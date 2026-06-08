பாதுகாப்புத் திட்டக் காலதாமதம்: நாட்டின் நம்பகத்தன்மைக்கு பாதிப்பு என எம்.பிக்கள் எச்சரிக்கை

இங்கிலாந்து அரசாங்கம் தனது பாதுகாப்பு முதலீட்டுத் திட்டத்தை (Defence Investment Plan – DIP) வெளியிடுவதில் காட்டி வரும் தாமதம், சர்வதேச அளவில் நாட்டின் நம்பகத்தன்மையைக் குலைப்பதாக நாடாளுமன்றப் பொதுக் கணக்குக் குழு (PAC) தெரிவித்துள்ளது.
இந்தத் தாமதத்தினால் இராணுவத் தளவாடங்களைக் கொள்முதல் செய்வதற்கான செலவு அதிகரிப்பதோடு, ஆயுதப் படைகளை நவீனமயமாக்கும் முயற்சியும் தடையை எதிர்கொள்கிறது.
பாதுகாப்பு முதலீட்டுத் திட்டம் கடந்த இலையுதிர்காலத்திலேயே வெளியிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால், தற்போது இது ஜூலை மாதம் நடைபெறவுள்ள நேட்டோ (Nato) உச்சிமாநாட்டிற்கு முன்னதாக வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆயுதப் படைகளைத் தயார் நிலையில் வைத்திருக்கத் தேவையான உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மனிதவளம் குறித்த முடிவுகளை எடுப்பதில் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் (MoD) காட்டிய சுணக்கமே, இந்தத் தாமதத்திற்குக் காரணம் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இந்த வாகனங்களில் ஏற்படும் அதிகப்படியான சத்தம் மற்றும் அதிர்வு காரணமாக சுமார் 33 வீரர்கள் உடல்நலப் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். இதனால் இந்த வாகனங்களின் பயன்பாடு சோதனை முறையிலேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இங்கிலாந்தின் பாதுகாப்பு பட்ஜெட்டில் 18% (£10.9 பில்லியன்) அணுஆயுதத் திட்டங்களுக்காகச் செலவிடப்படுகிறது. இது எதிர்வரும் ஆண்டுகளில் 25%ஆக உயரக்கூடும் என்ற நிலையில், இதற்கான செலவினங்களில் முறையான வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை என எம்.பிக்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
ராயல் கடற்படையின் ஐந்து அஸ்டியூட் (Astute-class) ரகத் தாக்குதல் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களும் தற்போது பழுதுபார்ப்புப் பணிகளுக்காகக் காத்திருப்பதால், அவை கடற்பயணத்திற்குத் தயாராக இல்லை எனத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் இது குறித்துக் கூறுகையில், முந்தைய அரசிடமிருந்து பெறப்பட்ட “காலாவதியான மற்றும் நிதிப் பற்றாக்குறை கொண்ட” திட்டத்தைச் சரிசெய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
மேலும், 2024 ஜூலை முதல் 1,400க்கும் மேற்பட்ட முக்கியப் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டுள்ளதாகவும், ஆயுதப் படைகளை வலுப்படுத்தத் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இந்தத் திட்டக் காலதாமதமானது உக்ரைன் போன்ற நட்பு நாடுகளுடனான உறவிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என நிபுணர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.