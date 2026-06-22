இங்கிலாந்து பிரதமரின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி: ஆண்டி பர்ன்ஹாம் தலைமையேற்க வாய்ப்பு?

WhatsApp
Monday, June 22, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

ஜீவா நடிக்கும் ‘ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன்’ படத்தின் டீசர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இலங்கை தேசிய கால்பந்தாட்ட பயிற்றுநர் அப்துல்லா அல்முத்தய்ரியின் ஒப்பந்தம் புதுப்பிப்பு
by பூங்குன்றன்
யாழில் TIN நம்பர் பெறத் திரண்ட மக்கள்
by பூங்குன்றன்
வடக்கில் 15 ஆயிரம் நாய்களுக்கு கருத்தடை
by பூங்குன்றன்
உயர்தர பரீட்சையைப் பிற்போடச் செய்வேன் | உதய கம்மன்பில
by பூங்குன்றன்
பிலிப்பைன்ஸ் பாடசாலையில் துப்பாக்கிச் சூடு: 3 மாணவர்கள் பலி, 7...
by இளவரசி
பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்தார் பிரதமர்: இங்கிலாந்து அரசியலில் அதிரடி...
by இளவரசி
எடின்பரோவில் தொடர்ச்சியான வன்முறைச் சம்பவங்கள்: 36 வயது நபர் கைது
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் இங்கிலாந்து பிரதமரின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி: ஆண்டி பர்ன்ஹாம் தலைமையேற்க வாய்ப்பு?

இங்கிலாந்து பிரதமரின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி: ஆண்டி பர்ன்ஹாம் தலைமையேற்க வாய்ப்பு?

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இங்கிலாந்து பிரதமரின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி: ஆண்டி பர்ன்ஹாம் தலைமையேற்க வாய்ப்பு?

இங்கிலாந்து பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மரின் அரசியல் எதிர்காலம் குறித்து அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பு அதிகரித்துள்ளது. அமைச்சரவை மற்றும் தொழிற்கட்சிக்குள்ளும் அவருக்கு எதிரான அழுத்தங்கள் அதிகரித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கடந்த வாரம் நடைபெற்ற மேக்கர்ஃபீல்ட் (Makerfield) இடைத்தேர்தலில் தொழிற்கட்சி (Labour Party) வேட்பாளராக போட்டியிட்ட ஆண்டி பர்ன்ஹாம் (Andy Burnham) குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைப் பெற்றார். குறிப்பாக Reform UK கட்சியின் சவாலை முறியடித்து, தொழிற்கட்சியின் ஆதரவு வலிமையை மேலும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

இந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து, தொழிற்கட்சியின் எதிர்கால தலைமை குறித்து கட்சிக்குள் புதிய விவாதங்கள் உருவாகியுள்ளன. ஆண்டி பர்ன்ஹாம் கட்சித் தலைமையை ஏற்கக்கூடிய முக்கிய நபராகக் கருதப்படுகிறார். சில மூத்த அமைச்சர்கள், கட்சியின் நலன் மற்றும் அரசாங்கத்தின் எதிர்கால நிலைத்தன்மையை கருத்தில் கொண்டு, கீர் ஸ்டார்மர் பதவி விலகும் கால அட்டவணையை அறிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

பிரதமரின் நெருங்கிய அமைச்சரவை உறுப்பினரும் வர்த்தகச் செயலாளருமான பீட்டர் கைல் (Peter Kyle), அரசியல் சூழ்நிலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களை பிரதமர் கவனமாக ஆய்வு செய்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார். நாட்டின் நலன் மற்றும் கட்சியின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டே அவர் முடிவெடுப்பார் என்றும் அவர் நம்பிக்கை வெளியிட்டார்.

இதற்கிடையில், தொழிற்கட்சியின் புதிய தலைவரைத் தேர்வு செய்யும் நடைமுறை பொதுவாக ஆறு வாரங்கள் வரை நீடிக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. மீண்டும் உள்கட்சி தேர்தல் நடத்தப்படுவது அரசியல் ஸ்திரமின்மையையும் நிர்வாக தாமதங்களையும் ஏற்படுத்தும் என்ற கவலைகளும் எழுந்துள்ளன.

மேலும், ஆண்டி பர்ன்ஹாம் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் நாடாளுமன்றத்தில் தனது எம்.பி. பதவியை ஏற்கவுள்ளதாகவும், அவர் அடுத்த பிரதமராக பொறுப்பேற்க அதிக வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் கருதுகின்றன.

