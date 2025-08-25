WhatsApp
Monday, August 25, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

இங்கிலாந்து முழுவதும் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட தயாராகும் பஸ் ஓட்டுநர்கள்
by இளவரசி
ரசிகர்கள் கொண்டாடும் ‘இசை சாம்ராட்’ டி. இமானின் இசையில் உருவான...
by பூங்குன்றன்
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் ‘மதராஸி’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இராணுவ பிடியிலுள்ள நிலத்தினை விடுவிக்க அரசு ஆக்கபூர்வமாகச் செயற்படவில்லை |...
by பூங்குன்றன்
செம்மணி மனித புதைகுழிக்கு சர்வதேச விசாரணை கோரி 29 ஆம்...
by பூங்குன்றன்
ரணில் விக்ரமசிங்கவின் கைது தனிப்பட்டதொரு சம்பவமல்ல | சஜித்துடன் திரண்ட...
by பூங்குன்றன்
காசா மருத்துவமனை மீதான இஸ்ரேல் தாக்குதலில் நான்கு பத்திரிகையாளர்கள் உட்பட...
by இளவரசி
மேற்கு இலண்டன் விபத்தில் பெண் சைக்கிள் ஓட்டுநர் உயிரிழப்பு
by இளவரசி

Home சினிமா ரசிகர்கள் கொண்டாடும் 'இசை சாம்ராட்' டி. இமானின் இசையில் உருவான 'இன்னும் எத்தன காலம்..'

ரசிகர்கள் கொண்டாடும் ‘இசை சாம்ராட்’ டி. இமானின் இசையில் உருவான ‘இன்னும் எத்தன காலம்..’

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
‘காந்த குரலோன்’ அர்ஜுன் தாஸ் கதையின் நாயகனாக முதன்மையான வேடத்தில் நடித்திருக்கும்’ பாம்’ எனும் திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற’ இன்னும் எத்தன காலம் ‘ எனத் தொடங்கும் பாடலும், பாடலுக்கான காணொளியும் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

‘சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்’ படத்தினை இயக்கிய இயக்குநர் விஷால் வெங்கட் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘பாம்’ எனும் திரைப்படத்தில் அர்ஜுன் தாஸ், ஷிவாத்மிகா ராஜசேகர், காளி வெங்கட், நாசர், அபிராமி, சிங்கம் புலி, பால சரவணன், டி எஸ் கே, பூவையார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

பி. எம். ராஜ்குமார் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ‘இசை சாம்ராட்’ டி . இமான் இசையமைத்திருக்கிறார். கிராமிய பின்னணியிலான இந்த திரைப்படத்தை கேம்பிரியோ பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர்கள் சுதா சுகுமார்- சுகுமார் பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்திருக்கிறார்கள்.

எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதம் உலகம் முழுவதும் பட மாளிகையில் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டு வரும் ‘பாம் ‘ திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற ‘இன்னும் எத்தன காலம் எங்கிட்ட மறைப்ப.. ‘எனத் தொடங்கும் பாடலும், பாடலுக்கான காணொளியும் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த பாடலை பாடலாசிரியர் மணி அமுதவன் எழுத, பின்னணி பாடகர் கார்த்திக் மற்றும் பின்னணி பாடகி ஸ்வேதா மோகன் ஆகியோர் இணைந்து பாடியிருக்கிறார்கள்.

காதலர்களுக்கு இடையேயான புரிதலும்… காதல் உணர்வும் .. தொடர்பான இந்தப் பாடல் எளிமையான பாடல் வரிகளாலும், இனிமையான மெட்டாலும் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்திருக்கிறது.

பூங்குன்றன்

