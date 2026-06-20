இங்கிலாந்தின் Bedford ரயில் விபத்து: ஓட்டுநர் பலி, 33 பயணிகள் படுகாயம்

இங்கிலாந்தின் பெட்ஃபோர்டு (Bedford) அருகே நேற்று மாலை இரண்டு ரயில்கள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில், ஒரு ரயில் ஓட்டுநர் உயிரிழந்தார் மற்றும் 33 பயணிகள் படுகாயமடைந்தனர்.
வெள்ளிக்கிழமை மாலை சுமார் 17:15 மணியளவில், இலண்டன் செயின்ட் பான்க்ராஸ் நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்த இரண்டு கிழக்கு மிட்லாண்ட்ஸ் ரயில்வே (East Midlands Railway) ரயில்கள் பெட்ஃபோர்டுக்கு தெற்கே மோதிக்கொண்டன. இதில் 16:40 மணிக்கு கோர்பியிலிருந்து (Corby) புறப்பட்ட ரயிலும், 15:50 மணிக்கு நாட்டிங்ஹாமிலிருந்து (Nottingham) புறப்பட்ட ரயிலும் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த விபத்தில் மொத்தம் 89 பேர் காயமடைந்துள்ளதாக ஆம்புலன்ஸ் சேவை தெரிவித்துள்ளது.
இதில் 11 பேர் மிகவும் கவலைக்கிடமான நிலையிலும், 22 பேர் பலத்த காயங்களுடனும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் 56 பேருக்கு லேசான காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
உயிரிழந்த ஓட்டுநர் கோர்பி ரயிலைச் சேர்ந்தவர் என்பதை ரயில் ஓட்டுநர்கள் சங்கம் (Aslef) உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
விபத்தின் போது ரயிலில் இருந்த பயணிகள், ஒரு பெரிய “வெடிச்சத்தம்” கேட்டதாகவும், அதைத் தொடர்ந்து அலறல் சத்தங்கள் கேட்டதாகவும் தெரிவித்தனர். ரயிலின் இருக்கைகள் உடைந்து மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் மீது தூக்கி வீசப்பட்டதாகவும், விபத்து ஒரு “குண்டு வெடிப்பு” போல இருந்ததாகவும் பயணிகள் விவரித்துள்ளனர்.
விபத்துக்கான காரணம் குறித்து ரயில் விபத்து விசாரணை பிரிவு (RAIB) மற்றும் நிபுணர் குழுக்கள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றன. இந்த விபத்து குறித்து மூன்றாம் மன்னர் சார்லஸ், பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர் மற்றும் போக்குவரத்துச் செயலாளர் ஹெய்தி அலெக்சாண்டர் ஆகியோர் தங்களது ஆழ்ந்த வருத்தத்தைத் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த விபத்தின் காரணமாக பெட்ஃபோர்டு மற்றும் இலண்டன் செயின்ட் பான்க்ராஸ் இடையிலான ரயில் பாதைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால் இன்று சனிக்கிழமை முழுவதும் ரயில் சேவைகளில் பெரிய அளவிலான இடையூறுகள் இருக்கும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
விபத்து நடந்த இடத்தில் மீட்புப் பணிகளும், தடயங்களைச் சேகரிக்கும் பணிகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.