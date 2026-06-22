இங்கிலாந்து பிரதமரின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி: ஆண்டி பர்ன்ஹாம் தலைமையேற்க வாய்ப்பு?

இங்கிலாந்து பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மரின் அரசியல் எதிர்காலம் குறித்து அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பு அதிகரித்துள்ளது. அமைச்சரவை மற்றும் தொழிற்கட்சிக்குள்ளும் அவருக்கு எதிரான அழுத்தங்கள் அதிகரித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
கடந்த வாரம் நடைபெற்ற மேக்கர்ஃபீல்ட் (Makerfield) இடைத்தேர்தலில் தொழிற்கட்சி (Labour Party) வேட்பாளராக போட்டியிட்ட ஆண்டி பர்ன்ஹாம் (Andy Burnham) குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைப் பெற்றார். குறிப்பாக Reform UK கட்சியின் சவாலை முறியடித்து, தொழிற்கட்சியின் ஆதரவு வலிமையை மேலும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
இந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து, தொழிற்கட்சியின் எதிர்கால தலைமை குறித்து கட்சிக்குள் புதிய விவாதங்கள் உருவாகியுள்ளன. ஆண்டி பர்ன்ஹாம் கட்சித் தலைமையை ஏற்கக்கூடிய முக்கிய நபராகக் கருதப்படுகிறார். சில மூத்த அமைச்சர்கள், கட்சியின் நலன் மற்றும் அரசாங்கத்தின் எதிர்கால நிலைத்தன்மையை கருத்தில் கொண்டு, கீர் ஸ்டார்மர் பதவி விலகும் கால அட்டவணையை அறிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
பிரதமரின் நெருங்கிய அமைச்சரவை உறுப்பினரும் வர்த்தகச் செயலாளருமான பீட்டர் கைல் (Peter Kyle), அரசியல் சூழ்நிலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களை பிரதமர் கவனமாக ஆய்வு செய்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார். நாட்டின் நலன் மற்றும் கட்சியின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டே அவர் முடிவெடுப்பார் என்றும் அவர் நம்பிக்கை வெளியிட்டார்.
இதற்கிடையில், தொழிற்கட்சியின் புதிய தலைவரைத் தேர்வு செய்யும் நடைமுறை பொதுவாக ஆறு வாரங்கள் வரை நீடிக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. மீண்டும் உள்கட்சி தேர்தல் நடத்தப்படுவது அரசியல் ஸ்திரமின்மையையும் நிர்வாக தாமதங்களையும் ஏற்படுத்தும் என்ற கவலைகளும் எழுந்துள்ளன.
மேலும், ஆண்டி பர்ன்ஹாம் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் நாடாளுமன்றத்தில் தனது எம்.பி. பதவியை ஏற்கவுள்ளதாகவும், அவர் அடுத்த பிரதமராக பொறுப்பேற்க அதிக வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் கருதுகின்றன.
இந்நிலையில், கீர் ஸ்டார்மர் தனது எதிர்காலம் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இங்கிலாந்து அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.