்கி (Zack Polanski), மக்கள் லேபர் கட்சிக்கு மாற்றாக ஒரு புதிய அரசியலைத் தேடத் தயாராகிவிட்டனர் என்று கூறினார். ஆனால், ரிஃபார்ம் யுகே தலைவர் நைஜல் ஃபரேஜ் (Nigel Farage), இந்தத் தோல்விக்கு “குழுவாத வாக்குப்பதிவு மற்றும் ஏமாற்று வேலைகளே” காரணம் என்று குற்றம் சாட்டினார்.

லேபர் கட்சியின் தோல்விக்கு, மான்செஸ்டர் மேயர் ஆண்டி பர்ன்ஹாம் (Andy Burnham) தேர்தலில் போட்டியிட கட்சித் தலைமை அனுமதி மறுத்ததே முக்கியக் காரணம் என்று அக்கட்சியின் சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.

தேர்தல் பார்வையாளர்கள் “குடும்ப வாக்குப்பதிவு” (family voting – ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் மற்றொருவரின் வாக்களிப்பில் செல்வாக்கு செலுத்துவது) கவலைக்குரிய அளவில் நடந்ததாகக் கூறியுள்ளனர். இருப்பினும், மான்செஸ்டர் சிட்டி கவுன்சில் இப்புகார்களை மறுத்துள்ளது.

இளவரசி

தி.மு.க.வில் இணைந்தார் ஓ.பன்னீர்செல்வம் | தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பு

பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டத்திற்கு எதிராக புத்தூரில் போராட்டம்

பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு | வடக்கு – கிழக்கில்...

உணவுக்கழிவு சேகரிப்பு: காலக்கெடுவைத் தவறவிடும் நான்கில் ஒரு பங்கு கவுன்சில்கள்!

இந்துக்களின் பெருஞ்சமர் | மீண்டும் கொழும்பு மற்றும் யாழ்ப்பாண இந்துக்...

சுவிற்சர்லாந்து – இலங்கை 70 ஆண்டு இராஜதந்திர உறவு: “70...

