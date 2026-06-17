ஹார்முஸ் நீரிணை திறப்பு எரிசக்தி விலைகளை குறைக்கும்: பிரதமர் நம்பிக்கை

ஹார்முஸ் நீரிணை மீண்டும் திறக்கப்படுவது உலகளாவிய எரிசக்தி விலைகளைக் குறைப்பதற்கு முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கும் என இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் (Keir Starmer) நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
G7 உச்சிமாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ள அவர், ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார். உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகத்தில் முக்கியமான பாதையாக கருதப்படும் ஹார்முஸ் நீரிணை மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்புவது பல நாடுகளுக்கு பொருளாதார ரீதியாக சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், ஹார்முஸ் நீரிணை மீள திறக்கப்படுவது இங்கிலாந்துக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். உலக எரிபொருள் சந்தையின் நிலைத்தன்மை மற்றும் கடல்சார் வர்த்தக நடவடிக்கைகளின் சீரான இயக்கத்திற்கு இது அவசியம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையிலான அமைதி ஒப்பந்தம் தொடர்பில் இணக்கப்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளமை குறித்து கருத்து வெளியிட்ட அவர், அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் (Donald Trump) மற்றும் இந்த முயற்சியில் பங்காற்றிய தூதர்கள் உள்ளிட்ட தரப்புகளுக்கு தனது பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துள்ளார்.
அதேநேரம், ஈரான் அணு ஆயுதங்களைப் பெறுவதை தடுப்பதில் G7 நாடுகள் தங்களது உறுதியான நிலைப்பாட்டில் தொடர்ந்தும் இருக்கின்றன என்பதையும் கெய்ர் ஸ்டார்மர் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பான சர்வதேச பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் உலக நாடுகளின் கவனத்தை தொடர்ந்து ஈர்த்து வருகின்றன.