இந்நிலையில், கீர் ஸ்டார்மர் தனது எதிர்காலம் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இங்கிலாந்து அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இலங்கை தேசிய கால்பந்தாட்ட பயிற்றுநர் அப்துல்லா அல்முத்தய்ரியின் ஒப்பந்தம் புதுப்பிப்பு

யாழில் TIN நம்பர் பெறத் திரண்ட மக்கள்

வடக்கில் 15 ஆயிரம் நாய்களுக்கு கருத்தடை

உயர்தர பரீட்சையைப் பிற்போடச் செய்வேன் | உதய கம்மன்பில

பிலிப்பைன்ஸ் பாடசாலையில் துப்பாக்கிச் சூடு: 3 மாணவர்கள் பலி, 7...

பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்தார் பிரதமர்: இங்கிலாந்து அரசியலில் அதிரடி...

பிரபலமானவை

வார ராசிபலன் (21 ஜூன் 2026 – 27 ஜூன் 2026): இந்த வாரம் அதிர்ஷ்ட மழையில் நனைவது இந்த 5 ராசிகளா?
இங்கிலாந்தின் Bedford ரயில் விபத்து: ஓட்டுநர் பலி, 33 பயணிகள் படுகாயம்
நடுவானில் மோதிய இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள்! பிரபல பாடகர் உட்பட 6 பேர் உயிரிழப்பு
இன்றைய ராசிபலன் 19 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட கதவு திறக்கப் போகுதாம்!

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 18 ஜூன் 2026: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் ஆரோக்கியத்தில்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 17 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு மன...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 15 ஜூன் 2026: நிதி இழப்பை சந்திக்கக்கூடிய ராசிகள்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (14 ஜூன் 2026): இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் கையில்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 13 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி
வீட்டிலேயே கிடைக்கும் பொருட்களில் உதட்டை பொலிவாக்கலாம்!
by இளவரசி
குழந்தைகளின் நகப் பராமரிப்பு முறை
by இளவரசி
அடம்பிடிக்கும் குழந்தைகளை சமாளிப்பது எப்படி?
by இளவரசி
இளமையை காக்கும் நேச்சுரல் ஃபேஸ் பேக்குகள்!
by இளவரசி

சமையல்

உருளைக்கிழங்கு மட்டும் போதும்! குருமா செய்யுங்க…
by இளவரசி
பச்சை பயிறு கிரேவி | சத்து நிறைந்த ஆரோக்கிய ரெசிபி!
by இளவரசி
ஜவ்வரிசி தோசையும், தக்காளி சட்னியும் – செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
இட்லி, தோசைக்கு சூப்பரான சைட் டிஷ் தேங்காய் – புதினா சட்னி!
by இளவரசி
மணமும் சுவையும் நிறைந்த கிராமத்து மீன் குழம்பு
by இளவரசி

மருத்துவம்

தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
சீரகத் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத நன்மைகள்
by இளவரசி
7 நாள் முட்டை டயட்: உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க உதவுமா?
by இளவரசி
எந்த கனவுகள் வந்தால் ஆபத்து? கனவுகள் சொல்லும் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
பருத்தி பாலின் நன்மைகள்
by இளவரசி

சினிமா

ஜீவா நடிக்கும் ‘ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன்’ படத்தின் டீசர் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
சூர்யா நடிக்கும் ‘விஸ்வநாத் & சன்ஸ்’ படத்தின் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
‘சமந்தாவின் ‘எங்கள் தங்கம்’ | வுமன் பவர் அல்ல…டேலன்ட் பவர்’ | நடிகை...
by பூங்குன்றன்
ஜூலையில் வெளியாகிறது நடிகர் பாரி இளவழகனின் ‘அன்பே டயானா’
by பூங்குன்றன்
உலகை உலுக்கிய இசையின் அரை நூற்றாண்டு | இளையராஜாவின் திரையுலக 50 ஆண்டுகளைக்...
by சுகி 

விமர்சனம்

நிழல் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வாரண்ட் | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
29 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

கல்வியா? கலையா? சமூகத்தின் தவறான கற்பிதத்தை உடைத்த கில்மிசா! | அ. நிக்ஸன்

by பூங்குன்றன்
கல்லோயாவிலிருந்து முள்ளிவாய்க்கால் வரை | ஈழத்து நிலவன்
by பூங்குன்றன்
தளபதி பால்ராஜைப் பார்க்க ஒன்றுகூடிய இராணுவத் தளபதிகளை ஏன் கைது செய்யவில்லை? |...
by பூங்குன்றன்
ஈழத்தமிழரின் தெங்கு பயிர்ச்செய்கை வீழ்ச்சி அடைவது தடுக்கப்படுமா? | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
முதலமைச்சர் விஜயய் ஏன் ஊடகங்களை சந்திக்க வேண்டும்? | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.