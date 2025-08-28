WhatsApp
Thursday, August 28, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
தேஜா சஜ்ஜா நடிக்கும் ‘மிராய்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
விஜய் சேதுபதி வெளியிட்ட நட்டி நட்ராஜின் ‘ரைட்’ பட ஃபர்ஸ்ட்...
எறும்புண்ணியின் இறைச்சியுடன் ஒருவர் கைது!
அனுர ஆட்சி | துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு!
“புதிய பயங்கரவாதச் சட்ட வரைவு | ‘வெள்ளை அறிக்கை’யை உடனடியாக...
யூதர்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்; ஆஸ்திரேலியா – ஈரான் தூதரக உறவு...
நாகப்பட்டினம் வேளாங்கண்ணி மாதா தேவாலய கொடியேற்றம் நாளை!
பித்த வெடிப்பை தவிர்க்கும் குறிப்புகள்!
விஜய் சேதுபதி வெளியிட்ட நட்டி நட்ராஜின் 'ரைட்' பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்

விஜய் சேதுபதி வெளியிட்ட நட்டி நட்ராஜின் ‘ரைட்’ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்

ஒளிப்பதிவாளரும்,  பிரபல நடிகருமான நட்டி நட்ராஜ் மற்றும் அருண் பாண்டியன் ஆகிய இருவரும் கதையின் நாயகர்களாக இணைந்து நடித்திருக்கும் ‘ரைட் ‘திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதனை ‘மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி அவருடைய சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டு, படக்குழுவினருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார்.

அறிமுக இயக்குநர் சுப்பிரமணியன் ரமேஷ் குமார் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘ரைட் ‘திரைப்படத்தில் நட்டி நட்ராஜ்,  அருண் பாண்டியன், அக்ஷரா ரெட்டி, வினோதினி வைத்தியநாதன்,  மூணாறு ரமேஷ் , தங்கதுரை, உதய் மகேஷ்,  முத்துராமன், ரோஷன் உதயகுமார், யுவினா பார்தவி, ஆதித்யா சிவக் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

எம். பத்மேஷ் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு குணா பாலசுப்பிரமணியன் இசையமைக்கிறார். கொமர்சல் திரில்லராக தயாராகி வரும் இந்த திரைப்படத்தை ஆர் டி எஸ் ஃபிலிம் ஃபேக்டரி நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர்கள் திருமால் லட்சுமணன் மற்றும் சியாமளா ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்திருக்கிறார்கள்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்து தற்போது படப்பிடிப்புக்கு பிந்தைய தொழில்நுட்ப பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் படத்தின் டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

டீசரின் கதையின் நாயகனான நட்டி நட்ராஜ் காவல்துறை சீருடையில் தோன்றுவதும், படத்தின் டைட்டிலுக்கு கீழ் ‘ரைட் ஃபார் ஜஸ்டிஸ்’ என்ற வாசகம் ஆங்கிலத்தில் இடம் பிடித்திருப்பதும் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்திருக்கிறது.  மேலும்  இப்படத்தின் டீசர் விரைவில் வெளியாகும் என படக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

வரி அச்சத்தால் 25 நாடுகள் அமெரிக்காவுக்கான தபால் சேவையை நிறுத்துகின்றன!
சங்க இலக்கிய பதிவு 27 | வரகரிசிச் சோறும் வழுதுணங்காய் வாட்டும் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்
இலங்கையில் இடம்பெற்ற குற்றச்செயல்களுடன் தொடர்புடைய குழு இந்தோனேசியாவில் கைது!
அனுபவம் தரும் நிதானம் | கேசுதன்

