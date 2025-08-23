WhatsApp
Saturday, August 23, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

இந்திரா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சசிகுமார் வெளியிட்ட நடிகை பூர்ணிமா ரவியின் ‘யெல்லோ’ பட ஃபர்ஸ்ட்...
by பூங்குன்றன்
ரணில் கைது பற்றி 3 ஆவது தரப்பினர் கணிப்பு |...
by பூங்குன்றன்
அரசியல் பழிவாங்கல்களை பார்த்துக்கொண்டிருக்கப் போவதில்லை | ஐதேக சூளுரை
by பூங்குன்றன்
அரசியல் பழிவாங்கல்களைத் தவிர வேறு எந்த நடவடிக்கைகளும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை |...
by பூங்குன்றன்
நல்லூர் பதி வேலா | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
நியூயார்க் அதிவேக நெடுஞ்சாலை பஸ் விபத்தில் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஐவர்...
by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் இலங்கைப் பெண் படுகொலை; மற்றுமோர் இலங்கையர் கைது!
by இளவரசி

Home சினிமா சசிகுமார் வெளியிட்ட நடிகை பூர்ணிமா ரவியின் ‘யெல்லோ’ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்

சசிகுமார் வெளியிட்ட நடிகை பூர்ணிமா ரவியின் ‘யெல்லோ’ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
‘பிக் பொஸ் ‘மூலம் சின்னத்திரை ரசிகர்களிடமும், ‘சிவப்பி’ படத்தின் மூலம் டிஜிட்டல் தள ரசிகர்களிடமும்  ‘ட்ராமா’ படத்தின் மூலமாக சினிமா ரசிகர்களிடமும் அறிமுகமாகி பிரபலமான நடிகை பூர்ணிமா ரவி கதையின் நாயகியாக நடித்திருக்கும் ‘யெல்லோ’ எனும் திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

இதனை இயக்குநரும், நடிகருமான சசிகுமார் அவருடைய சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டு, படக் குழுவினருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார்.

அறிமுக இயக்குநர் ஹரி மகாதேவன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘யெல்லோ’ எனும் திரைப்படத்தில் பூர்ணிமா ரவி, வைபவ் முருகேசன், நமிதா கிருஷ்ணமூர்த்தி, சாய் பிரசன்னா, பிரபு சாலமன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள்.

அபி ஆத்விக் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு கிளிஃபி கிறிஸ் –  ஆனந்த் காசிநாத் ஆகியோர் இணைந்து இசையமைத்திருக்கிறார்கள். இந்த திரைப்படத்தை கோவை பிலிம் ஃபேக்டரி நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் பிரசாந்த் ரங்கசாமி தயாரித்திருக்கிறார்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்து தற்போது இறுதி கட்டப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்தத் தருணத்தில் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதில் பூர்ணிமா ரவியின் தோற்றமும், நிலவியல் பின்னணியும், ‘இந்த உலகம் அடுத்த நொடிக்கான ஆச்சரியங்களை தன்னுள் மறைத்து கொண்டுள்ளது’ என்ற வாசகமும் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்திருக்கிறது.

பூங்குன்றன்

