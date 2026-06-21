பதவி விலகுவாரா பிரதமர்? அறிக்கைகள் தீவிரம்; அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இதுவரை இல்லை

இங்கிலாந்து பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர் (Keir Starmer) தனது பதவியை நாளை திங்கட்கிழமை ராஜினாமா செய்யக்கூடும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், அது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இதுவரை வெளியாகவில்லை.
The Observer வெளியிட்ட தகவலின்படி, கடந்த சில மாதங்களாக அவரது தலைமைத்துவத்துக்கு எதிராக உருவாகி வந்த அரசியல் அழுத்தங்கள் அண்மையில் மேலும் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, லேபர் கட்சிக்குள்ளும் எதிர்ப்பு அதிகரித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதேவேளை, ஸ்டார்மரின் அரசியல் எதிரியாகக் கருதப்படும் ஆண்டி பர்ன்ஹாம் (Andy Burnham) நாடாளுமன்றத்திற்குத் திரும்பியதைத் தொடர்ந்து, தலைமைத்துவ சவால் குறித்த விவாதங்களும் அதிகரித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மேலும், ஸ்டார்மர் தனது அரசியல் எதிர்காலம் குறித்து ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக சில தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தாலும், அரசாங்கத் தரப்பு வட்டாரங்கள் அவர் இன்னும் தனது பொறுப்புகளில் கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும், பணியைத் தொடரும் நிலைப்பாட்டிலேயே இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளன.
2024 பொதுத்தேர்தலில் லேபர் கட்சியை வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றிக்கு வழிநடத்திய ஸ்டார்மர், பின்னர் ஏற்பட்ட அரசியல் சிக்கல்கள், கொள்கை மாற்றங்கள் மற்றும் மக்கள் ஆதரவு சரிவு போன்ற காரணங்களால் அதிக அழுத்தங்களை எதிர்கொண்டு வருவதாக அரசியல் ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
எனினும், பிரதமர் பதவி விலகுவது தொடர்பான தகவல்கள் தற்போது ஊடக அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் மட்டுமே உள்ளன என்பதால், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் வரை அவை உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்களாகவே கருதப்படுகின்றன.