WhatsApp
Monday, August 10, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

நடிகர் ரிஷிகாந்த் நடிக்கும் ‘மொத ராத்திரி’ படத்தின் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
மெஸ்ஸியின் கால்பந்து பயணத்தின் பின்னணியில் இருந்த ஜோர்ஜ் மெஸ்ஸி !
by பூங்குன்றன்
“காணிகளை விடுவிப்போம்” எனக் கூறியவர்கள்… விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை |...
by பூங்குன்றன்
பால் உற்பத்தியில் நிலையான வெற்றியைத் தீர்மானிப்பது தரமான தீவனபுல் வளர்ப்பே...
by பூங்குன்றன்
அந்த இறுதி நொடியில் நீ | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
கனடாவில் காட்டுத்தீ கோரத்தாண்டவம்! பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் அவசரநிலை பிரகடனம்
by இளவரசி
தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் வெளிவருவது குறித்து முக்கிய...
by பூங்குன்றன்
சாகர காரியவசம் கைது
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம் கனடாவில் காட்டுத்தீ கோரத்தாண்டவம்! பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் அவசரநிலை பிரகடனம்

கனடாவில் காட்டுத்தீ கோரத்தாண்டவம்! பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் அவசரநிலை பிரகடனம்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
கனடாவில் காட்டுத்தீ கோரத்தாண்டவம்! பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் அவசரநிலை பிரகடனம் – மக்கள் வெளியேற்றம்

கனடாவின் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் காட்டுத்தீ வேகமாகப் பரவி வரும் நிலையில், மாகாண அரசு அவசரநிலையைப் பிரகடனப்படுத்தியுள்ளது.

காட்டுத்தீயின் தீவிரம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், மாகாணத்தின் பல பகுதிகளில் நிலைமை கவலைக்கிடமாக மாறியுள்ளதாக பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாண முதல்வர் டேவிட் ஈபி தெரிவித்துள்ளார்.

சனிக்கிழமை (08) பிற்பகல் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் கருத்து தெரிவித்த அவர், காட்டுத்தீயைக் கட்டுப்படுத்தவும், பொதுமக்களின் உயிர் மற்றும் உடைமைகளைப் பாதுகாக்கவும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகக் குறிப்பிட்டார்.

மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றம்

காட்டுத்தீ வேகமாகப் பரவி வருவதால் ஆபத்தான பகுதிகளில் வசிக்கும் பலர் ஏற்கனவே பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும், தீயின் பரவல் மற்றும் வானிலை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப கூடுதல் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களையும் வெளியேற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம் என அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

இதனிடையே, காட்டுத்தீ காரணமாக வீடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ள மக்களுக்கும், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்களுக்கும் கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி தனது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசு உதவத் தயார்

நிலைமை மேலும் மோசமடைந்தால், காட்டுத்தீயைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும், ஆபத்தான பகுதிகளில் சிக்கியுள்ள மக்களை பாதுகாப்பாக வெளியேற்றுவதற்கும் தேவையான உதவிகளை வழங்க மத்திய அரசு தயாராக இருப்பதாக பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார்.

தேசிய மற்றும் மாகாண மட்டத்திலான அதிகாரிகள் நிலைமையைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர். தீயின் பரவல், வானிலை நிலைமை மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு ஆகியவை தொடர்பாக அவ்வப்போது புதிய அறிவுறுத்தல்கள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன.

பாதுகாப்பு அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றுமாறு கோரிக்கை

காட்டுத்தீயால் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் அதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தல்களை அலட்சியம் செய்யாமல், வெளியேற்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டால் உடனடியாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

அவசரநிலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், காட்டுத்தீயின் நிலவரம் மேலும் தீவிரமடையுமா என்பது தொடர்பில் அதிகாரிகள் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர்.

பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் காட்டுத்தீ பரவல் அதிகரித்துள்ளதால், அடுத்துவரும் நாட்கள் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பைப் பொறுத்தவரை மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும் என அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

மெஸ்ஸியின் கால்பந்து பயணத்தின் பின்னணியில் இருந்த ஜோர்ஜ் மெஸ்ஸி !

