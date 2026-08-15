இங்கிலாந்து காட்டுத்தீ: 19 வீடுகள் முற்றிலும் அழிந்தன மற்றும் தேசிய அவசரநிலை எச்சரிக்கை

இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸ் முழுவதும் பரவி வரும் காட்டுத்தீ காரணமாக, பொதுமக்கள் தீப்பொறியை உண்டாக்கும் எந்தவொரு செயலிலும் ஈடுபட வேண்டாம் என்று இங்கிலாந்து அரசு தேசிய அளவிலான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.
மேற்கு மிட்லாண்ட்ஸின் ஸ்டோர்பிரிட்ஜ் (Stourbridge) பகுதியில் புல்வெளிகள் மற்றும் காடுகளில் தொடங்கிய தீ, குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு வேகமாகப் பரவியது. இதில் 19 வீடுகள் முற்றிலும் அழிந்தன மற்றும் 18 வீடுகள் பலத்த சேதமடைந்தன.
இப்பகுதியை பிரதமர் ஆண்டி பர்ன்ஹாம் நேரில் பார்வையிட்டு, நிலைமை மிகவும் மோசமாக இருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.
ஸ்டோக்-ஆன்-ட்ரெண்ட் பகுதியில் நான்கு வீடுகள் தீக்கிரையானது தொடர்பாக இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பர்மிங்காமின் வார்ஸ்டாக் மற்றும் கிங்ஸ் நார்டன் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து தொடர்பாக 55 வயது நபரொருவர் தீவைப்பு சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
வேல்ஸின் லேண்டோவரி பகுதியில் அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு, டஜன் கணக்கான வீடுகளில் இருந்த மக்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர். ஹாம்ப்ஷயரின் நியூ ஃபாரஸ்ட் பகுதியில் கடந்த ஆறு நாட்களாகத் தீ எரிந்து வருகிறது.
தீயணைப்பு வீரர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று இந்தத் தேசிய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸ் முழுவதும் சுமார் 37 இடங்களில் தீ எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. நிலைமையைக் கட்டுப்படுத்த அரசு பின்வரும் நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.
காடுகளில் தீ விபத்து ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கும் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பார்பிக்யூ (disposable barbecues) விற்பனைக்கு தற்காலிகத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
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அவசர கால சேவைகளுக்குத் தேவையான கூடுதல் உதவிகளை வழங்குவதாக அரசு உறுதியளித்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் நிலம் மிகவும் வறண்டு (tinderbox) காணப்படுவதால், எதிர்வரும் வார இறுதி நாட்கள் மிகவும் சவாலானதாக இருக்கும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
டட்லி ஆயர் (Bishop of Dudley) உட்பட நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.
ஸ்டோர்பிரிட்ஜ் பகுதியில் உள்ள ஒரு குதிரை லாயத்தில் தீ பரவியபோது, ஊழியர்கள் கடும் வெப்பத்துக்கு மத்தியிலும் குதிரைகளைத் துணிச்சலாக மீட்டனர். தீப்புகையை சுவாசித்ததால் ஸ்டோர்பிரிட்ஜ் பகுதியில் இருவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் பல தீயணைப்பு வீரர்களும் காயமடைந்துள்ளனர்.
தற்போது ஸ்டோர்பிரிட்ஜின் நார்டன் வீதி ஓரளவுக்குத் திறக்கப்பட்டிருந்தாலும், தீயணைப்பு வீரர்கள் இன்னும் முழுமையாகத் தீயை அணைக்க கடுமையாகப் போராடி வருகின்றனர்.