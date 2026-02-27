WhatsApp
Friday, February 27, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

நடிகையுடன் தொடர்பு | விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கோரி...
by பூங்குன்றன்
இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸின் தாக்குதலை பாராட்டிய ஈரான் மாணவியை நாடு...
by இளவரசி
ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் தொடர்பான வழக்கு: ஹிலாரி கிளிண்டன் விசாரணை தற்காலிகமாக...
by இளவரசி
இடைத்தேர்தல்: Green Party வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றி; லேபர் கட்சிக்கு...
by இளவரசி
காதல் ‘கீதா கோவிந்தம்’ திருமணத்தில் முடிந்தது | ராஷ்மிகாவின் கரம்...
by பூங்குன்றன்
தி.மு.க.வில் இணைந்தார் ஓ.பன்னீர்செல்வம் | தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பு
by பூங்குன்றன்
பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டத்திற்கு எதிராக புத்தூரில் போராட்டம்
by பூங்குன்றன்
பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு | வடக்கு – கிழக்கில்...
by பூங்குன்றன்

இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸின் தாக்குதலை பாராட்டிய ஈரான் மாணவியை நாடு கடத்த பிரான்ஸ் நீதிமன்றம் உத்தரவு

written by இளவரசி 0 minutes read
இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸின் தாக்குதலை பாராட்டிய ஈரான் மாணவியை நாடு கடத்த பிரான்ஸ் நீதிமன்றம் உத்தரவு

சமூக ஊடகங்களில் பயங்கரவாதத்தை ஆதரிக்கும் வகையில் கருத்துகள் பதிவிட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஈரானிய பிரஜையான மாணவியை குற்றவாளி என அறிவித்து, பிரான்ஸ் நாட்டின் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

இதன்படி, லியோன் நகரில் வசித்து வந்த மாணவி மஹ்தியே எஸ்ஃபாண்டியாரி (Mahdieh Esfandiari) என்பவருக்கு 4 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தண்டனை காலம் நிறைவடைந்ததும் அவரை பிரான்ஸிலிருந்து நாடு கடத்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் தீர்ப்பை கடுமையாக விமர்சித்த மஹ்தியே சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், நீதிமன்ற முடிவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.

குறித்த மாணவி 2023ஆம் ஆண்டு இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் அமைப்பு நடத்திய தாக்குதலைப் பாராட்டும் வகையில் சமூக ஊடகங்களில் கருத்து பதிவிட்டிருந்தார். அதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு, அவர் மீது பயங்கரவாதத்தை ஆதரித்ததாக வழக்குத் தொடரப்பட்டிருந்தது.

இளவரசி

