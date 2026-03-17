வாரத்தில் இந்த நாளும் விடுமுறை | பொது போக்குவரத்து சேவைகள் மட்டுப்படுத்தப்படும்

நாளை முதல் மறு அறிவித்தல் வரை ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் அரச விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அந்த நாளில் நாட்டின் பொது போக்குவரத்து சேவைகள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் மட்டுமே இயங்கும் என அமைச்சரவை பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
அரச விடுமுறையையொட்டி, அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் பணியாற்றும் பெரும்பாலானோர் விடுமுறையில் இருப்பதால் பயணிகள் எண்ணிக்கை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், பேருந்து மற்றும் ரயில் சேவைகள் வழக்கமான நாட்களை விட குறைந்த அளவில் இயக்கப்பட உள்ளன.
பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தும் பயணிகள் தங்களது பயணங்களை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு தேவையற்ற சிரமங்களை தவிர்க்க வேண்டுமெனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அத்தியாவசிய சேவைகள் தொடர்பான போக்குவரத்து நடவடிக்கைகள் வழக்கம் போல் முன்னெடுக்கப்படும் என்றும், பொதுமக்களின் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு குறைந்தபட்ச சேவைகள் உறுதி செய்யப்படும் என்றும் அமைச்சரவை பேச்சாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
