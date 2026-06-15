நடுவானில் மோதிய இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள்! பிரபல பாடகர் உட்பட 6 பேர் உயிரிழப்பு

பிரேசிலில் நடுவானில் இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதியதில் ஏற்பட்ட கோர விபத்தில் ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் நாட்டின் ரியோ டி ஜெனிரோ நகரின் மேற்கு புறநகர்ப் பகுதியான ரெக்ரியோ டோஸ் பான்டெய்ரான்டெஸ் பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது.
வானில் பறந்து கொண்டிருந்த இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள் எதிர்பாராத விதமாக மோதிக்கொண்டதையடுத்து அவை கட்டுப்பாட்டை இழந்து தரையில் விழுந்துள்ளன. இந்த விபத்தில் அமெரிக்க ஆல்ட்-பாப் பாடகரும் இணையப் பிரபலமுமான Oliver Tree உள்ளிட்ட ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக ஆரம்பகட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
எனினும், விபத்தில் உயிரிழந்த அனைவரின் அடையாளங்களும் இன்னும் முழுமையாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்று பிரேசில் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மீட்புப் பணியாளர்கள் மற்றும் தடயவியல் நிபுணர்கள் சம்பவ இடத்தில் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருவதுடன், உயிரிழந்தவர்களின் அடையாளங்களை உறுதிப்படுத்தும் பணிகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
விபத்துக்குள்ளான ஹெலிகாப்டர்கள் இரண்டும் தரையில் அமைந்திருந்த மின்சார வாகனங்கள் நிறுத்துமிடத்தின் மீது விழுந்தன. இதன் காரணமாக அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த சுமார் 20 மின்சார கார்கள் தீப்பிடித்து எரிந்துள்ளன. விபத்துக்குப் பின்னர் அப்பகுதியில் பெரும் புகைமூட்டம் ஏற்பட்டதுடன், தீயணைப்பு வீரர்கள் பல மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்துள்ளனர்.
இந்த விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விமானப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர். வானிலை நிலைமைகள், தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் அல்லது மனிதப் பிழைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த துயரச் சம்பவம் பிரேசிலிலும் சர்வதேச அளவிலும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு பல தரப்பினரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.