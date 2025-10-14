WhatsApp
Tuesday, October 14, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

ஆளுநர்கள் மாற்றமும் எந்நேரமும் நடக்கலாம்!
by தமிழ்மாறன்
வெளியுறவுக் கொள்கையிலும் அநுர அரசுக்குள் முரண்பாடு!
by தமிழ்மாறன்
பிரபாகரனுக்கு என்றும் என் மரியாதை உண்டு! – இறுதி வேட்டு...
by தமிழ்மாறன்
நிதி கிடைத்தும் செம்மணி மனிதப் புதைகுழி அகழ்வு மழையால் தாமதம்!
by தமிழ்மாறன்
எரிந்துபோன நாணயத்தாள் | காவலூர் அகிலன்
by பூங்குன்றன்
பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கும்’ டியூட் ‘ படத்தின் இசை வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இஷாரா செவ்வந்தியின் கைது | திட்டமிடப்பட்ட இரகசிய நடவடிக்கை |...
by பூங்குன்றன்
பாடசாலை மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்த இளைஞன் கைது!
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை பாடசாலை மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்த இளைஞன் கைது!

பாடசாலை மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்த இளைஞன் கைது!

written by பூங்குன்றன் 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

மொனராகலை, தணமல்வில பகுதியில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்து வந்த இளைஞன் ஒருவன் தணமல்வில பொலிஸாரால் நேற்று திங்கட்கிழமை (13) கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.

கைதுசெய்யப்பட்டவர் தணமல்வில – காமினிபுர பகுதியில் வசிக்கும் 34 வயதுடைய இளைஞன் ஆவார்.

தணமல்வில பகுதியில் உள்ள பாடசாலை ஒன்றில் கல்வி கற்கும் மாணவன் ஒருவன் கஞ்சா வைத்திருப்பதை கண்ட அதிபர் உடனடியாக பொலிஸாருக்கு தகவல் வழங்கியுள்ளார்.

சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த பொலிஸார், பாடசாலை மாணவனை விசாரணைக்கு உட்படுத்தியதில், தணமல்வில – காமினிபுர பகுதியில் வசிக்கும் இளைஞன் ஒருவனிடமிருந்து கஞ்சா கொள்வனவு செய்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

இதனையடுத்து சந்தேக நபரான இளைஞன் தனது வீட்டில் வைத்து பொலிஸாரால் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.

சந்தேக நபரான இளைஞனிடமிருந்து 850 கிராம் கஞ்சா பொலிஸாரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

இது தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை தணமல்வில பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

ஆளுநர்கள் மாற்றமும் எந்நேரமும் நடக்கலாம்!

வெளியுறவுக் கொள்கையிலும் அநுர அரசுக்குள் முரண்பாடு!

பிரபாகரனுக்கு என்றும் என் மரியாதை உண்டு! – இறுதி வேட்டு...

நிதி கிடைத்தும் செம்மணி மனிதப் புதைகுழி அகழ்வு மழையால் தாமதம்!

எரிந்துபோன நாணயத்தாள் | காவலூர் அகிலன்

இஷாரா செவ்வந்தியின் கைது | திட்டமிடப்பட்ட இரகசிய நடவடிக்கை |...

பிரபலமானவை

இலண்டனில் ‘தீதும் நன்றும்’ சிறுகதை தொகுதி நூல் வெளியீடு! | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
விமல் பரம் எழுதிய  தீதும் நன்றும் சிறுகதைத்தொகுதி வெளியீடு நாளை இலண்டனில்
‘சுடரி விருது’ விழாவில் துவாரகிக்குச் சிறந்த ஊடக ஆளுமைக்கான விருது (படங்கள் இணைப்பு)
அனைத்து பிணைக் கைதிகளையும் விடுவித்தது ஹமாஸ்! – இஸ்ரேல் இராணுவம் தகவல்

ஆன்மீகம்

தீபாவளிக்கு முன் குருபெயர்ச்சி!
by இளவரசி
வாஸ்துவில் ஆமை சிலை!
by இளவரசி
சனி பகவான் தரும் ஷடாஷ்டக யோகம்!
by இளவரசி
ஆபத்தான நோய்களை குணப்படுத்தும் தீர்த்தம்
by இளவரசி
அசைவ உணவை பிரசாதமாக வழங்கும் கோவில்கள்!
by இளவரசி

மகளிர்

பாடாய்படுத்தும் முடி உதிர்வை எப்படி சமாளிப்பது?
by இளவரசி
பெண்களே! உயரமாகத் தெரிய வேண்டுமா?
by இளவரசி
ஆடைகளின் டேக் சின்னங்கள் – என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி
உதட்டை பொழிவாக வைத்துக்கொள்ள ஆசையா?
by இளவரசி
பிரபலங்களின் ஸ்டைலை பின்பற்றலாம்!
by இளவரசி

சமையல்

முட்டை கிரேவி செய்து பாருங்க!
by இளவரசி
சுவையான தக்காளி ரவா ஊத்தாப்பம்
by இளவரசி
இயற்கையின் மணமும் சுவையும் நிறைந்த கிராமத்து சமையல்!
by இளவரசி
சத்தானதும் சுவையானதுமான தக்காளி சாதம் 🍅
by இளவரசி
கருணைக்கிழங்கு கறிக்குழம்பு
by இளவரசி

மருத்துவம்

அரச – தனியார் மருந்துகளின் வித்தியாசம் என்ன?
by இளவரசி
கண்ணாடி அணிபவர்கள் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
இரத்த புற்றுநோய் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
வல்லாரைக் கஞ்சியின் நன்மைகள்
by இளவரசி
ஆண்களே! தொப்பையை குறைக்கணுமா?
by இளவரசி

சினிமா

பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கும்’ டியூட் ‘ படத்தின் இசை வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
மலையாள நடிகர் அண்டனி வர்கீஸ் நடிக்கும் ‘காட்டாளன்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இசை சாம்ராட்’ டி. இமான் வெளியிட்ட ‘தடை அதை உடை’ பட பாடல்
by பூங்குன்றன்
கிராமிய இசை ரசிகர்களை கவரும் ‘காளமாடன் கானம்’
by பூங்குன்றன்
நடிகர் ரவி மோகன் வெளியிட்ட ‘ரஜினி கேங்’ பட டீசர்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More