“காணிகளை விடுவிப்போம்” எனக் கூறியவர்கள்… விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை |...

பால் உற்பத்தியில் நிலையான வெற்றியைத் தீர்மானிப்பது தரமான தீவனபுல் வளர்ப்பே...

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் வெளிவருவது குறித்து முக்கிய...

சாகர காரியவசம் கைது

கனடாவில் கடைத்திருட்டு அதிகரிப்பு! 10 ஆண்டுகளில் 79% உயர்வு –...

பிரபலமானவை

இன்றைய ராசிபலன் 10 ஆகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஆபத்துகள் நிறைந்த நாளாம்… யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?
எடின்பரோ முதல் கிளிநொச்சி வரை: தாயார் பயின்ற பாடசாலைக்கு மகன் வழங்கிய கல்வி அறக்கொடை!
இளைஞர்களுக்கான பொன்னான வாய்ப்பு | பால் உற்பத்தியில் எழுச்சி பெறுமா கண்டாவளை ? | மா. சுவேந்திரன்
போட்டோகிராபர்- ‌ திரைப்பட விமர்சனம்

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 04 ஆகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டக்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 03 ஆகஸ்ட் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (02 ஓகஸ்ட் – 08 ஓகஸ்ட் 2026): இந்த...
by இளவரசி
இங்கிலாந்து, ஓக்ஸ்போர்டு நகரில் தமிழர் வரலாற்று மையத்தின் அற்புத விநாயகர் ஆலயத்தின்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (31 ஜூலை 2026): இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்…...
by இளவரசி

மகளிர்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!
by இளவரசி
உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி

சமையல்

சுவையான முருங்கைக்காய் கூட்டு ரெசிபி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
தோசை, சப்பாத்திக்கு ஏற்ற சுவையான முட்டை மசாலா குழம்பு!
by இளவரசி
சுவையான பாரம்பரிய ரெசிபி – செட்டிநாடு இறால் தொக்கு!
by இளவரசி
எளிமையான பொருட்களைக் கொண்டு பூண்டு மிளகு காரக் குழம்பு!
by இளவரசி
காளான் பன்னீர் மசாலா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

மருத்துவம்

பெண்களே கவனம்! மாரடைப்பு அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்!
by இளவரசி
முருங்கை கீரையின் பாரம்பரிய மருத்துவ நன்மைகள்
by இளவரசி
நாள்பட்ட நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவோம்!
by இளவரசி
பகல் நேர அதீத தூக்கம்: இது உடல்நலப் பாதிப்பா?
by இளவரசி
மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் ரிஷிகாந்த் நடிக்கும் ‘மொத ராத்திரி’ படத்தின் பாடல் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
டிசி -DC திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போட்டோகிராபர்- ‌ திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
‘வதந்தி சீசன் 2:தி மிஸ்ட்ரி ஆஃப் மணி” இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஓகஸ்ட் 7ஆம் திகதி ஜீ 5 டிஜிட்டல் தளத்தில் வெளியாகும் விஜய் அண்டனியின்...
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ஜனநாயகன் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
அருள்வான் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பால் உற்பத்தியில் நிலையான வெற்றியைத் தீர்மானிப்பது தரமான தீவனபுல் வளர்ப்பே | மா. சுவேந்திரன்

by பூங்குன்றன்
இளைஞர்களுக்கான பொன்னான வாய்ப்பு | பால் உற்பத்தியில் எழுச்சி பெறுமா கண்டாவளை ?...
by பூங்குன்றன்
 சிறிலங்காவில் கருத்துச் சுதந்திரம் மறுப்பு | எழுத்தாளர் மாயன் விசாரணைக்கு அழைப்பு | நவீனன்
by பூங்குன்றன்
புலிகளை அழிக்கப் பயன்படுத்திய சக்திகளும் – 2009-இற்குப் பின்னரான அதன் பக்க விளைவுகளும்!...
by பூங்குன்றன்
ஒளிப்படக் கலையின் உயிரோட்டம்: சுரேந்திரன் | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.