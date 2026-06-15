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Home உலகம்அமெரிக்கா அமெரிக்கா – ஈரான் அமைதி ஒப்பந்தத்திற்கு உலக நாடுகள் வரவேற்பு! அமைதிக்கான முக்கிய திருப்புமுனை என பாராட்டு

அமெரிக்கா – ஈரான் அமைதி ஒப்பந்தத்திற்கு உலக நாடுகள் வரவேற்பு! அமைதிக்கான முக்கிய திருப்புமுனை என பாராட்டு

written by இளவரசி 1 minutes read
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அமெரிக்கா – ஈரான் அமைதி ஒப்பந்தத்திற்கு உலக நாடுகள் வரவேற்பு! அமைதிக்கான முக்கிய திருப்புமுனை என பாராட்டு

அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே எட்டப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அமைதி ஒப்பந்தத்திற்கு உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் தொடர்ந்து வரவேற்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வந்த பதற்ற நிலைக்கு தீர்வுகாணும் முயற்சியாக இந்த உடன்படிக்கை பார்க்கப்படுவதுடன், சர்வதேச அரங்கில் இது ஒரு முக்கிய முன்னேற்றமாகக் கருதப்படுகிறது.

இந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பாக கருத்து வெளியிட்டுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச் செயலாளர், மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவி வந்த பதற்றத்தைக் குறைப்பதற்கான முக்கியமான நடவடிக்கையாக இதனை வர்ணித்துள்ளார். மேலும், பேச்சுவார்த்தை மற்றும் இராஜதந்திரத்தின் மூலம் மோதல்களுக்கு தீர்வு காணும் முயற்சிகளுக்கு இந்த உடன்படிக்கை ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமாக அமையும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் தலைவர்களும் இந்த ஒப்பந்தத்தை வரவேற்றுள்ளனர். குறிப்பாக, ஹோர்முஸ் நீரிணை உள்ளிட்ட முக்கிய கடல்சார் வர்த்தகப் பாதைகளில் நிலைத்தன்மை ஏற்படுவதன் மூலம் உலகளாவிய வர்த்தக நடவடிக்கைகள் சீரடையும் என அவர்கள் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர். அதேவேளை, எரிசக்தி விநியோகத்தில் ஏற்பட்டிருந்த அச்சங்கள் குறைவதன் மூலம் உலகப் பொருளாதாரத்திற்கும் சாதகமான தாக்கம் ஏற்படும் எனவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

நியூசிலாந்து அரசாங்கமும் இந்த அமைதி முயற்சியை வரவேற்றுள்ளதுடன், சர்வதேச பாதுகாப்பு மற்றும் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கையாக இதனைப் பாராட்டியுள்ளது. உலக நாடுகளுக்கிடையிலான உரையாடல் மற்றும் பரஸ்பர புரிந்துணர்வை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்த உடன்படிக்கை அமைந்துள்ளதாகவும் அந்த நாடு தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கு முன்னதாகவே பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி மற்றும் இத்தாலி உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளின் தலைவர்கள் இந்த உடன்பாட்டிற்கு தங்களது ஆதரவையும் வரவேற்பையும் வெளியிட்டிருந்தனர். தற்போது மேலும் பல நாடுகள் அமைதியை நோக்கிய இந்த நகர்வை ஆதரித்து வருகின்றன.

சர்வதேச அரசியல் ஆய்வாளர்களின் கருத்துப்படி, இந்த ஒப்பந்தம் வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால் மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நீடித்துவரும் பதற்றங்களை குறைப்பதுடன், உலகளாவிய பொருளாதார மற்றும் பாதுகாப்பு சூழலிலும் நேர்மறையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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இளவரசி

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