பாடசாலை ஆரம்பம், உயர் தரப் பரீட்சையை நடத்துவது குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு

WhatsApp
Tuesday, December 9, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

சுப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் ‘படையப்பா’ ரிட்டர்ன்ஸ்
by பூங்குன்றன்
பறங்கி, பாலி ஆறுகளின் தாழ்நில பிரதேசங்களுக்கு வெள்ளம் தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை
by பூங்குன்றன்
யாழ்ப்பாணத்தில் புனரமைக்கப்பட்ட பாலத்தை பார்வையிட்டார் இந்திய துணைத்தூதுவர்
by பூங்குன்றன்
பாடசாலை ஆரம்பம், உயர் தரப் பரீட்சையை நடத்துவது குறித்து முக்கிய...
by பூங்குன்றன்
யாழ். பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் தெரிவில் பேராசிரியர் வேல்நம்பி முன்னிலையில்!
by பூங்குன்றன்
IndiGo நிறுவனத்தின் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: பாராளுமன்றத்தில் தெரிவிப்பு!
by இளவரசி
உக்ரைன் அமைதித் திட்டம்: அமெரிக்க முன்மொழிவுகள் குறித்து ஜெர்மன் சந்தேகம்!
by இளவரசி
மற்றுமொரு சிக்கலில் Louvre அருங்காட்சியகம் நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்கள் சேதம்!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை பாடசாலை ஆரம்பம், உயர் தரப் பரீட்சையை நடத்துவது குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு

பாடசாலை ஆரம்பம், உயர் தரப் பரீட்சையை நடத்துவது குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு

written by பூங்குன்றன் 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

நாட்டில் ஏற்பட்ட அனர்த்தத்தினால் பாடசாலை கட்டமைப்பிற்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் மற்றும் அதனை மீள கட்டியெழுப்பல், 2025ம் ஆண்டின் இரண்டாம் தவணையின் இரண்டாம் கட்டத்தின் ஆரம்பம், க.பொ.த. உயர் தர பரீட்சையினை நடாத்துவது போன்ற அடிப்படை காரணங்கள் தொடர்பிலான பல விடயங்களை கல்வி, உயர் கல்வி மற்றும் தொழிற் கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் கே.எம்.ஜி.எஸ். நாலக்க களுவெவ தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

அவர் மேலும் தெளிவுபடுத்துகையில்,

• கல்வி அமைச்சினால் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாடசாலைகளைத் தவிர, ஏனைய அனைத்து பாடசாலை மாணவர்களுக்கும் பாடசாலை ஆரம்பம் 2025 டிசம்பர் 16 ஆம் திகதி.

• மூன்றாம் தவணைப் பரீட்சை நடைபெறாது. – 11ஆம் தரத்திற்கு மாத்திரம், முன் பரீட்சைப் பயிற்சி நடத்தப்படும்.

• க.பொ.த. உயர்தரப் பரீட்சையின் இதுவரை நடத்தப்படாத ஏனைய பாடங்களுக்கான பரீட்சைகள் அடுத்த வருடம் ஜனவரி 12ஆம் திகதியிலிருந்து நடத்தப்படும்.

• ஆசிரியர், அதிபர் மற்றும் கல்விசாரா ஊழியர்களுக்காக பாடசாலை ஆரம்பம் டிசம்பர் 15ஆம் திகதி.

நாட்டினைப் பாதித்த சீரற்ற காலநிலை காரணமாகப் பாடசாலைக் கட்டமைப்பிற்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு, அதனை மீள வழமை நிலைக்குக் கொண்டுவருதல், 2025ஆம் ஆண்டுக்கான மூன்றாம் தவணைப் பாடசாலைக் காலத்தின் இரண்டாம் பகுதியின் ஆரம்பம் மற்றும் க.பொ.த. உயர்தரப் பரீட்சையை நடத்துதல் போன்ற பல அடிப்படை விடயங்களை மையப்படுத்தி கல்வி, உயர் கல்வி மற்றும் தொழில் கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் நாலக களுவெவ மேலும் கருத்து வெளியிடுகையில்,

தற்போது நாட்டின் அனைத்து மாகாணங்களுடனும் ஒருங்கிணைந்து நிலைமையை மீளாய்வு செய்ததற்கு அமைய, நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள 10,076 பாடசாலைகளில் 9,929 பாடசாலைகள் 2025.12.16ஆம் திகதி திறக்கப்படும் என்றார்.

அனர்த்த நிலைமையை எதிர்கொண்ட 147 பாடசாலைகள் தற்போது ஆரம்பிக்க முடியாத நிலையில் இருப்பதாகவும், மாகாண ரீதியாக வழங்கப்படும் மேலதிக உறுதிப்படுத்தல்களின் போது ஏற்படக்கூடிய எண்ணிக்கை ரீதியான மாற்றங்கள் குறித்துத் தொடர்ச்சியாக உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்புகள் விடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

அத்துடன், டிசம்பர் 16ஆம் திகதி ஆரம்பமாகும் அனைத்துப் பாடசாலைகளினதும் அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்விசாரா ஊழியர்கள் டிசம்பர் 15ஆம் திகதி சேவைக்குச் சமூகமளிக்க வேண்டும் என்றும், அனர்த்த நிலைமையை எதிர்கொண்ட பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மற்றும் கல்விசார், கல்விசாரா ஊழியர்களின் சீருடை தொடர்பில் நெகிழ்வுத்தன்மை பின்பற்றப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்தார்.

