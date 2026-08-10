கனடாவில் காட்டுத்தீ கோரத்தாண்டவம்! பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் அவசரநிலை பிரகடனம்

கனடாவின் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் காட்டுத்தீ வேகமாகப் பரவி வரும் நிலையில், மாகாண அரசு அவசரநிலையைப் பிரகடனப்படுத்தியுள்ளது.
காட்டுத்தீயின் தீவிரம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், மாகாணத்தின் பல பகுதிகளில் நிலைமை கவலைக்கிடமாக மாறியுள்ளதாக பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாண முதல்வர் டேவிட் ஈபி தெரிவித்துள்ளார்.
சனிக்கிழமை (08) பிற்பகல் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் கருத்து தெரிவித்த அவர், காட்டுத்தீயைக் கட்டுப்படுத்தவும், பொதுமக்களின் உயிர் மற்றும் உடைமைகளைப் பாதுகாக்கவும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகக் குறிப்பிட்டார்.
மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றம்
காட்டுத்தீ வேகமாகப் பரவி வருவதால் ஆபத்தான பகுதிகளில் வசிக்கும் பலர் ஏற்கனவே பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், தீயின் பரவல் மற்றும் வானிலை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப கூடுதல் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களையும் வெளியேற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம் என அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.
இதனிடையே, காட்டுத்தீ காரணமாக வீடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ள மக்களுக்கும், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்களுக்கும் கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி தனது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளார்.
மத்திய அரசு உதவத் தயார்
நிலைமை மேலும் மோசமடைந்தால், காட்டுத்தீயைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும், ஆபத்தான பகுதிகளில் சிக்கியுள்ள மக்களை பாதுகாப்பாக வெளியேற்றுவதற்கும் தேவையான உதவிகளை வழங்க மத்திய அரசு தயாராக இருப்பதாக பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார்.
தேசிய மற்றும் மாகாண மட்டத்திலான அதிகாரிகள் நிலைமையைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர். தீயின் பரவல், வானிலை நிலைமை மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு ஆகியவை தொடர்பாக அவ்வப்போது புதிய அறிவுறுத்தல்கள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன.
பாதுகாப்பு அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றுமாறு கோரிக்கை
காட்டுத்தீயால் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் அதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தல்களை அலட்சியம் செய்யாமல், வெளியேற்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டால் உடனடியாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அவசரநிலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், காட்டுத்தீயின் நிலவரம் மேலும் தீவிரமடையுமா என்பது தொடர்பில் அதிகாரிகள் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர்.
பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் காட்டுத்தீ பரவல் அதிகரித்துள்ளதால், அடுத்துவரும் நாட்கள் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பைப் பொறுத்தவரை மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும் என அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.