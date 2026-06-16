Palestine Action தடையை நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது: ஹமாஸ் கடும் எதிர்ப்பு

இங்கிலாந்தில் செயற்பட்டு வந்த Palestine Action அமைப்புக்கு எதிராக அரசாங்கம் விதித்த தடையை, மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் சட்டபூர்வமானது என உறுதி செய்துள்ள நிலையில், அதற்கு எதிராக ஹமாஸ் அமைப்பு தனது கடும் எதிர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பின் மூலம், குறித்த அமைப்பை “பயங்கரவாத அமைப்பு” என வகைப்படுத்தி, அரசாங்கம் எடுத்திருந்த நடவடிக்கைக்கு சட்டரீதியான ஆதரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, கீழ் நீதிமன்றம் வழங்கியிருந்த தீர்ப்பு தற்போது இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தீர்ப்புக்கு பதிலளித்துள்ள ஹமாஸ் அமைப்பு, இந்த முடிவு அரசியல் நோக்கங்களின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளது. மேலும், சில தரப்புகளின் அரசியல் அழுத்தங்களின் கீழ் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில், காசா தொடர்பான நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதனை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கும் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கத்திலேயே, இந்தத் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பலஸ்தீன மக்களின் உரிமைகள் தொடர்பாக குரல் எழுப்பும் செயற்பாட்டாளர்களின் கருத்து வெளிப்பாட்டை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியாக இந்தத் தடை அமைந்துள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் அரசியல் மற்றும் சட்ட வட்டாரங்களில் பரவலான விவாதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேசிய பாதுகாப்பு, கருத்து சுதந்திரம் மற்றும் அரசியல் செயற்பாடுகளின் எல்லைகள் தொடர்பான கேள்விகளும் மீண்டும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.
இந்தத் தீர்ப்பின் பின்னர், இங்கிலாந்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டக் கொள்கைகள் குறித்து மேலும் விவாதங்கள் உருவாகக்கூடும் என அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருத்து வெளியிட்டுள்ளனர்.