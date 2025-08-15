கங்கை அமரன் வெளியிட்ட ‘ கமாண்டோவின் லவ் ஸ்டோரி ‘ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்

நடிகர் வீர அன்பரசு கதையின் நாயகனாக நடித்திருக்கும் ‘கமாண்டோவின் லவ் ஸ்டோரி ‘ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இதற்காக சென்னையில் நடைபெற்ற பிரத்யேக நிகழ்வில் இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரன் மற்றும் இயக்குநர் ஆர். அரவிந்தராஜ் ஆகியோர் சிறப்பு அதிதிகளாக பங்கு பற்றினர்.
இயக்குநர் வீர அன்பரசு இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘ கமாண்டோவின் லவ் ஸ்டோரி ‘எனும் திரைப்படத்தில் வீர அன்பரசு, ஏஞ்சல் ஸ்ரீ தேவி, பப்லு , பிருத்விராஜ், சக்திவேல், ஜானகி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள்.
வில்லியம்ஸ் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு கார்த்திக் ராஜா இசையமைத்திருக்கிறார். இந்த திரைப்படத்தை ஏ ஏ ஏ பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் அனுராதா அன்பரசு தயாரித்திருக்கிறார்.
அனைத்து பணிகளும் நிறைவடைந்து வெளியீட்டிற்காக காத்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
விரைவில் இப்படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம் வெளியிடப்படும் என்றும் அதனைத் தொடர்ந்து படத்தின் வெளியீட்டு திகதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என்றும் படக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.