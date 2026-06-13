இங்கிலாந்தில் பிரபல சாக்லேட் பார் மீளக் கோரல்; ஒவ்வாமை உள்ளவர்களுக்கு அவசர எச்சரிக்கை!

இங்கிலாந்தில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த ஹனிகோம்ப் பிளாஸ்ட் சாக்லேட் பார் (Honeycomb Blast Choc Bar) என்ற தயாரிப்பு, அவசரமாக மீளக் கோரப்பட்டுள்ளதாக உணவு தர நிர்ணய முகமை (FSA) அறிவித்துள்ளது.
தயாரிப்பின் லேபிளில் குறிப்பிடப்படாத பால் கூறுகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், பால் அல்லது பால் சார்ந்த பொருட்களுக்கு ஒவ்வாமை அல்லது சகிப்புத்தன்மை இல்லாத நபர்களுக்கு உடல்நல பாதிப்புகள் ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, BM26105 என்ற தொகுதி (Batch) குறியீட்டையும், 15 ஜூன் 2027 என்ற காலாவதி திகதியையும் கொண்ட சாக்லேட் பார்கள் இந்த மீளக் கோரல் நடவடிக்கையின் கீழ் உள்ளது.
இந்த தயாரிப்பை வாங்கியுள்ள பால் ஒவ்வாமை கொண்ட நுகர்வோர் அதனை எந்தவிதத்திலும் உட்கொள்ள வேண்டாம் என FSA வலியுறுத்தியுள்ளது. தயாரிப்பை பாதுகாப்பாக திருப்பி ஒப்படைத்து முழுமையான பணத்தை மீளப் பெற்றுக்கொள்ளுமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, பாதிக்கப்பட்ட சாக்லேட் பார்களை வாங்கிய கடைக்கே திருப்பி ஒப்படைத்தால் முழுத் தொகையும் மீள வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உணவுப் பொருட்களில் உள்ள ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய கூறுகள் தெளிவாக லேபிளில் குறிப்பிடப்படுவது சட்ட ரீதியாக கட்டாயமான ஒன்றாகும். எனவே, இந்தத் தவறு நுகர்வோரின் பாதுகாப்புத் தொடர்பில் முக்கிய கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, குறித்த தயாரிப்பை வைத்திருப்பவர்கள் அதன் தொகுதி எண் மற்றும் காலாவதி திகதியை சரிபார்த்து தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.