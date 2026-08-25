உக்ரைனைப் பாதுகாக்க சொந்த வான் பாதுகாப்பு கையிருப்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் – பிரதமர்

WhatsApp
Tuesday, August 25, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

அமெரிக்காவின் கூடுதல் வரிகளுக்கு கனடா இன்று பதிலடி – வர்த்தகப்...
by இளவரசி
வணிக வரி கணக்கிடப்படும் முறை மறு ஆய்வு: இங்கிலாந்து, வேல்ஸ்...
by இளவரசி
உக்ரைனைப் பாதுகாக்க சொந்த வான் பாதுகாப்பு கையிருப்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்...
by இளவரசி
பயங்கரவாதத்துக்கு ஆதரவளிக்கும் நாடுகளின் பட்டியலிலிருந்து சிரியாவை நீக்கிய அமெரிக்கா
by இளவரசி
புதுமுக நடிகர் பிரபு ஏகாம்பரம் நடிக்கும் ‘மிடில் கிளாஸ் மாப்பிள்ளை’...
by பூங்குன்றன்
வட மாகாண டென்னிஸ் விளையாட்டு வளர்ச்சிக்கு புதிய அத்தியாயம் ;...
by பூங்குன்றன்
இராணுவக் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள அனைத்து காணிகளையும் விடுவிக்க வேண்டும் – சாணக்கியன்
by பூங்குன்றன்
அரசின் தொலைநோக்கற்ற ஆட்சியால் மக்கள் அவதி: சஜித் பிரேமதாச
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் உக்ரைனைப் பாதுகாக்க சொந்த வான் பாதுகாப்பு கையிருப்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் – பிரதமர்

உக்ரைனைப் பாதுகாக்க சொந்த வான் பாதுகாப்பு கையிருப்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் – பிரதமர்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
உக்ரைனைப் பாதுகாக்க சொந்த வான் பாதுகாப்பு கையிருப்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் – பிரதமர்

உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் ஏவுகணைத் தாக்குதல்களை முறியடிப்பதற்காக, தங்களது சொந்த வான் பாதுகாப்பு கையிருப்புகளைப் பயன்படுத்தியாவது உக்ரைனுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க வேண்டும் என நேச நாடுகளிடம் இங்கிலாந்து பிரதமர் ஆண்டி பர்ன்ஹாம் (Andy Burnham) வலியுறுத்தியுள்ளார்.

‘விருப்பமுடையோரின் கூட்டமைப்பு’ (Coalition of the Willing) மாநாட்டை இணைத் தலைமை ஏற்று நடத்தும் தனது முதலாவது கூட்டத்தின் தொடக்க உரையிலேயே, அவர் இந்தக் கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார்.

உக்ரைன் மக்களுக்கு எதிராக பலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளைப் பயன்படுத்தி ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புடின் அச்சுறுத்தல் மற்றும் தாக்குதல் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருவதாக குறிப்பிட்ட ஆண்டி பர்ன்ஹாம், இதன் மூலம் வெற்றியைப் பெற முடியும் என ரஷ்யா நம்புவதாகக் கூறினார்.

“இத்தகைய நடவடிக்கைகள் ஒருபோதும் வெற்றிக்கு வழிவகுக்காது என்பதை நாம் ரஷ்யாவுக்கு தெளிவாக உணர்த்த வேண்டும்” என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், உக்ரைனை ஏவுகணைத் தாக்குதல்களில் இருந்து பாதுகாப்பதற்காக, கூட்டணியில் உள்ள நாடுகளுடன் மட்டுமன்றி ஏனைய நேச நாடுகளுடனும் இணைந்து செயல்பட வேண்டியதன் அவசியத்தையும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

உக்ரைனுக்குத் தேவையான பாதுகாப்பு உதவிகளை வழங்குவதில் தாமதிக்காமல், தங்களிடம் உள்ள வான் பாதுகாப்பு கையிருப்புகளைப் பயன்படுத்தியாவது சாத்தியமான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என அவர் கூட்டணி நாடுகளிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.

இதனிடையே, மொஸ்கோ மீது பொருளாதார அழுத்தத்தை மேலும் அதிகரிக்கும் வகையில், ரஷ்யாவின் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு (LNG) ஏற்றுமதிகளுக்கு எதிராக கூடுதல் தடைகளை விதிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

அமெரிக்காவின் கூடுதல் வரிகளுக்கு கனடா இன்று பதிலடி – வர்த்தகப்...