மேலும், 2025ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் தவணைக் காலத்தின் இரண்டாம் கட்டம் 2025.12.16ஆம் திகதி முதல் 2025.12.22ஆம் திகதி வரையும், கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறைக்குப் பின்னர் மீண்டும் 2025.12.29ஆம் திகதி முதல் 2025.12.31ஆம் திகதி வரையும், முஸ்லிம் பாடசாலைகள் 2026.01.02ஆம் திகதி வரையும் நடைபெறும் எனவும் தெரிவித்தார்.

கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தரப் பரீட்சையின் நடாத்தப்படாத ஏனைய பாடங்கள் 2026 ஜனவரி 12ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்படும் என்றும், அது தொடர்பான மேலதிக அறிவிப்புகளைப் பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் வெளியிடுவார் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

2026ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய பாடசாலைத் தவணை ஜனவரி 05ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்படும் என்றும், சாதாரண தரப் பரீட்சை திட்டமிட்டபடி பெப்ரவரி மாதம் நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.

திறக்கப்படாத பாடசாலைகளின் விபரங்கள் பின்வருமாறு,

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

பறங்கி, பாலி ஆறுகளின் தாழ்நில பிரதேசங்களுக்கு வெள்ளம் தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை

யாழ்ப்பாணத்தில் புனரமைக்கப்பட்ட பாலத்தை பார்வையிட்டார் இந்திய துணைத்தூதுவர்

யாழ். பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் தெரிவில் பேராசிரியர் வேல்நம்பி முன்னிலையில்!

IndiGo நிறுவனத்தின் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: பாராளுமன்றத்தில் தெரிவிப்பு!

உக்ரைன் அமைதித் திட்டம்: அமெரிக்க முன்மொழிவுகள் குறித்து ஜெர்மன் சந்தேகம்!

மற்றுமொரு சிக்கலில் Louvre அருங்காட்சியகம் நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்கள் சேதம்!

பிரபலமானவை

எண் கணித கணிப்பு: 2026 உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?
‘இந்தியாவின் ஆன்மாவை- ஆன்மீகத்தை கொண்டாடும் படம்தான் அகண்டா 2 தாண்டவம்’
யாழ். வடமராட்சி கடற்கரையில் வெள்ளை நுரை! – அச்சத்தில் மக்கள்
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே

ஆன்மீகம்

பிறந்த தேதி சொல்லும் பலன்கள்
by இளவரசி
பெண்கள் குங்குமம் வைப்பதன் ஆன்மிக காரணங்கள்
by இளவரசி
கோபுரங்கள் தரும் ஆன்மீக நன்மைகள்
by இளவரசி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
by இளவரசி
துளசிச் செடியை வீட்டில் வைத்து வழிபடுவதன் நன்மைகள்
by இளவரசி

மகளிர்

கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏன் இடுப்பு வலி ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
புடவை வாங்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை
by இளவரசி
பெண்கள் ஏன் மெட்டி அணிய வேண்டும்?
by இளவரசி
40 வயதிலும் பெண்கள் அழகாக தோற்றமளிக்க – எளிய வழிகள்!
by இளவரசி
பெண்களுக்கு கைகொடுக்கும் கேக் செய்முறை கற்கைநெறி
by இளவரசி

சமையல்

சூப் vs வடிச்சாறு – ஜீரணத்துக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
வீட்டிலேயே பக்காவான பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்யலாம்!
by இளவரசி
பாண், உருளைக்கிழங்குடன் வீட்டிலேயே சூப்பர் ஸ்நாக்!
by இளவரசி
இந்த உணவுகளை சேர்த்து சமைத்தால் விஷமாகும்!
by இளவரசி
சிக்கன் சமோசா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

மருத்துவம்

வெள்ளத்தால் பரவும் நோய்களைத் தடுக்க – சுகாதார அமைச்சின் விசேட அறிவுறுத்தல்கள்
by இளவரசி
கார் தண்ணீரில் விழுந்தால் எப்படி உயிர் காக்கலாம்?
by இளவரசி
எலுமிச்சை தோலின் நன்மைகள்!
by இளவரசி
குழந்தைகளை பாதிக்கும் கண் விழித்திரை நோய்
by இளவரசி
நோயாளிகள் அடிக்கடி செய்யும் முக்கிய தவறுகள்!
by இளவரசி

சினிமா

சுப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் ‘படையப்பா’ ரிட்டர்ன்ஸ்

by பூங்குன்றன்
இசை ரசிகர்கள் முணுமுணுக்கும் ‘எனக்குள்ளே மாற்றமும் நடந்ததா
by பூங்குன்றன்
சூர்யா நடிக்கும் ‘சூர்யா 47 ‘ படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்
by பூங்குன்றன்
ஜீ. வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் ‘ஹேப்பி ராஜ் ‘ படத்தின் டைட்டில்...
by பூங்குன்றன்
கார்த்தி நடிக்கும் ‘வா வாத்தியார்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அதர்ஸ் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தடை அதை உடை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட் பிரகாஷ்

by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | – ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்
ஈழத் தமிழர்க்காக குரல் தந்த வானம்பாடி ஈரோடு தமிழன்பன் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More