Sunday, May 24, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
இலண்டன் பயணிகளுக்கு வெப்ப அலை எச்சரிக்கை: ‘கையில் தண்ணீர் எடுத்துச்...
by இளவரசி
உக்ரைன் தலைநகர் மீது ரஷ்யா பாரிய ஏவுகணை தாக்குதல்: 4...
by இளவரசி
லொரி மோதியதில் 70 வயது முதியவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழப்பு!
by இளவரசி
மேற்கு இலண்டனில் ஐந்து பேர் மீது கத்திக்குத்து தாக்குதல்; 26...
by இளவரசி
வாஷிங்டனில் பரபரப்பு: வெள்ளை மாளிகை அருகே துப்பாக்கிச் சூடு; சந்தேகநபர்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 24 மே 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இங்கிலாந்தை ஆட்கொள்ளும் வெப்பம்: Heathrow பகுதியில் 26.9°C வெப்பநிலை பதிவாகியது!
by இளவரசி
சவுத் ஹாரோ வீதி விபத்து: புங்குடுதீவைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட இளைஞன்...
by இளவரசி

வாஷிங்டனில் பரபரப்பு: வெள்ளை மாளிகை அருகே துப்பாக்கிச் சூடு; சந்தேகநபர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார்!

written by இளவரசி 1 minutes read
வாஷிங்டனில் பரபரப்பு: வெள்ளை மாளிகை அருகே மீண்டும் துப்பாக்கிச் சூடு

அமெரிக்காவின் தலைநகர் வாஷிங்டனில் உள்ள வெள்ளை மாளிகை அருகே நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த ரகசிய சேவை அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதாகவும், அதன்போது சந்தேகநபர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டதாகவும் ஆரம்ப கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சம்பவம் நடந்தவுடன் வெள்ளை மாளிகை சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டதுடன், பாதுகாப்பு அமைப்புகள் முழு எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டன. சம்பவம் தொடர்பாக எஃப்.பி.ஐ அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த எஃப்.பி.ஐ இயக்குநர் Kash Patel, ரகசிய சேவை அதிகாரிகள் மிக விரைவாக செயல்பட்டதாக கூறினார். துப்பாக்கிச் சூடு நடந்ததாக தகவல் கிடைத்த உடனே பாதுகாப்பு அணிகள் சம்பவ இடத்தை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ரகசிய சேவை செய்தித் தொடர்பாளர் Anthony Guglielmi அளித்த தகவலின்படி, 17ஆவது வீதி மற்றும் பென்சில்வேனியா அவென்யூ அருகே இந்த துப்பாக்கிச் சூடு நடந்துள்ளது. சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதி உடனடியாக பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள் கொண்டு வரப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

சம்பவம் நேர்ந்த சமயம் வெள்ளை மாளிகை அருகே இருந்த ஊடகவியலாளர்களும் பல முறை துப்பாக்கிச் சத்தம் கேட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். சிலர் 20 முறை வரை துப்பாக்கி வெடித்த சத்தம் கேட்டதாக கூறியுள்ளனர். பாதுகாப்பு காரணங்களால் அங்கிருந்த ஊடகத்தினருக்கு உடனடியாக பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டது.

மேலும், Selina Wang நேரலையில் செய்தி வழங்கிக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென துப்பாக்கிச் சத்தம் கேட்டதால் பாதுகாப்புக்காக பதுங்கிச் சென்ற காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. பின்னர் பேசிய அவர், தொடர்ச்சியாக பல முறை துப்பாக்கிச் சத்தம் கேட்டதாகவும், உடனடியாக செய்தியாளர் சந்திப்பு அறைக்குச் செல்லுமாறு அதிகாரிகள் எச்சரித்ததாகவும் தெரிவித்தார்.

இந்த சம்பவத்தையடுத்து வாஷிங்டனில் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் உயர் எச்சரிக்கையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. சம்பவத்திற்கான காரணம் மற்றும் உயிரிழந்த சந்தேகநபரின் பின்னணி குறித்து அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