வணிக வரி கணக்கிடப்படும் முறை மறு ஆய்வு: இங்கிலாந்து, வேல்ஸ்...

பயங்கரவாதத்துக்கு ஆதரவளிக்கும் நாடுகளின் பட்டியலிலிருந்து சிரியாவை நீக்கிய அமெரிக்கா

வட மாகாண டென்னிஸ் விளையாட்டு வளர்ச்சிக்கு புதிய அத்தியாயம் ;...

இராணுவக் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள அனைத்து காணிகளையும் விடுவிக்க வேண்டும் – சாணக்கியன்

அரசின் தொலைநோக்கற்ற ஆட்சியால் மக்கள் அவதி: சஜித் பிரேமதாச

பிரபலமானவை

தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
இலண்டனில் பொலிஸாரின் அதிரடி சோதனை: £8 மில்லியனுக்கும் அதிகமான 90 வாகனங்கள் பறிமுதல்!
குளத்து தண்ணீரிலேயே இரவு பகலாக வாழும் 16 வயது சிறுவன்
 இது ஞாபக மறதியா? அல்லது நினைவிழப்பா? | அ. சத்தியானந்தன்

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 21 ஓகஸ்ட் 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களை...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 19 ஆகஸ்ட் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 18 ஓகஸ்ட் 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 17 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் 16 ஓகஸ்ட் 2026 – 22 ஓகஸ்ட் 2026:...
by இளவரசி

மகளிர்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!
by இளவரசி
உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி

சமையல்

முட்டை பொடிமாஸ் பெப்பர் பாஸ்தா
by இளவரசி
முட்டை மசாலா ரெசிபி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
கிராமத்து ஸ்டைல் சின்ன வெங்காய குழம்பு!
by இளவரசி
சுவையான முருங்கைக்காய் கூட்டு ரெசிபி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
தோசை, சப்பாத்திக்கு ஏற்ற சுவையான முட்டை மசாலா குழம்பு!
by இளவரசி

மருத்துவம்

உடலின் பல பகுதிகளில் கொழுப்பு சேர காரணங்கள் இதுதான்! – தெரிந்துகொள்ள...
by இளவரசி
பெண்களே கவனம்! மாரடைப்பு அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்!
by இளவரசி
முருங்கை கீரையின் பாரம்பரிய மருத்துவ நன்மைகள்
by இளவரசி
நாள்பட்ட நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவோம்!
by இளவரசி
பகல் நேர அதீத தூக்கம்: இது உடல்நலப் பாதிப்பா?
by இளவரசி

சினிமா

புதுமுக நடிகர் பிரபு ஏகாம்பரம் நடிக்கும் ‘மிடில் கிளாஸ் மாப்பிள்ளை’ ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
நடிகை நயன்தாரா மொட்டை அடித்ததாகப் பரவும் புகைப்படம் உண்மையா?
by பூங்குன்றன்
மொத ராத்திரி | திரை விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பழம்பெரும் நடிகை சௌகார் ஜானகி காலமானார்
by பூங்குன்றன்
நடிகை கௌரி கிஷன் நடிக்கும் ‘தாரகை’ படத்தில் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மொத ராத்திரி | திரை விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
ஜனநாயகன் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அருள்வான் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பால் உற்பத்தியில் நிலையான வெற்றியைத் தீர்மானிப்பது தரமான தீவனபுல் வளர்ப்பே | மா. சுவேந்திரன்

by பூங்குன்றன்
இளைஞர்களுக்கான பொன்னான வாய்ப்பு | பால் உற்பத்தியில் எழுச்சி பெறுமா கண்டாவளை ?...
by பூங்குன்றன்
 சிறிலங்காவில் கருத்துச் சுதந்திரம் மறுப்பு | எழுத்தாளர் மாயன் விசாரணைக்கு அழைப்பு | நவீனன்
by பூங்குன்றன்
புலிகளை அழிக்கப் பயன்படுத்திய சக்திகளும் – 2009-இற்குப் பின்னரான அதன் பக்க விளைவுகளும்!...
by பூங்குன்றன்
ஒளிப்படக் கலையின் உயிரோட்டம்: சுரேந்திரன் | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.